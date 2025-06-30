Chuyển động số
Chính sách số

Danh sách Bí thư, Chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới sau sáp nhập

10:46 | 30/06/2025
8 giờ sáng 30.6, các nghị quyết, quyết định chỉ định Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố mới thành lập được công bố đồng bộ tại các tỉnh, thành.
Bộ Chính trị quyết định chỉ định đối với Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết chỉ định Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chỉ định Chủ tịch UBND 23 địa phương mới thành lập sau sáp nhập tỉnh, thành.

Danh sách Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành sau sáp nhập như sau:

Tỉnh Tuyên Quang

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 1.

Ông Hầu A Lềnh được chỉ định là Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang sau sáp nhập. ẢNH: GIA HÂN

Tỉnh Tuyên Quang, Bộ Chính trị chỉ định ông Hầu A Lềnh là Bí thư Tỉnh ủy. Ông Hầu A Lềnh sinh năm 1973; quê quán tỉnh Lào Cai; trình độ thạc sĩ khoa học nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang được chỉ định là ông Phan Huy Ngọc. Ông Ngọc sinh năm 1972; quê quán tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang được chỉ định là ông Nguyễn Văn Sơn. Ông Sơn sinh năm 1970; quê quán tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ tiến sĩ khoa học giáo dục.

Tỉnh Lào Cai

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 2.

Ông Trịnh Xuân Trường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai sau sáp nhập. ẢNH: PHAN HẬU

Tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND được chỉ định là ông Trịnh Xuân Trường. Ông Trịnh Xuân Trường sinh năm 1977; quê quán tỉnh Nam Định; trình độ thạc sĩ quản lý đô thị và công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được chỉ định là ông Trần Huy Tuấn. Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974; quê quán tỉnh Yên Bái; trình độ thạc sĩ kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Tỉnh Thái Nguyên

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 3.

Ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên sau sáp nhập. ẢNH: T.N

Tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Trịnh Việt Hùng. Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977; quê quán tỉnh Hải Dương; trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được chỉ định là ông Phạm Hoàng Sơn. Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976; quê quán tỉnh Thái Nguyên; trình độ thạc sĩ khoa học nông nghiệp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên được chỉ định là ông Nguyễn Đăng Bình. Ông Nguyễn Đăng Bình sinh năm 1978; quê quán Hà Nội; trình độ tiến sĩ kinh tế.

Tỉnh Phú Thọ

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 4.

Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ sau sáp nhập. ẢNH: T.N

Tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Đặng Xuân Phong. Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972; quê quán tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ tiến sĩ kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ được chỉ định là ông Trần Duy Đông. Ông Trần Duy Đông sinh năm 1979; quê quán tỉnh Thanh Hóa; trình độ tiến sĩ kinh tế.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ được chỉ định là ông Bùi Văn Quang. Ông Bùi Văn Quang sinh năm 1967; quê quán tỉnh Phú Thọ; trình độ thạc sĩ kinh tế.

Tỉnh Bắc Ninh

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 5.

Nguyễn Văn Gấu được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh sau sáp nhập. ẢNH: T.N

Tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Nguyễn Văn Gấu. Ông Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967; quê quán tỉnh Bến Tre; trình độ cử nhân khoa học xã hội và nhân văn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh được chỉ định là ông Vương Quốc Tuấn. Ông Tuấn sinh năm 1977; quê quán tỉnh Bắc Ninh; trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh được chỉ định là ông Nguyễn Việt Oanh. Ông Nguyễn Việt Oanh sinh năm 1980; quê quán Bắc Giang; trình độ thạc sĩ xây dựng.

Tỉnh Hưng Yên

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. ẢNH: VGP

Tại tỉnh Hưng Yên, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972; quê quán TP.Hà Nội; trình độ thạc sĩ kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên được chỉ định là ông Nguyễn Khắc Thận. Ông Nguyễn Khắc Thận sinh năm 1974; quê quán tỉnh Thái Bình; trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên được chỉ định là ông Trần Quốc Văn. Ông Trần Quốc Văn sinh năm 1968; quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ cử nhân kinh tế.

TP. Hải Phòng

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 7.

Ông Lê Tiến Châu được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng. ẢNH: PHẠM THẮNG

TP. Hải Phòng, Bí thư Thành ủy được Bộ Chính trị chỉ định là ông Lê Tiến Châu. Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969; quê quán tỉnh Tây Ninh; trình độ tiến sĩ luật.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng được chỉ định là ông Lê Ngọc Châu. Ông Lê Ngọc Châu sinh năm 1972; quê quán xã Tùng Ảnh, H.Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ tiến sĩ luật.

Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng được chỉ định là ông Lê Văn Hiệu. Ông Hiệu sinh năm 1967; quê quán tỉnh Hải Dương; trình độ thạc sĩ quản lý khoa học, công nghệ, quản lý kinh tế.

Tỉnh Ninh Bình

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 8.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Trương Quốc Huy được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình mới. ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀ NAM

Tỉnh Ninh Bình, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Trương Quốc Huy. Ông Trương Quốc Huy sinh năm 1970; quê quán tỉnh Nam Định; trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình được chỉ định là ông Phạm Quang Ngọc. Ông Phạm Quang Ngọc sinh năm 1973; quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ tiến sĩ chăn nuôi.

Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình được chỉ định là ông Lê Quốc Chỉnh. Ông Lê Quốc Chỉnh sinh năm 1968; quê quán tỉnh Nam Định; trình độ cử nhân luật kinh tế.

Tỉnh Quảng Trị

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 9.

Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị sau sáp nhập. ẢNH: T.N

Tỉnh Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Lê Ngọc Quang. Ông Lê Ngọc Quang sinh năm 1974; quê quán tỉnh Thanh Hóa; trình độ cử nhân báo chí.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được chỉ định là ông Trần Phong. Ông Trần Phong sinh năm 1974; quê quán tỉnh Quảng Bình; trình độ thạc sĩ kinh tế.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị được chỉ định là ông Nguyễn Đăng Quang. Ông Nguyễn Đăng Quang sinh năm 1968; quê quán tỉnh Quảng Trị; trình độ cử nhân luật.

TP. Đà Nẵng

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Văn Quảng được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng sau sáp nhập. ẢNH: GIA HÂN

TP. Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy được chỉ định là ông Nguyễn Văn Quảng. Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969; quê quán TP.Hải Phòng; trình độ tiến sĩ luật.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng được chỉ định là ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976; quê quán tỉnh Quảng Nam; trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng được chỉ định là ông Nguyễn Đức Dũng. Ông Nguyễn Đức Dũng sinh năm 1967; quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ đại học an ninh nhân dân.

Tỉnh Quảng Ngãi

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 11.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. ẢNH: T.N

Tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là bà Bùi Thị Quỳnh Vân. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974; quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ thạc sĩ lý luận văn học.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được chỉ định là ông Nguyễn Hoàng Giang. Ông Nguyễn Hoàng Giang sinh năm 1971; quê quán TP. Hải Phòng; trình độ tiến sĩ kinh tế.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi được chỉ định là ông Nguyễn Đức Tuy. Ông Nguyễn Đức Tuy sinh năm 1973; quê quán tỉnh Bình Định; trình độ tiến sĩ kinh tế.

Tỉnh Gia Lai

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 12.

Ông Hồ Quốc Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới. ẢNH: VGP

Tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Hồ Quốc Dũng. Ông Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966; quê quán tỉnh Bình Định; trình độ thạc sĩ luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai được chỉ định là ông Phạm Anh Tuấn. Ông Tuấn sinh năm 1973; quê quán tỉnh Hà Tĩnh; trình độ tiến sĩ tài chính ngân hàng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai được chỉ định là ông Rah Lan Chung. Ông Rah Lan Chung sinh năm 1971; quê quán tỉnh Gia Lai; trình độ đại học an ninh, thạc sĩ chính trị học.

Tỉnh Đắk Lắk

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 13.

Ông Nguyễn Đình Trung được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mới ẢNH: T.N

Tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Nguyễn Đình Trung. Ông Trung sinh năm 1973; quê quán tỉnh Nghệ An; trình độ thạc sĩ hành chính công.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk được chỉ định là ông Tạ Anh Tuấn. Ông Tuấn sinh năm 1969; quê quán TP.Hà Nội; trình độ thạc sĩ tài chính.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk được chỉ định là bà Cao Thị Hòa An. Bà Cao Thị Hòa An sinh năm 1973; quê quán xã Diễn An, H.Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục.

Tỉnh Khánh Hòa

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 14.

Ông Nghiêm Xuân Thành được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa mới. ẢNH: T.N

Tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Nghiêm Xuân Thành. Ông Thành sinh năm 1969; quê quán tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ tiến sĩ kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được chỉ định là ông Trần Quốc Nam. Ông Trần Quốc Nam sinh năm 1971; quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ tiến sĩ lâm sinh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa được chỉ định là ông Nguyễn Khắc Toàn. Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970; quê quán tỉnh Khánh Hòa; trình độ cử nhân luật.

Tỉnh Lâm Đồng

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 15.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm. ẢNH: GIA HÂN

Tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Y Thanh Hà Niê Kđăm. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm sinh năm 1973; quê quán tỉnh Đắk Lắk; trình độ thạc sĩ quản lý công.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng được chỉ định là ông Hồ Văn Mười. Ông Hồ Văn Mười sinh năm 1969; quê quán tỉnh Quảng Nam; trình độ cử nhân an ninh, thạc sĩ luật.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng được chỉ định là ông Trần Hồng Thái. Ông Trần Hồng Thái sinh năm 1974; quê quán tỉnh Hà Tĩnh; trình độ tiến sĩ khoa học trái đất và toán.

Thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 16.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. ẢNH: T.N

TP. HCM, Bí thư Thành ủy được chỉ định là ông Nguyễn Văn Nên. Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957; quê quán tỉnh Tây Ninh; trình độ cử nhân luật.

Chủ tịch UBND TP. HCM được chỉ định là ông Nguyễn Văn Được. Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968; quê quán tỉnh Long An; trình độ thạc sĩ địa chất học.

Chủ tịch HĐND TP. HCM được chỉ định là ông Võ Văn Minh. Ông Võ Văn Minh sinh năm 1972; quê quán tỉnh Bình Dương; trình độ thạc sĩ kinh tế, kỹ sư điện.

Tỉnh Đồng Nai

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 17.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai mới Vũ Hồng Văn. ẢNH: T.N

Tỉnh Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Vũ Hồng Văn. Ông Vũ Hồng Văn sinh năm 1976; quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ tiến sĩ luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai được chỉ định là ông Võ Tấn Đức. Ông Võ Tấn Đức sinh năm 1970; quê quán tỉnh Đồng Nai; trình độ thạc sĩ quản lý xây dựng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai được chỉ định là bà Tôn Ngọc Hạnh. Bà Tôn Ngọc Hạnh sinh năm 1980; quê quán tỉnh Bình Dương; trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Tỉnh Tây Ninh

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 18.

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh mới. ẢNH: GIA HÂN

Tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Nguyễn Văn Quyết. Ông Nguyễn Văn Quyết sinh năm 1972; quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh được chỉ định là ông Nguyễn Văn Út. Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969; quê quán tỉnh Long An; trình độ thạc sĩ kinh tế.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh được chỉ định là ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974; quê quán tỉnh Trà Vinh; trình độ cử nhân kinh tế.

TP. Cần Thơ

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 19.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. ẢNH: T.N

TP. Cần Thơ, Bí thư Thành ủy được chỉ định là ông Đỗ Thanh Bình. Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967; quê quán tỉnh Cà Mau; trình độ thạc sĩ kinh tế.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ được chỉ định là ông Trần Văn Lâu. Ông Trần Văn Lâu sinh năm 1970; quê quán tỉnh Sóc Trăng; trình độ cử nhân chính trị học.

Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ được chỉ định là ông Đồng Văn Thanh. Ông Đồng Văn Thanh sinh năm 1969; quê quán TP. Cần Thơ; trình độ cử nhân chính trị.

Tỉnh Vĩnh Long

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 20.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long sau sáp nhập. ẢNH: GIA HÂN

Tỉnh Vĩnh Long, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Ngô Chí Cường. Ông Ngô Chí Cường sinh năm 1967; quê quán tỉnh Trà Vinh; trình độ cử nhân kinh tế chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được chỉ định là ông Lữ Quang Ngời. Ông Lữ Quang Ngời sinh năm 1972; quê quán tỉnh Tiền Giang; trình độ tiến sĩ chính trị học, thạc sĩ xây dựng Đảng, chính quyền nhà nước.

Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long được chỉ định là ông Nguyễn Minh Dũng.

Tỉnh Đồng Tháp

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 21.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp sau sáp nhập. ẢNH: T.N

Tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Lê Quốc Phong. Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978; quê quán TP.Hà Nội; trình độ thạc sĩ sinh học. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được chỉ định là ông Trần Trí Quang. Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977; quê quán tỉnh Đồng Tháp; trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ chuyên ngành xây dựng, công trình giao thông.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp được chỉ định là bà Châu Thị Mỹ Phương. Bà Châu Thị Mỹ Phương sinh năm 1975; quê quán tỉnh Tiền Giang; trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục.

Tỉnh An Giang

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 22.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang sau sáp nhập. ẢNH: T.N

Tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Nguyễn Tiến Hải. Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965; quê quán tỉnh Cà Mau; trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang được chỉ định là ông Hồ Văn Mừng. Ông Hồ Văn Mừng sinh năm 1977; quê quán tỉnh Khánh Hòa; trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân ngoại ngữ.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang được chỉ định là ông Nguyễn Thanh Nhàn. Ông Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1977; quê quán tỉnh Kiên Giang; trình độ tiến sĩ kinh tế nông nghiệp.

Tỉnh Cà Mau

Danh sách bí thư, chủ tịch của 23 tỉnh, thành mới - Ảnh 23.

Ông Nguyễn Hồ Hải được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau sau sáp nhập. ẢNH: T.N

Tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định là ông Nguyễn Hồ Hải. Ông Nguyễn Hồ Hải sinh năm 1977; quê quán TP.HCM; trình độ thạc sĩ quản lý đô thị, kỹ sư xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được chỉ định là ông Phạm Thành Ngại. Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971; quê quán tỉnh Cà Mau; trình độ thạc sĩ luật kinh tế, cử nhân luật.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau được chỉ định là ông Phạm Văn Thiều. Ông Phạm Văn Thiều sinh năm 1970; quê quán tỉnh Bạc Liêu; trình độ cử nhân luật, cử nhân triết học.

Đọc nhiều

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

