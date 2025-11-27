Chuyển đổi số
Hơn 80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thiết bị tiết kiệm năng lượng 2025

Gia Hân

Gia Hân

13:23 | 27/11/2025
Diễn ra từ 27–30/11 tại ICE Hà Nội, Hội chợ Triển lãm Thiết bị Tiết kiệm năng lượng và Chuyển đổi xanh 2025 quy tụ doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ xanh và thiết bị hiệu suất cao.
Sáng 27/11, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương đã tổ chức khai mạc Hội chợ Triển lãm Thiết bị Tiết kiệm năng lượng và Chuyển đổi xanh 2025.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định rõ yêu cầu cung cấp năng lượng đầy đủ, ổn định, chất lượng cao cho phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ thúc đẩy ứng dụng thiết bị hiệu suất cao, công nghệ hiện đại và các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đây là định hướng quan trọng nhằm giảm tiêu thụ năng lượng, cắt giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trong tiến trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Hơn 80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thiết bị tiết kiệm năng lượng 2025
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu khai mạc hội chợ. Ảnh Nam Nguyễn.

“Trong bối cảnh đó, Hội chợ Triển lãm thiết bị tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh 2025 được tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nên một diễn đàn kết nối, hợp tác và chia sẻ thông tin, qua đó thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, hiệu suất cao vào sản xuất, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí đầu vào, tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định.

Hội chợ Triển lãm Thiết bị Tiết kiệm Năng lượng và Chuyển đổi Xanh 2025 được tổ chức trong 4 ngày (từ ngày 27–30/11/2025) tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE, Hà Nội.

Với quy mô hơn 100 gian hàng, hội chợ là nơi quy tụ gần 80 doanh nghiệp tiêu biểu với các thương hiệu lớn như Tập đoàn Thái Hưng, Điện Quang, Hawee Group, Nasaki, Daikin, Etek Power, VIB, Sunhome, Victoria, 1Office…

Hơn 80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thiết bị tiết kiệm năng lượng 2025
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long cùng các đại biểu thăm gian hàng của Công ty cổ phần Ô tô xe máy điện Victoria tại triển lãm. Ảnh Nam Nguyễn.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư thiết kế gian hàng ấn tượng, tích hợp khu trải nghiệm tương tác và trình diễn công nghệ, mang đến cho khách tham quan góc nhìn toàn diện về tương lai năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Năm nay, không gian triển lãm được thiết kế theo mô hình hiện đại, hướng tới trải nghiệm trực quan. Nhiều hoạt động tương tác thực tế và trình diễn công nghệ sẽ giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về các giải pháp và công nghệ tiết kiệm năng lượng đang được ứng dụng trên thị trường.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức sẽ tổ chức chuỗi sự kiện chuyên ngành với sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh, bao gồm: Hội thảo Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả – ngày 27/11/2025; Hội thảo Giải pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh – ngày 28/11/2025.

Hơn 80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thiết bị tiết kiệm năng lượng 2025

Hơn 80 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thiết bị tiết kiệm năng lượng 2025. Ảnh Nam Nguyễn.

Hội chợ dự kiến thu hút đông đảo đối tác trong nước và quốc tế đến tham quan và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ban tổ chức đã bố trí khu vực giao thương B2B nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng trực tiếp tại hội chợ. Bên cạnh đó, khu vực truyền thông cũng được thiết lập để quảng bá thương hiệu và các hoạt động nổi bật của doanh nghiệp tại gian hàng.

Với những đổi mới trong phương thức tổ chức, nâng cấp chất lượng gian hàng và mở rộng nội dung theo định hướng “xanh – số – hiệu quả”, Ban tổ chức kỳ vọng Hội chợ Triển lãm năm 2025 sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trên bản đồ sự kiện chuyên ngành của Việt Nam, tạo cơ hội để doanh nghiệp và người tiêu dùng tiếp cận các giải pháp tiên tiến, qua đó thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

