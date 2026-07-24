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VinFast trình làng hai mẫu xe điện mới: Vinfast Kinet và Vinfast Kyo

Tạ Thành

Tạ Thành

09:00 | 24/07/2026
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VinFast bổ sung hai mẫu xe máy điện Kinet và Kyo với phạm vi hoạt động tối đa 160 km, hỗ trợ mua hoặc thuê pin, đồng thời tích hợp hệ thống đổi pin nhằm gia tăng lựa chọn cho người dùng.
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VinFast vừa mở rộng danh mục xe máy điện bằng bộ đôi Kinet và Kyo, đánh dấu bước hoàn thiện hệ sinh thái phương tiện điện của hãng. Hai mẫu xe mới được định vị ở phân khúc cao cấp, cho phép khách hàng lựa chọn mua xe kèm pin hoặc thuê pin từ mạng lưới đổi pin đang được VinFast triển khai.

VinFast bổ sung hai mẫu xe máy điện Kinet và Kyo. Ảnh: VinFast
VinFast bổ sung hai mẫu xe máy điện Kinet và Kyo. Ảnh: VinFast

Kinet hướng đến người dùng yêu thích hiệu năng và phong cách thể thao

Trong đó, Kinet được phát triển dành cho nhóm khách hàng ưu tiên khả năng vận hành và thiết kế mạnh mẽ. Mẫu xe sở hữu ngoại hình góc cạnh, kết hợp hệ thống đèn LED Projector và bộ vành 14 inch với lốp kích thước lớn, tạo diện mạo thể thao và khác biệt.

Xe có kích thước tổng thể 2.021 x 713 x 1.135 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 785 mm. Khoang chứa đồ dưới yên đạt dung tích 22 lít, đáp ứng nhu cầu mang theo mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân trong quá trình di chuyển.

VinFast Kinet. Ảnh: VinFast
VinFast Kinet. Ảnh: VinFast

Kinet sử dụng động cơ điện In-hub đặt tại bánh sau với công suất tối đa 5.200 W và công suất danh định 3.000 W. Theo công bố của VinFast, mẫu xe có thể tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong chưa đến 6 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/h.

Khi sử dụng hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh, Kinet có khả năng di chuyển tối đa 145 km sau mỗi lần sạc đầy theo điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn của nhà sản xuất. VinFast niêm yết Kinet ở mức 40 triệu đồng nếu khách hàng thuê pin và 49,9 triệu đồng đối với phiên bản mua kèm hai bộ pin.

Kyo ưu tiên tính thực dụng, hướng đến khách hàng nữ

Khác với Kinet, VinFast Kyo theo đuổi phong cách thanh lịch và phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên trong đô thị. Xe sử dụng cụm đèn pha LED Projector dạng tròn kết hợp logo chữ V mạ crôm ở mặt trước, tạo điểm nhấn theo hướng tối giản.

Kyo có kích thước 1.999 x 694 x 1.130 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 785 mm. Trọng lượng xe khoảng 104 kg, giúp người dùng dễ điều khiển trong điều kiện giao thông đông đúc. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 21 lít.

Vinfast Kyo. Ảnh: Vinfast
VinFast Kyo. Ảnh: VinFast

Mẫu xe được trang bị động cơ In-hub công suất tối đa 3.000 W, công suất danh định 1.800 W và đạt tốc độ tối đa 64 km/h. Khi lắp hai bộ pin, Kyo có thể vận hành quãng đường tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm của VinFast, cao hơn Kinet nhờ định hướng tối ưu hiệu quả sử dụng trong môi trường đô thị.

Thiết kế VinFast Kyo hướng đến khách nữ, giá 30 triệu đồng (thuê pin) hoặc 35,3 triệu đồng (kèm pin).

Đều trang bị khóa thông minh và các tiện ích đi kèm

Cả hai mẫu xe đều được trang bị màn hình TFT, khóa thông minh Smart Key và hỗ trợ kết nối với ứng dụng VinFast e-Scooter. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể theo dõi vị trí xe bằng GPS, tìm xe từ xa hoặc thiết lập vùng an toàn để quản lý phương tiện thuận tiện hơn.

Về an toàn, Kinet và Kyo cùng sử dụng phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống phía sau, đồng thời tích hợp tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Hai mẫu xe cũng đạt chuẩn chống nước IP67, cho phép hoạt động trong điều kiện ngập nước sâu tới 50 cm trong thời gian tối đa 30 phút theo công bố của hãng.

Vinfast Kinet và Vinfast Kyo đều được trang bị khóa thông minh và hỗ trợ kết nối VinFast e-Scooter
VinFast Kinet và VinFast Kyo đều được trang bị khóa thông minh và hỗ trợ kết nối VinFast e-Scooter. Ảnh: VinFast

Một trong những điểm đáng chú ý là khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn mua pin, thuê pin hoặc sử dụng hệ thống tủ đổi pin công cộng của VinFast. Bên cạnh đó, xe vẫn hỗ trợ sạc tại nhà hoặc tại các trạm sạc bằng bộ sạc đi kèm, giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình sử dụng.

Với việc bổ sung Kinet và Kyo, hãng tiếp tục mở rộng danh mục xe máy điện, đồng thời củng cố hệ sinh thái bao gồm phương tiện, hạ tầng sạc và mạng lưới đổi pin nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng Việt.

Vinfast Vinfast Kinet Ford Việt Nam Xe máy điện VinFast Xe mới

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27°C
Phan Thiết

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Quảng Bình

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Cảm giác: 33°C
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26°C
Thừa Thiên Huế

36°C

Cảm giác: 38°C
mây cụm
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Hà Giang

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Thứ tư, 29/07/2026 00:00
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Thứ tư, 29/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Hà Nội - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Đà Nẵng - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Miền Tây - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Tây Nguyên - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
NL 99.99 12,900 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,800 ▼100K
Trang sức 99.9 13,090 ▼100K 13,790 ▼100K
Trang sức 99.99 13,100 ▼100K 13,800 ▼100K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 134 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133 ▼1K 1,381 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 130 ▼1K 136 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,653 ▼991K 134,653 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,236 ▼75K 10,216 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,839 ▼680K 92,639 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,318 ▼610K 83,118 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,646 ▼583K 79,446 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,068 ▼417K 56,868 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
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Cập nhật: 24/07/2026 11:00
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Cập nhật: 24/07/2026 11:00
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Cập nhật: 24/07/2026 11:00

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