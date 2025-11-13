200 doanh nghiệp tham gia Vietbuild HÀ NỘI 2025 lần thứ 4

Triển lãm do Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bộ Xây dựng và Tập đoàn Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild phối hợp tổ chức thực hiện.

Vietbuild HÀ NỘI năm 2025 lần thứ 4 thu hút được sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước, Triển lãm trưng bày, giới thiệu những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, các sản phẩm đa dạng và phong phú của ngành xây dựng- vật liệu xây dựng- máy móc thiết bị- hàng công nghiệp- vận tải- thiết bị chiếu sáng và trang trí nội ngoại thất cùng với nhiều chương trình hoạt động phong phú và thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội năm 2025 lần 4.

Với quy mô lớn và tính chất chuyên ngành, Vietbuild 2025 thể hiện sự đa dạng cùng sức sống mạnh mẽ đầy sáng tạo của ngành xây dựng tại Việt Nam. Những sản phẩm mới phục vụ cho các ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, xanh sạch đẹp và an toàn, đảm bảo các giải pháp xanh và môi trường tốt cho cộng đồng xã hội.

Nhiều dòng sản phẩm kỹ thuật số, công nghệ số, sản phẩm xanh, sản phẩm an toàn, sản phẩm tái tạo và tuần hoàn… phù hợp với xu hướng phát triển của Việt Nam và toàn thế giới hiện nay. Vietbuild đã cho thấy một bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của ngành xây dựng cùng thị hiếu của người tiêu dùng trong tình hình mới về phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế sáng tạo.

Khách hàng tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tại triển lãm Vietbuild.

Theo Ban tổ chức, trong thời gian triển lãm sẽ có các chương trình giao lưu, gặp gỡ kết nối giao thương dưới nhiều hình thức trực tiếp, trực tuyến… nhằm mục đích tạo cơ hội tốt cho các nhà quản lý, các tổ chức xã hội ngành nghề và các tập đoàn doanh nghiệp tham quan tìm hiểu tính năng, mẫu mã và những phát triển đột phá, đổi mới về công nghệ của các sản phẩm xây dựng tại triển lãm.

Chương trình giao lưu cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nắm bắt được nhu cầu phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong công cuộc hội nhập và phát triển toàn cầu về ứng dụng các công nghệ thông minh, công nghệ kỹ thuật số, công nghệ xanh, sạch nhằm tạo lập môi trường sống thân thiện, an toàn và bền vững cho cộng đồng.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild HÀ NỘI lần thứ 4 trong năm 2025 và là triển lãm lần thứ 7 trong chuỗi 8 kỳ triển lãm của năm 2025 với sự tích cực tham gia đông đảo của những thương hiệu trong ngành xây dựng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Triển lãm Vietbuild đã trở thành một thương hiệu lớn, là điểm hẹn chung cho các nhà doanh nghiệp ngành xây dựng- vật liệu xây dựng. Đây là sân chơi bổ ích, thiết thực, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho các doanh nghiệp về xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư xây dựng, thể hiện một sức sống mạnh mẽ của các nhà doanh nghiệp, một sự đổi mới và sáng tạo của ngành xây dựng trên các lĩnh vực.