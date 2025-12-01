Doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ công nghệ lõi về pin lưu trữ năng lượng

Dây chuyền tự động hóa 92%

Lễ ký kết được tổ chức tại nhà máy GG Industries tại Hưng Yên, với sự tham dự của ông Bùi Xuân Bình - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GG Industries, ông YanTian Pan - Chủ tịch Goldwind Carbon Neutral và các lãnh đạo công ty và đại diện lãnh đạo Tập đoàn Goldwind.

Theo thỏa thuận, Goldwind sẽ chuyển giao trọn bộ công nghệ sản xuất hệ thống BESS cho GG Industries, đồng thời cung cấp dây chuyền sản xuất với công suất thiết kế 5 GWh/năm, phục vụ các ứng dụng lưu trữ năng lượng cho lĩnh vực công nghiệp, thương mại và lưới điện.

Đây là dây chuyền đạt mức độ tự động hóa 92%, cho phép kiểm soát chất lượng ở mức cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về an toàn, hiệu suất và độ tin cậy, cũng như nhu cầu ngày càng tăng của thị trường toàn cầu đối với giải pháp lưu trữ năng lượng.

Dự án dây chuyền sản xuất sẽ được triển khai tại Khu công nghiệp số 5, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. GG Industries dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm từ tháng 1/2026 và vận hành thương mại từ tháng 3/2026. Sản phẩm cuối cùng của nhà máy là trọn bộ hệ thống BESS hoàn chỉnh mang thương hiệu GG Power, hướng đến các dự án công nghiệp, thương mại và các dự án quy mô lưới điện trong nước, đồng thời sẵn sàng cho xuất khẩu.

Bên cạnh việc cung cấp dây chuyền, Goldwind cũng cam kết hỗ trợ kỹ thuật dài hạn cho GG Industries, bao gồm đào tạo đội ngũ kỹ sư, hỗ trợ vận hành – bảo trì, tối ưu hóa quy trình sản xuất và cập nhật các cải tiến công nghệ trong tương lai. Sự đồng hành này nhằm bảo đảm dây chuyền hoạt động ổn định, liên tục nâng cấp theo xu thế phát triển của ngành lưu trữ năng lượng trên thế giới.

Phát triển ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Bùi Xuân Bình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GG Industries, nhấn mạnh: “Thỏa thuận chuyển giao công nghệ với Goldwind là bước đi chiến lược giúp GG Industries làm chủ công nghệ sản xuất BESS, tiến tới nội địa hóa chuỗi cung ứng thiết bị lưu trữ năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị năng lượng sạch toàn cầu. Chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường Việt Nam, mà còn biến Hưng Yên trở thành một trong những cứ điểm sản xuất và xuất khẩu hệ thống BESS GG Power ra khu vực.”

Ông YanTian Pan, Chủ tịch Goldwind Carbon Neutral khẳng định: “Đây là thời khắc rất quan trọng – không chỉ đối với GG Industries, đối với Goldwind, mà còn đối với toàn bộ thị trường BESS tại Việt Nam.”

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Thỏa thuận này được đánh giá là góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng tại Việt Nam, hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng, nâng cao tính linh hoạt và an toàn vận hành của hệ thống điện, đồng thời mở ra cơ hội mới để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng sạch.

GG Industries là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng, chuyên sâu vào giải pháp lưu trữ năng lượng (BESS), thiết bị điện và công nghệ xanh. Công ty định hướng phát triển hệ sinh thái sản xuất – tích hợp – triển khai trọn bộ giải pháp lưu trữ cho công nghiệp, thương mại và lưới điện mang thương hiệu GG Power, với mục tiêu làm chủ công nghệ cốt lõi, nội địa hóa chuỗi cung ứng và từng bước xây dựng năng lực xuất khẩu.

Goldwind là tập đoàn năng lượng sạch hàng đầu thế giới, nổi tiếng trong lĩnh vực tua-bin gió, công nghệ lưu trữ năng lượng và giải pháp quản lý điện thông minh. Với mạng lưới hoạt động tại hơn 30 quốc gia, Goldwind sở hữu nền tảng R&D mạnh, hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn và năng lực tích hợp các hệ thống năng lượng tái tạo – từ gió, mặt trời đến BESS. Tập đoàn đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu và là đối tác tin cậy của nhiều dự án năng lượng quy mô công nghiệp và lưới điện trên thế giới.