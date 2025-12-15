Chuyển động số
Ánh sáng công nghệ kể câu chuyện Hồ Chí Minh tại Seoul

Công Khang

Công Khang

17:24 | 15/12/2025
Trong không gian hiện đại của Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện bằng nghệ thuật điêu khắc ánh sáng, mang đến một cách tiếp cận mới mẻ trong việc ứng dụng công nghệ để lan tỏa giá trị văn hóa – lịch sử, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc trong bối cảnh chuyển đổi số.

Triển lãm đặc biệt kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc diễn ra tại thủ đô Seoul. Sự kiện này vừa là cầu nối văn hóa – đối ngoại, vừa cho thấy cách công nghệ và nghệ thuật kết hợp để kể lại những câu chuyện lịch sử.

Thay vì tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cách truyền thống, triển lãm chọn ngôn ngữ của ánh sáng và không gian. Cách làm này tạo nên trải nghiệm thị giác và cảm xúc gần gũi với thời đại hiện nay.

Quang cảnh triển lãm “Tình hữu nghị kết nối bằng ánh sáng - Câu chuyện của hai dân tộc dưới chòm sao Bắc Đẩu”
Quang cảnh triển lãm “Tình hữu nghị kết nối bằng ánh sáng - Câu chuyện của hai dân tộc dưới chòm sao Bắc Đẩu”. Ảnh: BTC

Nghệ thuật ánh sáng trong đối thoại văn hóa Việt – Hàn

Điêu khắc ánh sáng là hình thức nghệ thuật ứng dụng, trong đó ánh sáng vượt ra khỏi chức năng chiếu sáng thông thường. Ánh sáng ở đây trở thành nguyên liệu chính để nghệ sĩ tạo hình, gợi cảm xúc và truyền tải thông điệp.

Hàng trăm lượt khách tham quan các tác phẩm điêu khắc bằng ánh sáng chân dung Hồ Chí Minh và tổng thống Hàn Quốc
Hàng trăm lượt khách tham quan các tác phẩm điêu khắc bằng ánh sáng chân dung Hồ Chí Minh và tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: BTC

Trong triển lãm, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành thông qua sự kết hợp giữa vật liệu điêu khắc, bố cục không gian và kỹ thuật chiếu sáng, tạo nên những lớp hình ảnh đa chiều, thay đổi theo góc nhìn của người xem. Điều này mang lại cảm giác vừa tĩnh lặng, trang nghiêm, vừa sống động và gần gũi.

Việc lựa chọn ánh sáng làm ngôn ngữ biểu đạt cũng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Ánh sáng từ lâu đã được xem là biểu trưng của tri thức, định hướng và hy vọng. Khi đặt trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, ánh sáng trở thành hình ảnh ẩn dụ cho sự dẫn đường, cho mối quan hệ hữu nghị đã được bồi đắp qua nhiều thập kỷ và tiếp tục soi rọi tương lai hợp tác giữa hai quốc gia.

Không gian Quốc hội Hàn Quốc, nơi diễn ra triển lãm, càng làm tăng chiều sâu đối thoại văn hóa của sự kiện. Đây không chỉ là một địa điểm trưng bày, mà còn là biểu tượng của đời sống chính trị, dân chủ và sự kết nối giữa các dân tộc.

Việc hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện tại không gian này thông qua nghệ thuật ứng dụng đã mở ra một hình thức giao lưu mềm, nơi văn hóa và nghệ thuật đóng vai trò cầu nối, vượt qua những giới hạn của ngôn ngữ và khác biệt lịch sử.

Đại sứ Vũ Hồ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu
Đại sứ Vũ Hồ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu. Ảnh: BTC

Đại sứ Vũ Hồ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu tại triển lãm: “Thông qua ngôn ngữ của ánh sáng, triển lãm đã kể lại câu chuyện của hai dân tộc bằng một cách tiếp cận mới mẻ, giàu cảm xúc, góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau và lan tỏa các giá trị nhân văn trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc”

Khi công nghệ trở thành phương tiện truyền tải lịch sử

Một trong những điểm đáng chú ý của triển lãm là cách công nghệ được sử dụng như một phương tiện kể chuyện lịch sử. Các kỹ thuật chiếu sáng, xử lý không gian và sắp đặt thị giác cho phép tái hiện hình ảnh lịch sử không theo lối minh họa trực tiếp, mà thông qua cảm nhận và trải nghiệm. Người xem không chỉ tiếp nhận thông tin, mà còn tham gia vào quá trình “đọc” tác phẩm bằng cảm xúc và sự tương tác cá nhân.

Nghệ sĩ điêu khắc Moon-E, Giám đốc nghệ thuật dự án, cho biết: “Sự kết hợp giữa công nghệ, không gian và nghệ thuật cho phép chúng tôi kể một câu chuyện lịch sử theo cách của thời đại hôm nay, nơi người xem không chỉ quan sát tác phẩm mà còn tham gia vào trải nghiệm và đối thoại với quá khứ,”

Nghị sĩ Seo Young -kyo, Đảng Dân chủ Hàn Quốc phát biểu
Nghị sĩ Seo Young -kyo, Đảng Dân chủ Hàn Quốc phát biểu

Trong bối cảnh xã hội số, khi công chúng ngày càng quen với các trải nghiệm trực quan và đa phương tiện, việc ứng dụng công nghệ vào trưng bày lịch sử giúp rút ngắn khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại. Lịch sử không còn là những mốc thời gian khô cứng, mà trở thành những câu chuyện có khả năng chạm tới cảm xúc, đặc biệt là với thế hệ trẻ và công chúng quốc tế.

Tôi lựa chọn ánh sáng như một chất liệu sáng tác bởi ánh sáng có khả năng vượt qua ranh giới ngôn ngữ, giúp người xem cảm nhận được tinh thần và chiều sâu nhân văn trong hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cảm xúc trực tiếp,” nghệ sĩ điêu khắc ánh sáng Bùi Văn Tự, một trong hai nghệ sĩ có tác phẩm tại triểm lãm chia sẻ.

Triển lãm tại Seoul cho thấy công nghệ không làm giảm đi tính trang nghiêm của hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà ngược lại, góp phần làm nổi bật những giá trị cốt lõi gắn với Người: tinh thần hòa bình, đối thoại, độc lập dân tộc và sự gắn kết giữa con người với con người. Thông qua ánh sáng, những giá trị ấy được truyền tải một cách tinh tế, không áp đặt, phù hợp với tinh thần giao lưu văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Ứng dụng sáng tạo cho di sản trong kỷ nguyên số

Triển lãm là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng đưa công nghệ vào bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Thay vì chỉ lưu giữ di sản trong không gian bảo tàng truyền thống, công nghệ cho phép tái tạo và diễn giải di sản bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của xã hội hiện đại.

Việc kết hợp nghệ thuật ánh sáng với nội dung lịch sử mở ra những khả năng mới cho các mô hình triển lãm số, bảo tàng thông minh và không gian văn hóa tương tác. Đây cũng là hướng đi mà nhiều quốc gia đang theo đuổi, coi công nghệ là một phần không thể thiếu trong chiến lược giáo dục văn hóa và truyền thông đối ngoại.

Trong trường hợp của triển lãm tại Seoul, sự phối hợp giữa các nghệ sĩ, đơn vị tổ chức và nền tảng công nghệ đã tạo nên một sản phẩm văn hóa có tính ứng dụng cao, vừa đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ, vừa phù hợp với mục tiêu lan tỏa giá trị lịch sử trong môi trường quốc tế.

Điều này cho thấy tiềm năng của việc ứng dụng công nghệ không chỉ trong lĩnh vực kỹ thuật, mà còn trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia và thúc đẩy giao lưu văn hóa.

Triển lãm không chỉ dừng lại ở việc tưởng niệm một danh nhân lịch sử, mà còn gợi mở cách tiếp cận mới đối với di sản trong kỷ nguyên số. Khi công nghệ được sử dụng một cách sáng tạo và có định hướng, di sản văn hóa có thể tiếp tục sống động, thích ứng và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Từ ánh sáng được điều khiển bằng công nghệ, câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc đã được kể lại theo một cách khác: hiện đại, giàu tính ứng dụng và phù hợp với nhịp sống của xã hội số.

Đây cũng chính là điểm gặp gỡ giữa điện tử, ứng dụng và văn hóa, nơi công nghệ trở thành công cụ để lịch sử tiếp tục được nhìn nhận, cảm nhận và chia sẻ trong bối cảnh mới.

Ngày 10/12, triển lãm đặc biệt mang tên “Tình hữu nghị kết nối bằng ánh sáng - Câu chuyện của hai dân tộc dưới chòm sao Bắc Đẩu” đã khai mạc tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc, ở thủ đô Seoul của nước này. Sự kiện do Hiệp hội giao lưu văn hóa - kinh tế Hàn - Việt (KOVECA) chủ trì phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.
