Triển lãm cảnh quan Việt Nam 2025 hướng tới không gian sống xanh - bền vững

Lê Giang

Lê Giang

12:29 | 25/11/2025
Triển lãm quốc tế trang trí nhà & cảnh quan Việt Nam 2025 (Vietnam Home & Landscape Expo 2025) sẽ diễn ra từ ngày 4 - 6/12 tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ 250 doanh nghiệp với hơn 300 gian hàng trưng bày.
Triển lãm quốc tế trang trí nhà & cảnh quan Việt Nam 2025 là sự kiện chuyên ngành duy nhất tại Việt Nam mang đến một hệ sinh thái toàn diện về nội thất, ngoại thất, vật liệu ngoài trời, thiết kế cảnh quan, thiết bị và dụng cụ làm vườn, kỳ vọng mang đến những trải nghiệm chuyên sâu, những kết nối giao thương thiết thực và một góc nhìn toàn diện về xu hướng không gian sống hiện đại – bền vững của Việt Nam và khu vực.

Triển lãm được tổ chức bởi Công ty Vinexad, phối hợp cùng Chi hội Kiến trúc sư Cảnh quan Việt Nam, cùng sự ủng hộ của Bộ Công Thương, Hội Chiếu sáng Việt Nam, Hiệp hội Xây dựng & VLXD TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Hoa Đà Lạt và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Sự tham gia của các tổ chức chuyên ngành hàng đầu thể hiện định hướng thúc đẩy xu hướng thiết kế bền vững, kiến tạo không gian sống hiện đại, xanh và tiện nghi cho đô thị Việt Nam.

Triển lãm cảnh quan Việt Nam 2025 hướng tới không gian sống xanh - bền vững
Triển lãm Quốc tế Trang trí nhà & Cảnh quan Việt Nam 2025 (Vietnam Home & Landscape Expo 2025) sẽ diễn ra từ ngày 4–6/12/2025 tại SECC, TP.HCM.

Bốn nhóm ngành chính được trưng bày xuyên suốt tại Triển lãm gồm: Trang trí nhà với các sản phẩm nội thất rời, mây tre đan, phụ kiện trang trí và hệ thống chiếu sáng hiện đại; Thiết kế cảnh quan – sân vườn với giải pháp vườn đô thị, cây xanh, bonsai và sản phẩm trang trí cảnh quan; Thiết bị & dụng cụ làm vườn với hệ thống tưới thông minh, dụng cụ xử lý đất – cỏ, công nghệ vườn thông minh; và Trang thiết bị – vật liệu ngoài trời như gỗ, đá, bê tông, bàn ghế sân vườn, sản phẩm dã ngoại và kiến trúc nhỏ.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của triển lãm năm nay là sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu uy tín đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc... và nhiều quốc gia châu Á khác. Sự đa dạng về chủng loại sản phẩm tạo nên một bức tranh đầy đủ về thị trường trang trí nhà, cảnh quan và thiết bị làm vườn khu vực.

Về phía doanh nghiệp Việt Nam, các đơn vị như Panya Home Product Vietnam, Bestek VN Technology, DHP International (VN) hay DLT Trading and Import Export mang đến loạt sản phẩm nội – ngoại thất, phụ kiện trang trí nhà cửa, sân vườn và dụng cụ thương hiệu Việt chất lượng cao.

Triển lãm cảnh quan Việt Nam 2025 hướng tới không gian sống xanh - bền vững

Bên cạnh đó, sự góp mặt của KOFU (Nhật Bản) – doanh nghiệp nổi bật với các giải pháp sáng tạo mới như vật liệu cải tạo đất được làm từ xơ dừa, than, đá, phân lá khô v.v ứng dụng trong việc phục hồi sức sống cho cây với thành phần phân hủy tự nhiên, góp phần quan trọng cải thiện không gian xanh và cảnh quan – mở rộng hệ sinh thái sản phẩm có tính ứng dụng cao tại thị trường Việt Nam.

Ở nhóm doanh nghiệp quốc tế, các thương hiệu như Ganzhou Badu Technology (thiết bị chiếu sáng), Ningbo Q-Shine Lighting (đèn LED và chiếu sáng ngoài trời), cùng các nhà sản xuất máy móc làm vườn và dụng cụ điện hàng đầu gồm Zhejiang Zomax Garden Machinery, Zhejiang Qimo Intelligent Technology,... hay Yongkang Yactec Industry, tiếp tục mang đến danh mục sản phẩm đa dạng từ máy cắt cỏ, máy khoan đất đến thiết bị làm vườn chạy pin lithium. Sự hội tụ này không chỉ làm phong phú nguồn cung mà còn thể hiện xu hướng hội nhập sâu rộng của ngành nội – ngoại thất và cảnh quan Việt Nam.

Các sản phẩm được trưng bày trải dài từ thiết bị chiếu sáng, dụng cụ cầm tay, LED décor, đồ trang trí nhà, đồ dã ngoại – cắm trại cho đến các dòng máy móc phục vụ làm vườn như máy cưa xích, máy cắt tỉa, máy thổi lá, máy khoan đất, hệ thống tưới, xe cải tiến điện, dụng cụ đa năng… tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế – công nghệ – ứng dụng thực tế trong không gian sống hiện đại.

Triển lãm cũng là cơ hội thiết thực để khách tham quan tiếp cận nguồn cung ứng đáng tin cậy, cập nhật xu hướng mới và mở rộng hệ sinh thái quan hệ trong ngành. Với sự hội tụ của các doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế, khách tham quan có thể dễ dàng tìm kiếm đối tác từ nhà sản xuất, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ cho đến nhà thầu và đơn vị thiết kế.

Việc được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm là một giá trị đặc biệt chỉ có tại Triển lãm, giúp khách hàng đánh giá thực tế chất lượng, tính năng, mẫu mã và mức độ phù hợp của giải pháp trước khi đưa vào dự án hay kinh doanh. Đồng thời, thông qua các chương trình kết nối giao thương B2B, doanh nghiệp có thể gặp gỡ đối tác tiềm năng, tối ưu hóa cơ hội hợp tác và phát triển thị trường.

Triển lãm cảnh quan Việt Nam 2025 hướng tới không gian sống xanh - bền vững

Không chỉ dừng lại ở trưng bày sản phẩm, Vietnam Home & Landscape Expo 2025 còn mang đến chuỗi hoạt động mang tính định hướng chuyên ngành. Chương trình giao thương B2B diễn ra xuyên suốt nhằm tối ưu hóa kết nối giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế – xây dựng – vật liệu – cảnh quan.

Ngày 5/12, Tọa đàm chuyên đề “Bản sắc cảnh quan Việt Nam đương đại – Xu hướng & Triển vọng trong không gian đô thị và nghỉ dưỡng” được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm với sự phối hợp của Hiệp hội Kiến trúc sư Việt Nam, quy tụ các chuyên gia đầu ngành nhằm phân tích định hướng phát triển cảnh quan Việt Nam trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ.

Ngày 6/12, lễ trao giải đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ngành Kiến trúc cảnh quan Việt Nam cũng được tổ chức nhằm tôn vinh tài năng trẻ và thúc đẩy sự phát triển của thế hệ kiến trúc sư cảnh quan trong tương lai.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn giới thiệu hoạt động trưng bày ý tưởng “Khu vườn xanh” tại Garden Corner, nơi trưng bày các giải pháp và ý tưởng sáng tạo về cảnh quan – sân vườn. Hoạt động nhằm truyền cảm hứng về lối sống xanh, ứng dụng vật liệu bền vững, thiết kế thân thiện môi trường và các giải pháp tối ưu cho không gian ngoài trời. Đây là điểm nhấn đặc biệt dành cho khách tham quan, kiến trúc sư, nhà thiết kế cảnh quan và các doanh nghiệp tìm kiếm xu hướng mới trong lĩnh vực landscape & outdoor living.

Triển lãm quốc tế trang trí nhà & cảnh quan Việt Nam 2025 được tổ chức đồng thời cùng Vietnam Elevator Expo 2025, Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2025 và Vietnam Expo HCMC 2025, tạo nên quần thể sự kiện thương mại – công nghiệp quy mô lớn bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị xây dựng, kiến trúc, nội ngoại thất và cảnh quan.

Sự kết hợp này không chỉ mở rộng phạm vi trưng bày mà còn hình thành một hệ sinh thái giao thương hoàn chỉnh với tổng quy mô hơn 800 doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng cộng trên 1.000 gian hàng. Nhờ đó, khách tham quan có thể tiếp cận đa dạng nhóm sản phẩm và giải pháp liên quan chỉ trong một lần tham dự, đồng thời tận dụng tối đa cơ hội kết nối chéo ngành giữa các doanh nghiệp.

Toàn bộ 4 Triển lãm dự kiến đón hơn 20.000 lượt khách tham quan trong ba ngày diễn ra, hứa hẹn tạo nên một sự kiện bứt phá cả về quy mô lẫn hiệu quả kết nối thương mại trong năm 2025.

