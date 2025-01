Nồi chiên không dầu Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L: giải pháp đa năng cho căn bếp thông minh

Sản phẩm gia dụng mới nhất đến từ thương hiệu Xiaomi được trang bị nhiều công nghệ vượt trội như thiết kế cửa sổ trong suốt, lưu thông khí nóng 3600, nấu ở nhiệt độ thấp 40-800C, đặt lịch nấu trước 24 giờ, trang bị màn hình OLED...

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L ra đời từ sự thấu hiểu nhu cầu của người dùng, như một bước đột phá trong công cuộc bếp núc của mọi gia đình. Với dung tích lên đến 4L, tích hợp vỉ nướng độc quyền, nồi chiên không dầu thế hệ mới của Xiaomi có thể tối ưu hóa không gian nồi và phục vụ được lượng thức ăn gấp đôi so với thông thường. Việc chế biến được nhiều loại món ăn khác nhau góp phần biến Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L trở thành thiết bị “tất cả trong một” (All-in-One) cho người dùng bận rộn.

“Song song với việc cải tiến công nghệ, Xiaomi luôn lắng nghe nhu cầu của người tiêu dùng để mang đến những giải pháp nấu nướng phù hợp. Nồi chiên không dầu Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L là nỗ lực của chúng tôi trong việc mang đến một thiết bị nấu nướng đơn giản, đa năng và tiết kiệm tối đa thời gian lẫn không gian nhà bếp cho mọi người”. Ông Patrick Chou – Đại diện Xiaomi Việt Nam cho biết.

Vậy cụ thể, nồi chiên không dầu Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L có những cải tiến đáng chú ý nào?

Thiết kế cửa sổ trong suốt với 3 lớp cách nhiệt: giúp người dùng dễ dàng theo dõi tiến độ nấu nướng mà không cần kéo lòng nồi kiểm tra. Thiết kế này gợi liên tưởng đến cánh cửa trong suốt của lò vi sóng, món ăn ngon sẽ dần thành hình trước mắt người dùng, giúp bạn biết rõ từng thời điểm cần trở mặt hoặc khi nào món ăn chín tới.

Vỉ nướng độc quyền: giúp tạo ra hai giàn nấu trong lòng nồi. Nhờ vậy, Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L có thể đáp ứng nhu cầu thức ăn cho từ 1-5 người mỗi ngày. Thực tế cho thấy nồi chiên có thể cùng lúc làm 8 bánh tart trứng (4 bánh mỗi giàn), 2 miếng bít tết lớn (1 miếng 1 giàn) hay 12 cánh gà nướng (6 miếng mỗi giàn)... gấp đôi so với lượng thức ăn chế biến bằng nồi chiên thông thường.

Màn hình OLED tại khu vực núm điều khiển: nhờ đó, người dùng không chỉ dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ, thời gian nấu bằng một lần xoay và nhấn mà còn có thể nhận các thông báo quan trọng qua màn hình này. Xiaomi cung cấp 11 chế độ cài đặt sẵn, nấu ăn thông minh bằng một lần nhấn và hiển thị thông tin tùy chỉnh của ứng dụng. Người dùng sẽ được nhắc nhở thời điểm lật thức ăn, lắc đảo nguyên liệu... một cách trực quan qua màn hình này.

Lòng nồi được phủ chống dính hai lớp: giúp dễ dàng vệ sinh, gia tăng độ bền và đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình nấu nướng.

Công nghệ nấu nướng vượt trội: với công nghệ lưu thông khí nóng 3600, kết hợp với công suất làm nóng 1600W, cho phép tăng nhiệt độ nhanh chóng và phân phối nhiệt cân bằng hơn bên trong nồi chiên. Nhờ đó, sản phẩm có thể tạo ra lớp vỏ ngoài giòn nhưng vẫn giữ được độ mềm ẩm bên trong thức ăn. Công nghệ này đóng vai trò hiệu quả trong việc vắt kiệt chất béo bên trong thực phẩm, giữ lại nước cốt và dinh dưỡng mà không cần thêm dầu. Đây là bí quyết cho những món ăn lành mạnh với sức khỏe.

Tùy chỉnh linh hoạt nhiệt độ trong khoảng từ 40-2000C: giúp chế biến đa dạng món ăn thay vì chiên nướng thông thường. Trong phạm vi nhiệt độ thấp từ 400 – 800C, động cơ trong nồi quay với tốc độ khoảng 1800 vòng/phút, giúp người dùng chế biến được nhiều món như sữa chua, hoa quả sấy khô, thịt sấy khô hoặc rã đông thực phẩm. Trong phạm vi nhiệt độ từ trung bình đến cao (80C – 2000C), động cơ tốc độ kép 2600 vòng/giây trong nồi được tự động kích hoạt để tăng nhiệt nhanh. Đây là thời điểm hoàn hảo để chế biến sườn cừu, khoai tây chiên, cánh gà, rau củ nướng... chỉ trong chưa đến 20 phút. Với phạm vi nhiệt độ rộng như trên, Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L có thể thay thế hàng loạt thiết bị như lò nướng, máy sấy hoa quả, máy làm sữa chua,... giúp người dùng tinh gọn căn bếp một cách dễ dàng.

Như một chuyên gia ẩm thực chính hiệu: khi cung cấp hơn 100 công thức nấu ăn thông qua ứng dụng Xiaomi Home. Đây là cơ sở để tất cả mọi người, đặc biệt là những người mới nấu ăn có thể tự tin vào bếp mỗi ngày. Các công thức nấu ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe từ Xiaomi Home giúp người dùng xây dựng lối sống tích cực một cách dễ dàng.

Tính năng đặt lịch trước 24 giờ: giúp thiết bị hoàn thành nốt các công việc còn lại. Nhờ đó, người dùng sẽ luôn có được bữa ăn nóng hổi, giàu dinh dưỡng cho dù bạn phải đi làm sớm hay về nhà vào tối muộn.

Sản phẩm chính thức được mở bán từ 24/05 đến hết 07/06/2023 tại các cửa hàng Xiaomi, siêu thị điện máy, siêu thị gia dụng và các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada...

Người dùng đặt mua sản phẩm trong thời gian này sẽ nhận được ưu đãi đến 300.000 đồng, chỉ còn 2.690.000 đồng (giá niêm yết chính thức là 2.990.000 đồng).