Điện tử tiêu dùng
Nghe - Nhìn

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nộ

Bình Lê

Bình Lê

16:36 | 15/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngày 15/12/2025, Galaxy Studio chính thức ra mắt Galaxy CineX – Hanoi Centre , rạp chiếu phim flagship đầu tiên của thương hiệu tại Hà Nội.
Khám phá lễ hội Aloha Summer rực rỡ tại Thiên đường Bảo Sơn Galaxy Sala: định chuẩn mới cho một rạp chiếu phim hiện đại và vượt chuẩn Liên hoan Phim Italia 2025 tại Hà Nội

Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược của Galaxy Studio trong hành trình mở rộng thị trường ra phía Bắc, khẳng định mục tiêu dẫn đầu phân khúc rạp chiếu cao cấp và thiết lập chuẩn mực mới cho trải nghiệm điện ảnh tại Việt Nam.

Galaxy CineX – Hanoi Centre tọa lạc tại vị trí đắc địa - Trung tâm Thương mại Hanoi Centre (175 Nguyễn Thái Học, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) - điểm đến văn hóa, giải trí mới của thủ đô.

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nộ
Galaxy Studio chính thức ra mắt Galaxy CineX – Hanoi Centre, rạp chiếu phim flagship đầu tiên của thương hiệu tại thủ đô Hà Nội.

Đặt trọng tâm vào cảm xúc và sự thoải mái của người xem, rạp được thiết kế như một không gian giải trí toàn diện, nơi khách hàng có thể tận hưởng nhiều dịch vụ trọn vẹn trước, trong và sau khi xem phim. Không gian được chia thành các khu vực chuyên biệt mang bản sắc riêng nhằm tối ưu trải nghiệm cảm xúc cá nhân của khách đến rạp: phòng chờ VIP riêng tư với không gian sang trọng; khu vực ẩm thực đa dạng và tinh tế; hệ thống phòng chiếu được thiết kế theo chủ đề riêng đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khán giả.

Galaxy CineX – Hanoi Centre khẳng định chuẩn mực rạp chiếu thế hệ mới với công nghệ và trang thiết bị hàng đầu thế giới, hứa hẹn trải nghiệm điện ảnh tương đương với các rạp phim hàng đầu tại Mỹ, Singapore hay Hàn Quốc.

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nộ
Galaxy CineX – Hanoi Centre tiên phong giới thiệu tới khán giả thủ đô công nghệ trình chiếu IMAX with Laser tiên tiến bậc nhất.

Tại đây, lần đầu tiên khán giả Hà Nội có cơ hội trải nghiệm IMAX with Laser, công nghệ trình chiếu được mệnh danh là “chuẩn vàng” điện ảnh với hình ảnh sắc nét và chân thực tuyệt đối, giàu chiều sâu, mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao, thiết lập chuẩn mực thưởng thức phim bom tấn mới tại thủ đô.

“Trạm dừng Di sản” giữa lòng thủ đô: Khi quá khứ và hiện tại giao thoa

Galaxy CineX – Hanoi Centre nằm trong tổ hợp Tiến Bộ Plaza, tiền thân là Nhà in Tiến Bộ - một trong những biểu tượng văn hóa, ghi dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy lịch sử Việt Nam hiện đại.

Nếu như Nhà in Tiến Bộ từng là nơi ươm mầm tri thức và lan tỏa văn hóa, thì Galaxy CineX – Hanoi Centre kế thừa di sản ấy để trở thành ga dừng của cảm xúc và trải nghiệm - nơi quá khứ, hiện tại và tương lai được kết nối qua ngôn ngữ điện ảnh. Hành trình được thể hiện xuyên suốt từ kiến trúc, không gian cho đến trải nghiệm, mang đến cảm giác vừa thân quen vừa mới mẻ đối với khán giả.

Đây là nơi khán giả không chỉ đến để xem phim, mà còn để chạm vào những giá trị văn hóa sâu sắc, được tái hiện trong một không gian hòa quyện ánh sáng, hình ảnh và âm thanh.

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nộ
Phòng chờ Boulevard Lounge với không gian ấm cúng, sang trọng và riêng tư.

Boulevard Lounge, khu vực phòng chờ yên tĩnh và sang trọng được thiết kế như một “tiền sảnh cảm xúc”, nơi khách hàng có thể nghỉ ngơi, thư giãn trước khi bước vào thế giới điện ảnh. Với nội thất trang nhã, dịch vụ ẩm thực cao cấp và không gian tách biệt, đây là điểm đến lý tưởng cho cả những buổi hẹn riêng tư lẫn gặp gỡ đối tác.

Khu ẩm thực CineMunch Eatery mang đến trải nghiệm ẩm thực giao thoa nghệ thuật, với thực đơn được sáng tạo dựa trên phong cách fusion độc đáo, kết hợp hương vị quen thuộc với tinh thần hiện đại. Khán giả có thể vừa trò chuyện, thưởng thức đồ ăn trong không gian thư giãn, vừa chờ đợi đến giờ chiếu phim.

Hệ thống phòng chiếu thiết kế theo chủ đề: Mỗi phòng chiếu tại Galaxy CineX – Hanoi Centre mang phong cách thiết kế riêng biệt, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của từng đối tượng khách hàng:

- Aqualis: Phòng chiếu VIP phong cách du thuyền mang đậm hơi thở đại dương, gợi nhắc đến hành trình vượt thoát khỏi guồng quay thường nhật để đắm mình vào cảm xúc điện ảnh.

- Romántico: Phòng chiếu VIP dành riêng cho các cặp đôi với thiết kế ấm áp, chan hòa ánh sáng và cảm giác gần gũi, biến mỗi suất chiếu trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

- Lagom: Phòng chiếu VIP lấy cảm hứng từ triết lý sống Thụy Điển “vừa đủ để hạnh phúc”, mang đến không gian tối giản, thư thái nhưng không kém phần tinh tế.

- Cine de Kids: Phòng chiếu trẻ em với màu sắc và không gian vui tươi đi kèm khu vui chơi Cine de Play, nơi các em nhỏ có thể khám phá và giải trí, điểm hẹn lý tưởng cho cả gia đình.

- Haatopia 1 & 2: Phòng chiếu tiêu chuẩn với thiết kế trẻ trung, phù hợp cho nhóm bạn, gia đình hoặc khán giả yêu thích trải nghiệm xem phim trong không gian thân thiện.

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nộ
Hệ thống phòng chiếu hiện đại được thiết kế theo từng chủ đề riêng biệt.

Galaxy CineX – Hanoi Centre tiên phong thiết lập chuẩn mực rạp chiếu thế hệ mới tại Hà Nội khi đồng bộ trang bị ba công nghệ trình chiếu và âm thanh hàng đầu thế giới - IMAX with Laser, Dolby Atmos và Onyx Cinema LED - mang đến trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao.

Với màn hình tỉ lệ 1.43:1 hoặc 1.90:1, tốc độ khung hình 120fps và máy chiếu IMAX Laser 4K, công nghệ IMAX with Laser mang đến hình ảnh sắc nét, giàu chiều sâu và độ tương phản vượt trội. Khán giả sẽ có cảm giác như đang “bước vào bên trong bộ phim”, với tầm nhìn được mở tối đa, ánh sáng và màu sắc chân thực đến từng chi tiết.

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nộ
Galaxy CineX – Hanoi Centre mang đến phòng chiếu IMAX with Laser đầu tiên tại Hà Nội và thứ hai trong hệ thống rạp Galaxy Cinema tại Việt Nam.

Samsung Onyx Cinema LED là công nghệ màn hình thế hệ mới thay thế hoàn toàn máy chiếu truyền thống. Với khả năng hiển thị HDR, màu đen sâu tuyệt đối và độ sáng vượt trội, đây là lựa chọn hoàn hảo cho việc trình chiếu phim bom tấn hoặc phim nghệ thuật với từng điểm ảnh được thể hiện sống động và sắc nét.

Không chỉ đầu tư cho hình ảnh, Galaxy CineX - Hanoi Centre còn trang bị hệ thống âm thanh Dolby Atmos - công nghệ âm thanh vòm hiện đại nhất hiện nay. Dolby Atmos cho phép âm thanh được vận hành theo từng vật thể, truyền đến từ nhiều hướng (trước, sau, hai bên, trên cao), tạo ra cảm giác chân thực như đang đứng trong chính khung cảnh bộ phim.

Tất cả các phòng chiếu đều được lắp đặt hệ thống máy chủ Dolby Integrated Media Server IMS3000, bộ khuếch đại Dolby Multichannel Amplifiers và loa Dolby System 131 Screen Channel Speaker - những trang thiết bị chỉ xuất hiện tại các rạp chiếu hàng đầu thế giới.

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nộ
Phòng chiếu kết hợp màn hình không máy chiếu tiên phong Samsung Onyx Cinema LED và âm thanh vòm chuyển động đa chiều Dolby Atmos tại Galaxy CineX – Hanoi Centre.

Với sự ra mắt của Galaxy CineX – Hanoi Centre, Galaxy Studio khẳng định cam kết mang đến chuẩn mực trải nghiệm điện ảnh ngày càng hoàn thiện cho khán giả Việt. Không chỉ dừng lại ở một rạp chiếu phim cao cấp, Galaxy CineX – Hanoi Centre đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đổi mới và nâng tầm trải nghiệm điện ảnh trong nước, góp phần kiến tạo một không gian văn hoá - giải trí hiện đại, gắn kết và truyền cảm hứng cho cộng đồng yêu điện ảnh tại Thủ đô và trên toàn quốc.

Galaxy Studio ( tên đầy đủ Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân) - Galaxy Studio Joint Stock Company hoạt động ở các lĩnh vực chính là phát hành phim chiếu rạp, sản xuất phim và vận hành chuỗi rạp chiếu phim.

Sau hơn 20 năm hoạt động, tính đến tháng 10/2025, Galaxy Studio sở hữu 26 rạp chiếu phim trên toàn quốc và là đại diện phát hành chính thức của các hãng phim quốc tế lớn từ Hollywood như Walt Disney, Sony Picture, Warner Brothers, Châu Âu và Châu Á với sự tín nhiệm và hợp tác lâu dài.

Rất nhiều bộ phim bom tấn nước ngoài do Galaxy Studio phát hành đã đạt doanh thu phòng vé kỷ lục tại thị trường nội địa như Spider-Man: No Way Home (2021), Avatar: The Way Of Water (2022), phim bom tấn Việt như Mắt Biếc (2019), Cua Lại Vợ Bầu (2019), Bố Già (2021) và Mưa đỏ (2025).

Galaxy CineX – Hanoi Centre Galaxy Studio

Bài liên quan

Ra mắt bộ phim

Ra mắt bộ phim 'Tình Người Duyên Ma 2025'

Ra mắt phim hòa nhạc

Ra mắt phim hòa nhạc 'Tổ quốc trong tim: The Concert Film'

Galaxy Sala: định chuẩn mới cho một rạp chiếu phim hiện đại và vượt chuẩn

Galaxy Sala: định chuẩn mới cho một rạp chiếu phim hiện đại và vượt chuẩn

Samsung hợp tác chiến lược cùng Galaxy Studio

Samsung hợp tác chiến lược cùng Galaxy Studio

Có thể bạn quan tâm

Sennheiser HDB 630, tai nghe không dây đầu tiên dành cho audiophile chính thức ra mắt

Sennheiser HDB 630, tai nghe không dây đầu tiên dành cho audiophile chính thức ra mắt

Nghe - Nhìn
Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm AV Show Hà Nội 2025, giúp người dùng trải nghiệm âm thanh độ phân giải cao không dây một cách dễ dàng và trọn vẹn hơn.
AVSHOW 2025: Giới mộ điệu âm thanh phấn khích với siêu phẩm từ Aries Cerat và Tidal

AVSHOW 2025: Giới mộ điệu âm thanh phấn khích với siêu phẩm từ Aries Cerat và Tidal

Nghe - Nhìn
AVSHOW 2025 - Triển lãm thiết bị nghe nhìn lớn nhất Việt Nam quy tụ 28 phòng trưng bày với hàng loạt tuyệt phẩm hi-end từ các thương hiệu hàng đầu thế giới tại Hà Nội từ 13-15/12/2025.
‘Lon nước ngọt’ phát nhạc mang tên JBL Grip

‘Lon nước ngọt’ phát nhạc mang tên JBL Grip

Điện tử tiêu dùng
Theo JBL, việc chính thức giới thiệu JBL Grip, mẫu loa bluetooth siêu di động nhỏ gọn thế hệ mới, để bạn có thể "cầm là đi".
Sony Alpha 7 V chính thức lên kệ

Sony Alpha 7 V chính thức lên kệ

Nghe - Nhìn
Đây là dòng máy ảnh hướng đến các nhà sáng tạo nội dung, với bước tiến vượt bậc trong khả năng nhận diện chủ thể bằng AI và hiệu năng tốc độ cao cho cả ảnh tĩnh và video.
5 điểm cải tiến đáng chú ý trên Huawei FreeBuds 7i

5 điểm cải tiến đáng chú ý trên Huawei FreeBuds 7i

Điện tử tiêu dùng
Đơn giản vì mình khá hài lòng với chiếc tai nghe đang sở hữu và mình cũng nghĩ là cũng khó để có được một chiếc tai nghe như ý trong tầm giá này.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

22°C

Cảm giác: 22°C
mây thưa
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 37°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
30°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
24°C
Quảng Bình

16°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
16°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
19°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
18°C
Thừa Thiên Huế

20°C

Cảm giác: 20°C
mây cụm
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
22°C
Hà Giang

18°C

Cảm giác: 18°C
mây rải rác
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
15°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
21°C
Hải Phòng

20°C

Cảm giác: 20°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
24°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
27°C
Nghệ An

18°C

Cảm giác: 18°C
mây cụm
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
15°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
16°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
15°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
22°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
27°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Hà Nội - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Miền Tây - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 151,800 ▲300K 154,800 ▲300K
Cập nhật: 15/12/2025 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,520 ▲90K 15,720 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 15,520 ▲90K 15,720 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 15,520 ▲90K 15,720 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,250 ▲80K 15,550 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,250 ▲80K 15,550 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,250 ▲80K 15,550 ▲80K
NL 99.99 14,280 ▲60K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,280 ▲60K
Trang sức 99.9 14,840 ▲80K 15,440 ▲80K
Trang sức 99.99 14,850 ▲80K 15,450 ▲80K
Cập nhật: 15/12/2025 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,552 ▲9K 15,722 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,552 ▲9K 15,723 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,516 ▲5K 1,544 ▲8K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,516 ▲5K 1,545 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,496 ▲5K 1,529 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 146,086 ▲492K 151,386 ▲792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,536 ▲300K 114,836 ▲600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,832 ▲244K 104,132 ▲544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,128 ▲76634K 93,428 ▲84134K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81 ▼80752K 893 ▼87940K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,616 ▲34K 63,916 ▲334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,552 ▲9K 1,572 ▲9K
Cập nhật: 15/12/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16969 17239 17818
CAD 18593 18870 19486
CHF 32378 32761 33407
CNY 0 3470 3830
EUR 30265 30539 31564
GBP 34408 34800 35731
HKD 0 3251 3453
JPY 163 167 173
KRW 0 16 18
NZD 0 14910 15496
SGD 19869 20151 20677
THB 752 815 869
USD (1,2) 26056 0 0
USD (5,10,20) 26097 0 0
USD (50,100) 26126 26145 26401
Cập nhật: 15/12/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,114 26,114 26,401
USD(1-2-5) 25,070 - -
USD(10-20) 25,070 - -
EUR 30,432 30,456 31,690
JPY 166.24 166.54 173.96
GBP 34,722 34,816 35,725
AUD 17,220 17,282 17,775
CAD 18,796 18,856 19,438
CHF 32,713 32,815 33,571
SGD 19,990 20,052 20,731
CNY - 3,681 3,788
HKD 3,327 3,337 3,428
KRW 16.52 17.23 18.55
THB 798.72 808.58 862.61
NZD 14,911 15,049 15,444
SEK - 2,797 2,886
DKK - 4,070 4,198
NOK - 2,556 2,640
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,023.63 - 6,773.79
TWD 759.03 - 916.21
SAR - 6,905.86 7,247.85
KWD - 83,606 88,635
Cập nhật: 15/12/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,120 26,121 26,401
EUR 30,292 30,414 31,559
GBP 34,538 34,677 35,656
HKD 3,312 3,325 3,437
CHF 32,460 32,590 33,512
JPY 164.89 165.55 172.75
AUD 17,150 17,219 17,782
SGD 20,018 20,098 20,666
THB 811 814 852
CAD 18,765 18,840 19,419
NZD 15,026 15,547
KRW 17.11 18.70
Cập nhật: 15/12/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26120 26120 26401
AUD 17153 17253 18178
CAD 18778 18878 19892
CHF 32624 32654 34245
CNY 0 3699.6 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4095 0
EUR 30452 30482 32205
GBP 34711 34761 36524
HKD 0 3390 0
JPY 166.32 166.82 177.34
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6575 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15023 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2810 0
SGD 20034 20164 20892
THB 0 781.4 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15400000 15400000 15900000
SBJ 13000000 13000000 15900000
Cập nhật: 15/12/2025 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,138 26,177 26,401
USD20 26,138 26,177 26,401
USD1 26,138 26,177 26,401
AUD 17,190 17,290 18,399
EUR 30,570 30,570 31,350
CAD 18,711 18,811 20,122
SGD 20,086 20,236 20,700
JPY 166.62 168.12 171.2
GBP 34,758 34,908 36,003
XAU 15,518,000 0 15,722,000
CNY 0 3,582 0
THB 0 817 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/12/2025 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
UBCKNN hợp tác Hội Kiểm toán viên hành nghề nâng cao minh bạch thị trường

UBCKNN hợp tác Hội Kiểm toán viên hành nghề nâng cao minh bạch thị trường

Ánh sáng công nghệ kể câu chuyện Hồ Chí Minh tại Seoul

Ánh sáng công nghệ kể câu chuyện Hồ Chí Minh tại Seoul

Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên – Điểm hẹn văn hóa mới tại Hà Nội

Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên – Điểm hẹn văn hóa mới tại Hà Nội

Hơn 250 gian hàng tham dự Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric 2025

Hơn 250 gian hàng tham dự Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric 2025

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
AIUNI công bố chiến lược phổ cập AI toàn dân

AIUNI công bố chiến lược phổ cập AI toàn dân

Altman và Musk: Từ đồng sáng lập OpenAI đến cuộc đối đầu trong thị trường AI

Altman và Musk: Từ đồng sáng lập OpenAI đến cuộc đối đầu trong thị trường AI

Microsoft rót 17,5 tỷ đô la vào hạ tầng AI Ấn Độ

Microsoft rót 17,5 tỷ đô la vào hạ tầng AI Ấn Độ

Amazon cam kết đầu tư 35 tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ đến năm 2030

Amazon cam kết đầu tư 35 tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ đến năm 2030

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bệnh viện Quân y 103 - trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân

Bệnh viện Quân y 103 - trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân

Mở khóa kỷ nguyên mới cho Nhà máy thông minh

Mở khóa kỷ nguyên mới cho Nhà máy thông minh

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Schaeffler Việt Nam đẩy mạnh khai thác hệ thống điện mặt trời

Schaeffler Việt Nam đẩy mạnh khai thác hệ thống điện mặt trời

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá đồng đã liên tục đạt mức cao kỷ lục

Giá đồng đã liên tục đạt mức cao kỷ lục

Di Động Việt mở

Di Động Việt mở 'Đại tiệc công nghệ' cuối năm

FPT Shop mở rộng trung tâm khách hàng doanh nghiệp

FPT Shop mở rộng trung tâm khách hàng doanh nghiệp

FPT Shop mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro

FPT Shop mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
1000 người cùng Huawei ‘Thắp sáng vòng hoạt động’

1000 người cùng Huawei ‘Thắp sáng vòng hoạt động’

PNJ đồng hành cùng các nghệ sĩ lan tỏa tinh thần Sống Đẹp

PNJ đồng hành cùng các nghệ sĩ lan tỏa tinh thần Sống Đẹp

Tiger Remix 2026 sẵn sàng trở lại

Tiger Remix 2026 sẵn sàng trở lại

Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025 tại TP.Hồ Chí Minh

Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025 tại TP.Hồ Chí Minh

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEAL: Mẫu Sedan điện phong cách thể thao thế hệ mới

BYD SEAL: Mẫu Sedan điện phong cách thể thao thế hệ mới

BYD M9:

BYD M9: 'Kẻ thách thức' mới của phân khúc MPV hạng sang Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33