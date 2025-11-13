Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt Nam vào Trung Quốc - cơ hội cho phát triển bền vững

Sự kiện nhằm tăng cường kết nối giao thương, mở rộng hợp tác đầu tư và thúc đẩy tiêu thụ nông sản giữa hai quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập.

Những năm qua, quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc phát triển nhanh, ổn định và ngày càng sâu rộng. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai nước đạt hơn 205 tỷ USD, tăng 19,3% so với năm trước; tính đến hết tháng 10/2025, con số này đã đạt 208 tỷ USD. Có được kết quả đó là nhờ sự hợp tác chặt chẽ của chính quyền hai nước và sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp. Hàng loạt hiệp định song phương và đa phương được ký kết đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động thương mại.

Hội nghị Xúc tiến thương mại doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng trưởng ổn định, nhiều sản phẩm chủ lực của Việt Nam như trái cây, thủy sản, gạo, cà phê, hồ tiêu, cao su… đã có mặt rộng rãi tại thị trường Trung Quốc; sầu riêng là mặt hàng ghi dấu ấn lớn, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 10,3 tỷ USD.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng nhập khẩu nhiều máy móc, thiết bị, vật tư, phân bón và hóa chất nông nghiệp từ Trung Quốc phục vụ cho sản xuất. Đồng thời, ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm đầu tư, chuyển giao công nghệ chế biến, bảo quản và nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Qua đó, thúc đẩy chuỗi giá trị sản xuất hai bên cùng phát triển.

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hiện nay, nhiều nông sản Việt Nam như sầu riêng, chuối, xoài, thanh long, tổ yến đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Với các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe, Việt Nam buộc phải nâng cấp chuỗi giá trị, từ sản xuất đến chế biến, bảo quản và logistics. Những vấn đề này cần được giải quyết bằng hợp tác khu vực và ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp công nghệ hiện đại.

Ông Hoàng Văn Dự cũng chỉ rõ những thách thức cần khắc phục như hạ tầng logistics, kho lạnh tại khu vực biên giới chưa đồng bộ; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ; năng lực kiểm soát chất lượng, kiểm dịch giữa các vùng còn chênh lệch và việc chia sẻ dữ liệu chuỗi cung ứng chưa hiệu quả.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Chuỗi cung ứng Sunwah Gelafood Tề Bình đã đánh giá cao sự phong phú, đa dạng của nông sản nhiệt đới Việt Nam.

Những sản phẩm này phù hợp với thị hiếu và tiêu chuẩn chất lượng của người tiêu dùng Trung Quốc. Sầu riêng đã trở thành sản phẩm được người tiêu dùng Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng, trong khi yến sào của Việt Nam đang chiếm thị phần ngày càng lớn nhờ đáp ứng nhu cầu về thực phẩm bổ dưỡng.

Các sản phẩm hoa quả sấy, nông sản chế biến sâu cũng mang lại nhiều lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng Trung Quốc. Điều này giúp nông sản Việt Nam đã có mặt tại các hệ thống siêu thị, chợ thực phẩm tươi sống và nền tảng thương mại điện tử tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc. Hạ tầng giao thông giữa hai nước, đặc biệt là đường bộ và đường sắt đang được cải thiện đáng kể, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics cũng là những lợi thế khi nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Bà Tề Bình, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Chuỗi cung ứng Sunwah Gelafood phát biểu tại diễn đàn.

Cũng theo bà Tề Bình, Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử và các hình thức mua sắm hiện đại, đặc biệt là mua sắm theo nhóm cộng đồng. Phương thức này ngày càng lan rộng, giúp tăng cường kết nối người tiêu dùng và thúc đẩy doanh số. “Đây là kênh tiếp cận tiềm năng mà các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt để mở rộng thị trường” - bà Tề Bình chia sẻ.

Mặt khác, máy móc và thiết bị nông nghiệp của Trung Quốc với mức giá hợp lý, khả năng ứng dụng cao đã hỗ trợ đắc lực cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong sản xuất và chế biến. Đáng chú ý, việc đưa máy bay không người lái (drone) và các thiết bị canh tác thông minh vào sử dụng tại Việt Nam đã góp phần nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng nông sản và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp hai bên đều cho rằng cần tiếp tục khai thác tiềm năng hợp tác, mở rộng thương hiệu, phát triển sản phẩm và thiết bị nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ đó, góp phần đưa quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc phát triển lên tầm cao mới, bền vững và toàn diện hơn.