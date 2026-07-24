Chung kết Free Fire tại Esports World Cup lập kỉ lục người xem

Chung kết bùng nổ, lập kỷ lục người xem tại Esports World Cup

Chung kết nội dung Free Fire tại Esports World Cup đã tạo nên dấu ấn lớn khi thu hút tới 802.488 người xem đồng thời, trở thành một trong những nội dung có lượng khán giả cao nhất của giải đấu năm nay. Đây cũng là giải đấu Free Fire đạt lượng người xem cao nhất kể từ World Series 2022, cho thấy sức hút ổn định của tựa game sinh tồn trên đấu trường quốc tế.

Chung kết nội dung Free Fire tại Esports World Cup lập kỉ lục người xem. Ảnh: EWC

So với kỳ Esports World Cup trước, lượng khán giả theo dõi trận chung kết tăng khoảng 44%, phản ánh xu hướng phát triển tích cực của hệ sinh thái Free Fire. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao điện tử di động trong bối cảnh các giải đấu chuyên nghiệp ngày càng mở rộng quy mô và thu hút sự quan tâm từ nhiều khu vực trên thế giới.

Đáng chú ý, số lượng kênh phát sóng trực tiếp năm nay tăng hơn gấp đôi so với mùa giải trước, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận người xem và tạo động lực cho mức tăng trưởng về lượng khán giả theo dõi cùng lúc.

Cộng đồng khu vực châu Á chiếm phần lớn lượng người xem

Động lực chính cho kỷ lục người xem đến từ cộng đồng người hâm mộ tại Nam Á và Đông Nam Á, những thị trường vốn duy trì sức ảnh hưởng lớn đối với Free Fire trong nhiều năm qua. Các luồng phát sóng bằng tiếng Hindi, tiếng Việt và tiếng Indonesia ghi nhận lượng người xem cao, phản ánh mức độ quan tâm mạnh mẽ của khán giả tại các quốc gia này.

Việc thị trường Ấn Độ trở lại hệ thống giải đấu Free Fire cũng góp phần mở rộng quy mô khán giả, tạo thêm sức bật cho giải đấu năm nay. Bên cạnh đó, chức vô địch của LYON giúp thu hút đông đảo người hâm mộ từ khu vực Mỹ Latinh. Màn trình diễn ổn định của đội tuyển xuyên suốt giải đấu đã tạo hiệu ứng tích cực, kéo thêm lượng lớn khán giả theo dõi các trận đấu quyết định.

Thành tích tại Esports World Cup của Free Fire khẳng định vị thế của tựa game trên bản đồ thể thao điện tử thế giới. Ảnh: EWC

Thành tích tại Esports World Cup tiếp tục nối dài chuỗi dấu ấn của Free Fire trên bản đồ thể thao điện tử thế giới. Dù không còn giữ kỷ lục tuyệt đối về lượng người xem đồng thời như trước đây, tựa game vẫn duy trì sức hấp dẫn nhờ cộng đồng đông đảo, đặc biệt tại các thị trường di động trọng điểm.

Những con số vừa được thiết lập cho thấy Free Fire vẫn là một trong những thương hiệu thể thao điện tử có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Với đà tăng trưởng về lượng khán giả và kế hoạch mở rộng hệ thống giải đấu trong thời gian tới, tựa game này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những cột mốc mới trên đấu trường quốc tế.