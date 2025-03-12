Nhân sự bộ trưởng, thứ trưởng 17 bộ, ngành sau kiện toàn bộ máy

Việc các bộ hiện nay có số lượng thứ trưởng vượt quá quy định của luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác bố trí, sắp xếp cán bộ khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước.

Tuy nhiên, các bộ, ngành sẽ phải giảm dần số lượng cấp phó về đúng con số luật quy định trong vòng 5 năm.