Bàn về 'lá chắn pháp lý' cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

07:41 | 08/09/2025
Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam hiện nay đang thiếu một “lá chắn pháp lý” đủ mạnh để bảo vệ thành quả trí tuệ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, đặc biệt là khi nền kinh tế đang chuyển dịch nhanh sang các mô hình phi vật chất.
Trước thực trạng đó và hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Tạp chí Luật sư Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Công ty Luật TNHH Trương Anh Tú (TAT Law Firm) tổ chức Chương trình Diễn đàn: “Thể chế hoá đổi mới sáng tạo - Bảo vệ tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW” vào sáng ngày 11/9/2025, tại Hà Nội.

Diễn đàn dự kiến sẽ có sự tham dự của các đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành Trung ương, cơ quan quản lý, chuyên gia pháp lý, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí.

TAT Law Firm
Diễn đàn khoa học: “Thể chế hoá đổi mới sáng tạo - Bảo vệ tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW”.

Diễn đàn khoa học sẽ là nơi để các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, chuyên gia pháp lý, doanh nghiệp… cùng thảo luận, bàn bạc, đưa ra các quan điểm, ý kiến đề xuất về xây dựng cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp đúng với tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Theo Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm, đơn vị khởi xướng và đồng tổ chức sự kiện, tài sản vô hình, bao gồm thương hiệu, sáng chế, thiết kế, phần mềm, dữ liệu, bí quyết kỹ thuật,… đang chiếm từ 80 đến 90% giá trị của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên thế giới. Nhưng tại Việt Nam, phần lớn các tài sản này vẫn chưa được nhận diện đúng tầm chiến lược, chưa có cơ chế định giá, bảo vệ hoặc khuyến khích phát triển tương xứng.

“Chúng tôi tin rằng: Không có sở hữu trí tuệ - không thể có đổi mới sáng tạo. Và nếu không có thể chế bảo vệ tài sản vô hình, cũng không thể có một nền kinh tế sáng tạo tự chủ”, Luật sư Trương Anh Tú nhấn mạnh.

Được biết, Diễn đàn “Thể chế hóa đổi mới sáng tạo – Bảo vệ tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW” được tổ chức trên cơ sở tiếp nối thành công của Diễn đàn số 1 đã được tổ chức vào ngày 26/8/2025. Nếu như Diễn đàn số 1 tập trung nhận diện những bất cập trong hành lang pháp lý về tài sản trí tuệ, thì Diễn đàn lần này mở rộng chiều sâu và quy mô, đặt trọng tâm vào nhiệm vụ thể chế hóa – biến các chủ trương lớn như Nghị quyết 68-NQ/TW, Nghị quyết 57-NQ/TW và Chiến lược quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thành những khung chính sách thực tiễn, có hiệu lực bảo vệ tài sản vô hình – yếu tố nền tảng của nền kinh tế sáng tạo.

Bàn về 'lá chắn pháp lý' cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Quang cảnh diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tài sản trí tuệ - Động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Diễn đàn “Thể chế hóa đổi mới sáng tạo – Bảo vệ tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW” sẽ gồm hai phiên thảo luận chính:

- Phiên I tập trung vào chủ đề “Thể chế hóa đổi mới sáng tạo và tài sản trí tuệ”, với sự điều phối của các chuyên gia chính sách, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ, các luật sư thực hành sở hữu trí tuệ và đại diện doanh nghiệp sáng tạo.

- Phiên II là không gian “Đối thoại chính sách” giữa các chủ thể – từ cơ quan hoạch định chính sách đến doanh nghiệp, giới luật sư, truyền thông và cộng đồng khởi nghiệp.

Với tinh thần xuyên suốt là “Bảo vệ tài sản vô hình – Bảo vệ tương lai quốc gia”, Diễn đàn lần này không chỉ là nơi phản ánh thách thức mà doanh nghiệp, luật sư và nhà quản lý đang đối diện trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, mà còn là không gian gợi mở giải pháp, định hình chiến lược và tạo ra sức ép tích cực thúc đẩy quá trình thể chế hóa. Tài sản vô hình, một khi không được pháp luật bảo vệ đúng mức, sẽ trở thành điểm yếu chiến lược, có thể khiến quốc gia mất đi ưu thế cạnh tranh trong dài hạn.

Ban Tổ chức Diễn đàn trân trọng mời các doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia luật, chuyên gia đổi mới sáng tạo, nhà báo, sinh viên và những người quan tâm đến chủ đề này đăng ký tham dự và cùng lan tỏa thông điệp “Thể chế mạnh - trí tuệ vững – thương hiệu Việt phát triển bền vững”.

Cũng tại Diễn đàn, TAT Law Firm – với vai trò đơn vị khởi xướng – sẽ công bố một số khuyến nghị chính sách và dự kiến xuất bản ấn phẩm tổng hợp từ các phiên thảo luận để gửi tới các cơ quan chức năng.

