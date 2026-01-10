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vivo Y31d chính thức ra mắt

Anh Tuấn

Anh Tuấn

16:47 | 10/01/2026
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Theo vivo Việt Nam thì vivo Y31d là mẫu smartphone mới nhất của dòng Y series, hãng sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển các thiết bị bền bỉ, ổn định, tối ưu cho nhu cầu sử dụng dài hạn của người dùng phổ thông.
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Chính vì thế bên cạnh siêu pin BlueVolt 7.200mAh dẫn đầu phân khúc, Y32d còn độ bền đạt chứng nhận SGS và hệ điều hành OriginOS 6 cam kết mượt mà 5 năm, đi cùng với đó là thiết kế đủ để đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu sử dụng hằng ngày trong nhiều bối cảnh khác nhau.

vivo Y31d chính thức ra mắt
vivo Y31d chính thức ra mắt

Với siêu pin BlueVolt 7.200mAh, vivo Y31d không chỉ thuộc nhóm smartphone có dung lượng pin cao hàng đầu trong phân khúc, mà công nghệ pin BlueVolt độc quyền của vivo tập trung tối ưu mật độ năng lượng và độ an toàn, cho phép tích hợp pin dung lượng lớn mà vẫn đảm bảo độ bền và tính ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Đồng thời với viên pin àny, vivo Y31d mang đến trải nghiệm sử dụng kéo dài cho nhiều nhu cầu khác nhau như xem video, lướt web, sử dụng mạng xã hội, chơi game hay điều hướng bản đồ. Các thử nghiệm nội bộ cũng đã cho thấy thiết bị có thể đáp ứng hàng chục giờ giải trí liên tục và duy trì hoạt động suốt cả ngày dài mà không cần sạc lại, phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển hoặc làm việc ngoài trời.

vivo Y31d chính thức ra mắt
Với siêu pin BlueVolt 7.200mAh, vivo Y31d không chỉ thuộc nhóm smartphone có dung lượng pin cao hàng đầu trong phân khúc, mà công nghệ pin BlueVolt độc quyền của vivo

Không chỉ có viên pin dung lượng lớn, công nghệ pin BlueVolt trên vivo Y31d còn được tối ưu để hoạt động hiệu quả ngay cả khi dung lượng pin ở mức thấp. Nhờ các thuật toán quản lý năng lượng và chế độ tiết kiệm pin thông minh, thiết bị vẫn đảm bảo các tác vụ quan trọng trong những tình huống cần thiết. Khi dung lượng giảm xuống mức thấp chỉ còn 1%, Y31d không tiêu hao điện năng quá nhanh mà duy trì trạng thái đủ dùng cho các tác vụ quan trọng như 41 phút gọi 4G, 10 phút để bạn đặt Grab hay 8 phút để xem Google Maps. Với tính năng sạc ngược, sản phẩm còn có thể hoạt động như một cục pin dự phòng, cung cấp năng lượng cho các thiết bị khác một cách nhanh chóng. Điều này mang lại sự tiện lợi tối đa khi đi du lịch hoặc trong những tình huống khẩn cấp. Tính năng sạc ngược với công nghệ sạc nhanh 44W cùng hệ thống các lớp bảo vệ pin, giúp máy có thể kiểm soát nhiệt độ và kéo dài tuổi thọ pin lên đến 6 năm, mang lại sự an tâm trong quá trình sử dụng lâu dài.

Để người dùng có thể kiểm chứng sức mạnh thực tế của siêu pin BlueVolt 7200mAh, vivo và Thế giới di động tổ chức chuỗi hoạt động livestream “Pin siêu bền gọi Tết, Ngựa vàng ê hề trao tay” với thông điệp “còn live là còn mã lộc” sẽ diễn ra vào các ngày 11/1, 16/1, 24/1 và 30/1/2026, với sự đồng hành của Lê Dương Bảo Lâm, Nguyên Thảo và Võ Tấn Phát. Tham gia xem livestream, người dùng có cơ hội săn quà Tết giá trị, đặc biệt là Ngựa vàng 18K cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, mở lộc đầu năm theo cách trực quan và dễ kiểm chứng nhất.

Ngoài ra, vivo Y31d cũng có khả năng chống chịu vật lý và độ ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài. Thiết bị đạt đồng thời các chuẩn kháng nước và kháng bụi IP68 và IP69/IP69+, cho phép hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt. Theo đó, máy có thể chịu được việc ngâm nước ở độ sâu lên đến 1,5 mét trong 30 phút, tia nước áp lực cao lên đến 9.000 kPa, cũng như tiếp xúc với nước nóng ở nhiệt độ cao.

vivo Y31d chính thức ra mắt
vivo Y31d đồng thời đạt chuẩn kháng nước và kháng bụi IP68 và IP69/IP69+, cho phép hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt

Nhờ các tiêu chuẩn này, vivo Y31d có thể vượt qua các kịch bản sử dụng thực tế một cách dễ dàng như chụp ảnh dưới nước, sử dụng trong mưa lớn, môi trường ẩm ướt hoặc các hoạt động ngoài trời kéo dài. Bên cạnh khả năng kháng nước, thiết bị còn trải qua hàng loạt bài kiểm tra độ bền vật lý nghiêm ngặt, bao gồm thử nghiệm rơi lặp lại nhiều lần, chịu lực tác động lớn và va đập trong điều kiện không sử dụng ốp lưng, mô phỏng những rủi ro thường gặp trong quá trình sử dụng hằng ngày. Sản phẩm còn được kiểm tra khả năng chống cong khi chịu lực tác động lên đến 50kg hay có thể chịu được xe tải cán qua với trọng lượng hơn 2000kg.

vivo Y31d đạt chứng nhận chống rơi vỡ 5 sao từ SGS và độ bền chuẩn quân đội, cho thấy khả năng chống chịu trước các va chạm ngoài ý muốn như rơi khỏi bàn, va đập trong balo hay trượt tay khi di chuyển. Những tiêu chuẩn này giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài, đặc biệt với nhóm người dùng thường xuyên di chuyển hoặc làm việc ngoài trời.

vivo Y31d chính thức ra mắt
vivo Y31d cũng được cài sẵn OriginOS 6

vivo Y31d cũng được cài sẵn OriginOS 6, hệ điều hành được tối ưu trên nền tảng phần cứng nhằm đảm bảo hiệu suất ổn định trong thời gian dài. vivo cũng cam kết thiết bị duy trì trải nghiệm mượt mà lên đến 5 năm sử dụng, cùng các bản cập nhật bảo mật kéo dài, giúp hạn chế tình trạng giật lag hoặc suy giảm hiệu năng theo thời gian.

Trong khi OriginOS 6 tập trung vào việc tối ưu các thao tác thường ngày thông qua hệ thống quản lý tài nguyên và giao diện trực quan. Đảo Origin cho phép hiển thị nhanh các tiến trình đang hoạt động như nghe nhạc, cuộc gọi, ghi âm hoặc định vị ngay trên màn hình chính, giúp người dùng theo dõi và thao tác nhanh mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Cơ chế này góp phần giảm tải thao tác và nâng cao hiệu quả sử dụng trong các tình huống đa nhiệm.

vivo Y31d chính thức ra mắt
vivo Office Kit mang đến trải nghiệm liền mạch cho các nhu cầu học tập và làm việc từ xa

Bên cạnh đó, vivo Office Kit cùng khả năng truyền dữ liệu một chạm mang đến trải nghiệm liền mạch cho các nhu cầu học tập và làm việc từ xa, cho phép chia sẻ file, hình ảnh và tài liệu nhanh chóng giữa các thiết bị. Các tính năng AI tích hợp trên vivo Y31d được thiết kế theo hướng hỗ trợ người dùng trong các tác vụ quen thuộc như xử lý nội dung, gợi ý sáng tạo, tối ưu hiệu suất và quản lý ứng dụng chạy nền. Những tính năng này hoạt động ở mức độ vừa đủ, dễ tiếp cận, giúp cải thiện trải nghiệm tổng thể mà không gây phức tạp cho người dùng trong các hoạt động hàng ngày.

Thiết kế của vivo Y31d cũng được xem là một điểm nhấn đáng chú ý khi máy sở hữu thiết kế mặt lưng với hiệu ứng cánh bướm chuyển sắc, tạo nên sự thay đổi tinh tế theo ánh sáng và góc nhìn. Hiệu ứng này được xử lý theo hướng nhẹ nhàng, giúp bề mặt máy có chiều sâu thị giác, đồng thời hạn chế cảm giác đơn điệu thường thấy trên các mẫu smartphone phổ thông sử dụng màu sắc phẳng.

vivo Y31d chính thức ra mắt
Máy sở hữu thiết kế mặt lưng với hiệu ứng cánh bướm chuyển sắc

Máy được bán ra với 2 tùy chọn màu sắc là Trắng và Xám tinh vân. Nhờ cách xử lý bề mặt và màu sắc được vivo tối ưu để vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ, vừa hạn chế bám vân tay trong quá trình sử dụng hằng ngày. Tổng thể thiết kế của vivo Y31d không hướng đến sự phô trương, mà tập trung vào cảm giác chắc chắn, chỉn chu và dễ chịu khi cầm nắm, phù hợp với việc sử dụng liên tục trong thời gian dài.

vivo Y31d chính thức ra mắt
vivo Y31d mở bán từ 09/01 - 28/01 tại chuỗi cửa hàng Thế giới di động và Điện máy xanh

Trong thời gian mở bán từ 09/01 - 28/01 tại chuỗi cửa hàng Thế giới di động và Điện máy xanh, người dùng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi hấp dẫn gồm: quà tặng tùy chọn là loa EP-Windy hoặc phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Ưu đãi về giá (có điều kiện) khi giảm thêm tới 450.000 đồng hoặc giảm trực tiếp 850.000 đồng (khi áp dụng đồng thời các chương trình giảm giá khác từ Thế giới di động).

Đồng thời, khách hàng có thể mua trả chậm với 0 đồng trả trước, lãi suất 0%, đi kèm bảo hành chính hãng 24 tháng.

Chương trình thu cũ đổi mới còn hỗ trợ thêm lên đến 1.000.000 đồng, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp lên vivo Y31d với chi phí tốt nhất khiến cho việc sở hữu vivo Y31d (6+128GB) chỉ với giá 7.285.000 đồng và vivo Y31d (8+128GB) chỉ với giá 8.140.000 đồng.

Người dùng còn có cơ hội may mắn sở hữu phiên bản ngựa vàng vivo với chất vàng 18K với tổng giá trị được trao cho khách hàng may mắn là 26 miếng vàng, được quay số may mắn theo đợt và sẽ được công bố công khai trên fanpage chính thức của vivo Việt Nam.

vivo Y31d smartphone tầm trung sản phẩm công nghệ 2026

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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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EUR 29347 29567 30648
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NZD 0 14551 15138
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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