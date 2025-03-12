Infographics

Nhân sự bộ trưởng, thứ trưởng 17 bộ, ngành sau kiện toàn bộ máy

09:53 | 12/03/2025
Sau hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, Chính phủ còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm một số thứ trưởng các bộ, ngành.
Theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi, số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5. Riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6 (trừ trường hợp do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cấp có thẩm quyền).

Việc các bộ hiện nay có số lượng thứ trưởng vượt quá quy định của luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác bố trí, sắp xếp cán bộ khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước.

Tuy nhiên, các bộ, ngành sẽ phải giảm dần số lượng cấp phó về đúng con số luật quy định trong vòng 5 năm.
