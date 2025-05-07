Chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự kiến nhân sự chủ chốt địa phương sau sáp nhập

Quang cảnh phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 3-5 về tình hình, tiến độ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy - Ảnh: TTXVN.

Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản thông báo kết luận phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 3-5 về tình hình, tiến độ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Kịp thời chi trả chế độ, chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc bổ sung, sửa đổi Hiến pháp và các quy định pháp luật có liên quan để triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị về việc triệt để phân cấp, phân quyền từ Trung ương, bộ, ngành đến cấp tỉnh, cấp xã.

Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư việc triển khai thực hiện cụ thể về phân cấp, phân quyền cho địa phương tại phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp theo; chỉ đạo các bộ, ngành kịp thời hướng dẫn các nội dung theo thẩm quyền.

Tăng cường phối hợp, thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, không để cản trở, ách tắc trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng ủy Chính phủ được giao lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, bố trí kinh phí, kịp thời chi trả chế độ, chính sách về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định.

Giao Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị thông báo danh sách các cán bộ chủ trì theo kết luận 150 của Bộ Chính trị làm cơ sở để các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư được phân công chỉ đạo triển khai, tham mưu Thường trực Ban Bí thư chủ trì làm việc với thường trực các tỉnh ủy, thành ủy để thông báo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự kiến nhân sự chủ chốt các địa phương.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư theo phân công tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương thuộc diện hợp nhất triển khai thực hiện việc sáp nhập.

Thống nhất nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu để bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quản lý theo đúng quy định và chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức, viên chức tại các ban, sở, ngành; bảo đảm thực hiện tốt chế độ, chính sách; tạo sự đoàn kết, thống nhất, hạn chế phát sinh khiếu kiện, tâm tư trong cán bộ, đảng viên.

Tại kết luận 150 của Bộ Chính trị đã hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt các địa phương cấp tỉnh sau khi hợp nhất, sáp nhập (bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND...).

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị và xây dựng phương án nhân sự cụ thể, báo cáo xin ý kiến Tổng Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt và Thường trực Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện phương án nhân sự chủ chốt của các địa phương, trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động liên tục của các địa phương và không bị gián đoạn.

Tiếp tục tuyển dụng viên chức y tế, giáo viên trong phạm vi biên chế được giao

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương tiếp tục tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở y tế và giáo viên tại các trường phổ thông, mầm non trong phạm vi số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao.

Giao Bộ Nội vụ chủ động rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng viên chức ngành giáo dục, y tế ở các địa phương; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng bảo đảm đúng quy định và đúng phạm vi số lượng biên chế được giao ngay từ năm học 2025 - 2026.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị ở trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.

Đồng thời chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu theo chỉ thị 45 của Bộ Chính trị (lưu ý làm tốt việc xây dựng văn kiện và nhân sự ở những nơi sáp nhập, hợp nhất).

Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, chủ động, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, số hóa tài liệu... nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, cung cấp dịch vụ công trước, trong và sau sắp xếp.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện đúng các mục tiêu đã đề ra.