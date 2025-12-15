Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nộ

Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược của Galaxy Studio trong hành trình mở rộng thị trường ra phía Bắc, khẳng định mục tiêu dẫn đầu phân khúc rạp chiếu cao cấp và thiết lập chuẩn mực mới cho trải nghiệm điện ảnh tại Việt Nam.

Galaxy CineX – Hanoi Centre tọa lạc tại vị trí đắc địa - Trung tâm Thương mại Hanoi Centre (175 Nguyễn Thái Học, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) - điểm đến văn hóa, giải trí mới của thủ đô.

Galaxy Studio chính thức ra mắt Galaxy CineX – Hanoi Centre, rạp chiếu phim flagship đầu tiên của thương hiệu tại thủ đô Hà Nội.

Đặt trọng tâm vào cảm xúc và sự thoải mái của người xem, rạp được thiết kế như một không gian giải trí toàn diện, nơi khách hàng có thể tận hưởng nhiều dịch vụ trọn vẹn trước, trong và sau khi xem phim. Không gian được chia thành các khu vực chuyên biệt mang bản sắc riêng nhằm tối ưu trải nghiệm cảm xúc cá nhân của khách đến rạp: phòng chờ VIP riêng tư với không gian sang trọng; khu vực ẩm thực đa dạng và tinh tế; hệ thống phòng chiếu được thiết kế theo chủ đề riêng đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khán giả.

Galaxy CineX – Hanoi Centre khẳng định chuẩn mực rạp chiếu thế hệ mới với công nghệ và trang thiết bị hàng đầu thế giới, hứa hẹn trải nghiệm điện ảnh tương đương với các rạp phim hàng đầu tại Mỹ, Singapore hay Hàn Quốc.

Galaxy CineX – Hanoi Centre tiên phong giới thiệu tới khán giả thủ đô công nghệ trình chiếu IMAX with Laser tiên tiến bậc nhất.

Tại đây, lần đầu tiên khán giả Hà Nội có cơ hội trải nghiệm IMAX with Laser, công nghệ trình chiếu được mệnh danh là “chuẩn vàng” điện ảnh với hình ảnh sắc nét và chân thực tuyệt đối, giàu chiều sâu, mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao, thiết lập chuẩn mực thưởng thức phim bom tấn mới tại thủ đô.

“Trạm dừng Di sản” giữa lòng thủ đô: Khi quá khứ và hiện tại giao thoa

Galaxy CineX – Hanoi Centre nằm trong tổ hợp Tiến Bộ Plaza, tiền thân là Nhà in Tiến Bộ - một trong những biểu tượng văn hóa, ghi dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy lịch sử Việt Nam hiện đại.

Nếu như Nhà in Tiến Bộ từng là nơi ươm mầm tri thức và lan tỏa văn hóa, thì Galaxy CineX – Hanoi Centre kế thừa di sản ấy để trở thành ga dừng của cảm xúc và trải nghiệm - nơi quá khứ, hiện tại và tương lai được kết nối qua ngôn ngữ điện ảnh. Hành trình được thể hiện xuyên suốt từ kiến trúc, không gian cho đến trải nghiệm, mang đến cảm giác vừa thân quen vừa mới mẻ đối với khán giả.

Đây là nơi khán giả không chỉ đến để xem phim, mà còn để chạm vào những giá trị văn hóa sâu sắc, được tái hiện trong một không gian hòa quyện ánh sáng, hình ảnh và âm thanh.

Phòng chờ Boulevard Lounge với không gian ấm cúng, sang trọng và riêng tư.

Boulevard Lounge, khu vực phòng chờ yên tĩnh và sang trọng được thiết kế như một “tiền sảnh cảm xúc”, nơi khách hàng có thể nghỉ ngơi, thư giãn trước khi bước vào thế giới điện ảnh. Với nội thất trang nhã, dịch vụ ẩm thực cao cấp và không gian tách biệt, đây là điểm đến lý tưởng cho cả những buổi hẹn riêng tư lẫn gặp gỡ đối tác.

Khu ẩm thực CineMunch Eatery mang đến trải nghiệm ẩm thực giao thoa nghệ thuật, với thực đơn được sáng tạo dựa trên phong cách fusion độc đáo, kết hợp hương vị quen thuộc với tinh thần hiện đại. Khán giả có thể vừa trò chuyện, thưởng thức đồ ăn trong không gian thư giãn, vừa chờ đợi đến giờ chiếu phim.

Hệ thống phòng chiếu thiết kế theo chủ đề: Mỗi phòng chiếu tại Galaxy CineX – Hanoi Centre mang phong cách thiết kế riêng biệt, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của từng đối tượng khách hàng:

- Aqualis: Phòng chiếu VIP phong cách du thuyền mang đậm hơi thở đại dương, gợi nhắc đến hành trình vượt thoát khỏi guồng quay thường nhật để đắm mình vào cảm xúc điện ảnh.

- Romántico: Phòng chiếu VIP dành riêng cho các cặp đôi với thiết kế ấm áp, chan hòa ánh sáng và cảm giác gần gũi, biến mỗi suất chiếu trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.

- Lagom: Phòng chiếu VIP lấy cảm hứng từ triết lý sống Thụy Điển “vừa đủ để hạnh phúc”, mang đến không gian tối giản, thư thái nhưng không kém phần tinh tế.

- Cine de Kids: Phòng chiếu trẻ em với màu sắc và không gian vui tươi đi kèm khu vui chơi Cine de Play, nơi các em nhỏ có thể khám phá và giải trí, điểm hẹn lý tưởng cho cả gia đình.

- Haatopia 1 & 2: Phòng chiếu tiêu chuẩn với thiết kế trẻ trung, phù hợp cho nhóm bạn, gia đình hoặc khán giả yêu thích trải nghiệm xem phim trong không gian thân thiện.

Hệ thống phòng chiếu hiện đại được thiết kế theo từng chủ đề riêng biệt.

Galaxy CineX – Hanoi Centre tiên phong thiết lập chuẩn mực rạp chiếu thế hệ mới tại Hà Nội khi đồng bộ trang bị ba công nghệ trình chiếu và âm thanh hàng đầu thế giới - IMAX with Laser, Dolby Atmos và Onyx Cinema LED - mang đến trải nghiệm điện ảnh đỉnh cao.

Với màn hình tỉ lệ 1.43:1 hoặc 1.90:1, tốc độ khung hình 120fps và máy chiếu IMAX Laser 4K, công nghệ IMAX with Laser mang đến hình ảnh sắc nét, giàu chiều sâu và độ tương phản vượt trội. Khán giả sẽ có cảm giác như đang “bước vào bên trong bộ phim”, với tầm nhìn được mở tối đa, ánh sáng và màu sắc chân thực đến từng chi tiết.

Galaxy CineX – Hanoi Centre mang đến phòng chiếu IMAX with Laser đầu tiên tại Hà Nội và thứ hai trong hệ thống rạp Galaxy Cinema tại Việt Nam.

Samsung Onyx Cinema LED là công nghệ màn hình thế hệ mới thay thế hoàn toàn máy chiếu truyền thống. Với khả năng hiển thị HDR, màu đen sâu tuyệt đối và độ sáng vượt trội, đây là lựa chọn hoàn hảo cho việc trình chiếu phim bom tấn hoặc phim nghệ thuật với từng điểm ảnh được thể hiện sống động và sắc nét.

Không chỉ đầu tư cho hình ảnh, Galaxy CineX - Hanoi Centre còn trang bị hệ thống âm thanh Dolby Atmos - công nghệ âm thanh vòm hiện đại nhất hiện nay. Dolby Atmos cho phép âm thanh được vận hành theo từng vật thể, truyền đến từ nhiều hướng (trước, sau, hai bên, trên cao), tạo ra cảm giác chân thực như đang đứng trong chính khung cảnh bộ phim.

Tất cả các phòng chiếu đều được lắp đặt hệ thống máy chủ Dolby Integrated Media Server IMS3000, bộ khuếch đại Dolby Multichannel Amplifiers và loa Dolby System 131 Screen Channel Speaker - những trang thiết bị chỉ xuất hiện tại các rạp chiếu hàng đầu thế giới.

Phòng chiếu kết hợp màn hình không máy chiếu tiên phong Samsung Onyx Cinema LED và âm thanh vòm chuyển động đa chiều Dolby Atmos tại Galaxy CineX – Hanoi Centre.

Với sự ra mắt của Galaxy CineX – Hanoi Centre, Galaxy Studio khẳng định cam kết mang đến chuẩn mực trải nghiệm điện ảnh ngày càng hoàn thiện cho khán giả Việt. Không chỉ dừng lại ở một rạp chiếu phim cao cấp, Galaxy CineX – Hanoi Centre đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đổi mới và nâng tầm trải nghiệm điện ảnh trong nước, góp phần kiến tạo một không gian văn hoá - giải trí hiện đại, gắn kết và truyền cảm hứng cho cộng đồng yêu điện ảnh tại Thủ đô và trên toàn quốc.