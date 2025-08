Ecovacs ra mắt loạt sản phẩm hút bụi lau sàn mới

Là đối tác phân phối độc quyền các sản phẩm Ecovacs tại Việt Nam, mới đây Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long đã chính thức ra mắt loạt sản phẩm làm sạch thông minh thế hệ mới, bao gồm Tineco Floor One S9 Artist, Ecovacs Deebot T50 Pro Omni, Ecovacs Deebot X8 Pro Omni, Tineco Floor One S6 Stretch Pro và Tineco Floor One S6 FlashDry, hứa hẹn mang trải nghiệm “Cuộc sống Thảnh thơi” cho người dùng Việt.