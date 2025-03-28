Xe và phương tiện
Honda ICON e: xe máy điện đầu tiên sản xuất tại Việt Nam

Phạm Anh

Phạm Anh

16:36 | 28/03/2025
Honda ra mắt mẫu xe máy điện đầu tiên sản xuất trong nước tại Việt Nam, ICON e:, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc cách mạng giao thông bền vững tại Việt Nam.
Ảnh: Sơn Phạm

Kỷ nguyên mới của di chuyển xanh

Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức bắt đầu sản xuất mẫu xe máy điện đầu tiên được sản xuất trong nước, mang tên ICON e:. Sự kiện quan trọng này diễn ra tại cơ sở sản xuất của Honda không chỉ là sự ra mắt sản phẩm mới mà còn báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên chuyển đổi trong cách tiếp cận phương tiện giao thông cá nhân của Việt Nam.

Sau gần ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Honda luôn nỗ lực không ngừng để cung cấp các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của thị trường Việt Nam. ICON e: là thành quả của nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển, thể hiện cam kết của Honda về các giải pháp giao thông thân thiện với môi trường.

“Sự ra mắt này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình điện khí hóa của chúng tôi”, đại diện Honda Việt Nam cho biết. “ICON e: được thiết kế dành riêng cho thế hệ tiếp theo của Việt Nam - những sinh viên sẽ dẫn đầu cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và đưa đất nước hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.”

Ảnh: Sơn Phạm

Mục tiêu môi trường đầy tham vọng

Sự ra đời của ICON e: hoàn toàn phù hợp với mục tiêu bảo vệ môi trường đầy tham vọng của Honda Việt Nam. Công ty đã đặt mục tiêu giảm 46% lượng khí thải CO2 vào năm 2030, với mục tiêu cuối cùng là đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Chiếc xe máy điện này là minh chứng rõ ràng cho sự tận tâm của Honda đối với các mục tiêu phát triển bền vững này.

Lần đầu tiên ra mắt tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2024, ICON e: đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả phụ huynh và học sinh nhờ thiết kế trẻ trung, tính năng hiện đại và tiêu chuẩn an toàn vượt trội. Honda đã định vị chiếc xe này là giải pháp di chuyển lý tưởng cho học sinh trung học - nhóm đối tượng đại diện cho cả thị trường hiện tại về phương tiện di chuyển dành cho người mới bắt đầu và những người dẫn đầu tương lai trong các nỗ lực phát triển bền vững của Việt Nam.

Ảnh: Sơn Phạm

Công nghệ tiên tiến và các tính năng an toàn

Điểm khiến ICON e: khác biệt so với những chiếc xe máy thông thường là loạt tính năng tiên tiến ấn tượng được thiết kế chú trọng đến sự an toàn và tiện lợi. Xe được trang bị:

Công nghệ pin tiên tiến: Pin lithium-ion chống cháy nổ có thể tháo rời với khả năng chống nước IP67 có thể sạc khi lắp trong xe hoặc sạc riêng.

Hệ thống phanh nâng cao: Hệ thống phanh kết hợp (CBS) giúp giảm đáng kể khoảng cách dừng và cải thiện độ an toàn tổng thể.

Đèn chiếu sáng cao cấp: Hệ thống đèn LED chất lượng cao đảm bảo khả năng hiển thị tuyệt vời trong nhiều điều kiện khác nhau.

Giải pháp lưu trữ thực tế: Ngăn chứa đồ rộng rãi 26 lít và hai ngăn phía trước tiện lợi.

Kết nối hiện đại: Cổng sạc USB Type-A tích hợp, đáp ứng nhu cầu về phong cách sống số của người dùng trẻ.

Ảnh: Sơn Phạm

Quy trình sản xuất hiện đại

Việc sản xuất ICON e: thể hiện năng lực sản xuất tiên tiến của Honda Việt Nam. Toàn bộ quy trình tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo độ chính xác và tính nhất quán trên tất cả các thành phần.

Cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm: Robot hàn và sơn tự động; Robot vật liệu tự động (AMR) để vận chuyển các bộ phận; Công nghệ Nut Runner giúp cố định chính xác và Hệ thống camera và màn hình tiên tiến để kiểm tra chất lượng.

Pin - được mô tả là “trái tim của xe điện” - nhận được sự quan tâm đặc biệt, với các cơ sở lưu trữ chuyên dụng để duy trì hiệu suất và tuổi thọ tối ưu. Mỗi chiếc xe hoàn thiện đều trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế của Honda và quy định của Việt Nam, bao gồm các bài kiểm tra thực tế trên đường đua chuyên dụng.

Ảnh: Sơn Phạm

Ra mắt thị trường và những tác động trong tương lai

ICON e: dự kiến ​​sẽ chính thức ra mắt thị trường vào tháng 4 năm 2025. Các nhà phân tích trong ngành cho rằng sự ra mắt này có thể đẩy nhanh đáng kể quá trình chuyển đổi sang phương tiện di chuyển bằng điện của Việt Nam, đặc biệt là ở phân khúc thanh thiếu niên quan trọng.

“Việc Honda gia nhập thị trường xe máy điện với một mẫu xe sản xuất trong nước là một bước ngoặt”, PGS. TS Cảnh Minh, chuyên gia tại Đại học Giao thông Vận tải giải thích. "Nó không chỉ cung cấp một lựa chọn vận chuyển thân thiện với môi trường mà còn chứng minh rằng Việt Nam có khả năng sản xuất để tham gia vào quá trình chuyển đổi sang điện khí hóa trên toàn cầu."

Sự ra đời của ICON e: dự kiến ​​sẽ truyền cảm hứng cho các nhà sản xuất khác đẩy nhanh việc cung cấp xe điện tại Việt Nam, có khả năng thay đổi bối cảnh giao thông đô thị của đất nước trong thập kỷ tới.

Một bước tiến tới tương lai bền vững

Ngoài những tác động tức thời đến thị trường, việc ra mắt ICON e: thể hiện tầm nhìn rộng hơn của Honda Việt Nam về phát triển bền vững. Bằng cách tập trung vào thị trường giới trẻ, Honda đang định vị chiến lược xe điện là sự lựa chọn phù hợp cho thế hệ người đi làm tiếp theo của Việt Nam.

Khi Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế nhanh chóng, các lựa chọn về phương tiện giao thông hiện nay sẽ tác động đáng kể đến dấu chân môi trường của đất nước trong nhiều thập kỷ tới. Với ICON e:, Honda không chỉ cung cấp một chiếc xe, mà còn là con đường hướng đến tương lai bền vững hơn - tương lai cân bằng giữa nhu cầu di chuyển với trách nhiệm với môi trường.

Việc sản xuất thành công mẫu xe máy điện này trong nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam trong hệ sinh thái sản xuất ô tô toàn cầu, có khả năng mở ra cánh cửa tăng cường đầu tư vào công nghệ xanh trên khắp khu vực.

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,180 26,230 26,490
USD20 26,180 26,230 26,490
USD1 26,180 26,230 26,490
AUD 16,775 16,875 17,993
EUR 30,298 30,298 31,623
CAD 18,629 18,729 20,048
SGD 20,191 20,341 20,816
JPY 175.27 176.77 181.45
GBP 35,051 35,201 35,989
XAU 12,598,000 0 12,802,000
CNY 0 3,530 0
THB 0 792 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/08/2025 06:00
