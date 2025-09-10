Chuyển động số
GS.TS. Lê Văn Lợi thăm gian triển lãm của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tại sự kiện '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Gia Hân

Gia Hân

09:26 | 10/09/2025
Ngày 9/9/2025, tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) GS.TS. Lê Văn Lợi đã đến thăm gian triển lãm của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham gia Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” với chủ đề “Khoa học xã hội Việt Nam - Tri thức kiến tạo tương lai”.
Cùng đi với Chủ tịch Lê Văn Lợi còn có: TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Lê Nam Trung, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm; PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ; TS. Trần Đình Hưng, Phó trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế; cùng một số cán bộ Văn phòng Viện Hàn lâm.

GS.TS. Lê Văn Lợi thăm gian triển lãm của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tại sự kiện 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GS.TS. Lê Văn Lợi thăm gian triển lãm của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tại sự kiện '80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc'.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Viện Hàn lâm GS.TS. Lê Văn Lợi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, lắng nghe giới thiệu về các hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý giá, các khu trưng bày chuyên đề, trong đó có khu giới thiệu những công trình khoa học tiêu biểu từng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước – tôn vinh và khẳng định những thành tựu nghiên cứu khoa học xã hội nổi bật của Viện Hàn lâm trong 72 năm hình thành và phát triển.

Chủ tịch Lê Văn Lợi đánh giá cao nỗ lực của các thế hệ nhà khoa học trong việc đưa tri thức lan tỏa đến cộng đồng, qua đó khẳng định vai trò của khoa học xã hội trong gắn kết với thực tiễn đời sống và hoạch định chính sách.

vien-han-lam
GS.TS. Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm và các đại biểu tại triển lãm .

Tại không gian Trải nghiệm, Chủ tịch GS.TS. Lê Văn Lợi đã tham gia hoạt động tặng chữ thư pháp, để lại dấu ấn trong không khí văn hóa truyền thống. Ban tổ chức cũng trân trọng trao tặng ông bức thư pháp, thể hiện sự tri ân và ghi nhận sự đồng hành của lãnh đạo Viện Hàn lâm.

GS.TS. Lê Văn Lợi thăm gian triển lãm của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tại sự kiện 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ban tổ chức gian triển lãm trao tặng Chủ tịch GS.TS. Lê Văn Lợi bức thư pháp.

Sự hiện diện và tham gia các hoạt động trải nghiệm của Chủ tịch Viện Hàn lâm thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo Viện Hàn lâm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử và văn hóa, góp phần làm rạng rõ hình ảnh một Việt Nam trí tuệ, giàu bản sắc, chủ động hội nhập và phát triển bền vững.

vien-han-lam
Chủ tịch Viện Hàn lâm và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ vận hành triển lãm.

Phát biểu tại triển lãm, GS.TS. Lê Văn Lợi khẳng định, đây không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử mà còn là cơ hội quan trọng để thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị khoa học, văn hóa mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.

GS.TS. Lê Văn Lợi nhấn mạnh, Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục mở rộng nghiên cứu, sưu tầm và xây dựng hệ thống tư liệu liên quan đến chủ quyền quốc gia, đồng thời coi việc bảo tồn và phát huy di sản là trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học xã hội hiện nay.

Nhân dịp này, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã tặng hoa, ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị, cá nhân tham gia tổ chức, vận hành gian triển lãm của Viện Hàn lâm đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong không gian tổng thể của khu triển lãm.

