Triển lãm 'Cuộc sống tươi đẹp' tôn vinh 100 năm Mỹ thuật Đông Dương và 71 năm Giải phóng Thủ đô

Triển lãm có ý nghĩa đặc biệt khi không chỉ tôn vinh thời kỳ mỹ thuật Đông Dương (1925 - 1945) mà còn được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày khai giảng khóa học đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (22-10-1925/22-10-2025).

Đặc biệt, sự kiện còn góp phần chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2025) - một dấu mốc lịch sử thiêng liêng, khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa, nghệ thuật gắn liền với hành trình phát triển của Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Ngoài các tác phẩm của những họa sĩ trưởng thành từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, triển lãm còn mở rộng không gian sáng tạo tới Khóa Kháng chiến (1950 - 1954) và các khóa sau hòa bình lập lại của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, nhằm mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện hơn về nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Tại triển lãm, người xem được chiêm ngưỡng những tác phẩm tiêu biểu của nhiều tên tuổi lớn như: Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ, Mai Thứ, Vũ Cao Đàm, Trần Quang Trân, Nguyễn Đỗ Cung, Lê Thị Lựu…

Đây là một trong những triển lãm hiếm hoi quy tụ số lượng lớn tác phẩm quý hiếm, nhiều tác phẩm trong số đó lần đầu tiên được công bố rộng rãi tại Việt Nam. Sự kiện không chỉ là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ nghệ sĩ - những người đặt nền móng cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, mà còn là món quà tinh thần đặc biệt dành tặng công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 26/10, tại không gian trưng bày tầng 1 và 2 Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm - số 2 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.