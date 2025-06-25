Tineco là thương hiệu thiết bị gia dụng thông minh thuộc tập đoàn Ecovacs Group. Theo Euromonitor, trong giai đoạn từ nửa cuối năm 2023 đến nửa đầu 2024, ngành hàng này ghi nhận khoảng 13 triệu sản phẩm bán ra toàn cầu, trong đó Tineco chiếm tới 37% thị phần, tương đương 5 triệu sản phẩm, trở thành thương hiệu số 1 thế giới của thị trường máy lau nhà khô ướt.

Tineco duy trì vị thế máy lau nhà khô ướt số 1 thế giới

Chính thức ra đời từ năm 1998 với sản phẩm đầu tiên là máy hút bụi truyền thống, Tineco đã không ngừng mở rộng và đổi mới danh mục sản phẩm. Bước ngoặt mang tính ý nghĩa của Tineco khi hãng ra mắt chiếc máy hút bụi thông minh đầu tiên vào năm 2018 và sau đó là máy lau sàn thông minh vào năm 2019 và máy giặt thảm thông minh năm 2022.

Hiện tại, Tineco đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, với hơn 14 triệu người dùng toàn cầu, sở hữu 975 bằng sáng chế và 577 nhãn hiệu thương mại. Không chỉ đi đầu trong công nghệ làm sạch thông minh, Tineco cũng tạo dấu ấn trên các nền tảng thương mại điện tử. Thương hiệu này hiện là top 1 sản phẩm máy lau nhà bán chạy nhất trên Amazon tại nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Úc, Nhật và Canada suốt 3 năm liên tiếp.

Một trong những lợi thế giúp Tineco duy trì tăng trưởng là việc đưa cơ chế gập phẳng 180 độ vào máy lau sàn khô ướt Tineco Floor One Stretch S6, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận khu vực gầm thấp mà không cần cúi người. Và đến sản phẩm Tineco Floor One S9 Artist Steam, máy lau nhà khô ướt đầu tiên có khả năng tạo hơi nước nóng 140°C, cũng gây chú ý lớn với khả năng làm sạch và diệt khuẩn mạnh mẽ.

Bên cạnh đó là một số công nghệ nổi bật khác như iLoop Smart Sensor (cảm biến bụi thông minh), FlashDry (sấy khô siêu nhanh) hay PowerDry cũng giúp tăng trải nghiệm sử dụng và hiệu quả lau dọn.

Tại Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2025, Tineco đã tăng trưởng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại thị trường Việt Nam, Tineco đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao vượt kỳ vọng. Bà Nguyễn Hà, Giám đốc khối Kinh doanh thương mại điện tử Hoplong E-commerce, nhà phân phối độc quyền Tineco tại Việt Nam cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh số của Tineco đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Riêng mẫu Stretch S6 tăng trưởng đến 300% tính đến cuối năm 2024. Điều đó phần nào cho thấy người tiêu dùng Việt đang rất quan tâm đến các giải pháp làm sạch thông minh và tiện lợi.

iện Tineco đang đẩy mạnh tăng gấp đôi số lượng hệ thống Brand Shop tại Việt Nam vào cuối năm 2025, đồng thời mở rộng chuỗi bán lẻ offline để người tiêu dùng có thể trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm mới nhất. Ngoài ra, dịch vụ hậu mãi, phụ kiện và bảo hành cũng được đầu tư mạnh mẽ để nâng cao mức độ hài lòng và giữ chân người dùng.

“Thực tế, máy lau nhà khô ướt cầm tay là dòng sản phẩm còn khá mới mẻ tại Việt Nam, nhưng thị trường trong nước cũng đang đón nhận rất nhanh. Chúng tôi nhận thấy nhiều người dùng có xu hướng sử dụng song song robot hút bụi và thiết bị cầm tay như Tineco để tăng hiệu quả dọn dẹp, đặc biệt là những tình huống cần thao tác nhanh, chi tiết và trực tiếp. Điều đó cho thấy người tiêu dùng đang ngày càng linh hoạt và chủ động trong việc tạo ra không gian sống sạch sẽ theo cách riêng của mình.” Ông Nguyễn Minh Tân – Giám đốc hệ thống bán lẻ Giga.vn nhận định.

