Công bố và trao giải thưởng truyền thông về quyền con người 'Việt Nam hạnh phúc 2025'
Khai mạc ngày hội 'Gia đình trẻ hạnh phúc'
Lễ trao giải có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; cùng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
|Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu tại buổi lễ.
Giải thưởng truyền thông thường niên về quyền con người năm 2025 được tổ chức với mục tiêu lan tỏa những hình ảnh tích cực về đất nước, con người Việt Nam; đồng thời quảng bá và lan tỏa truyền thống văn hóa, lịch sử quý báu của dân tộc, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.
Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, năm 2025, chỉ số hạnh phục Việt Nam tăng 8 bậc so với năm 2024, tăng 19 bậc so với năm 2023; hiện xếp thứ 46 thế giới về chỉ số hạnh phúc. Đây là dấu mốc thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về những chính sách, thành tựu và nỗ lực bảo đảm quyền con người của Việt Nam những năm qua. Thông qua giải thưởng, Ban Tổ chức muốn truyền đi thông điệp về đất nước Việt Nam đang chuyển động nhanh và phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực.
|Các tác giả nhận giải Nhất tại Lễ trao Giải thưởng truyền thông về quyền con người ‘Việt Nam hạnh phúc’.
Cũng theo Ban tổ chức, “Việt Nam hạnh phúc 2025” đã nhận được 17.000 tác phẩm tham gia. Các tác phẩm đã tập trung giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các giá trị văn hóa, thiên nhiên trên khắp mọi miền Tổ quốc; mỗi tác phẩm là một lát cắt hạnh phúc về đời sống, con người, hình ảnh đất nước Việt Nam. Tất cả hòa quyện tạo thành một bức tranh sinh động, minh chứng cho một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam; chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.
Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cho biết, sau 3 năm tổ chức, “Việt Nam hạnh phúc” đã phát triển, lớn mạnh có quy mô cấp quốc gia với hơn 40.000 tác phẩm tham gia. Những tác phẩm xuất sắc và tiêu biểu đã được triển lãm tại nhiều địa phương trong cả nước như Điện Biên, Hà Nội, Hải Pòng, TP. Hồ Chí Minh… Gần 100 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã sử dụng các tác phẩm của “Việt Nam hạnh phúc” để quảng bá, lan tỏa về một Việt Nam phát triển giàu mạnh, nhân văn đến bạn bè, đối tác như: Nga, Thụy Điển, Australia, Venezuela, Thái Lan; tới đây sẽ tiếp tục được triển lãm tại Chile, Hungary, Phần Lan, Brunei…
|Các tác giả nhận giải Nhì tại Lễ trao Giải thưởng truyền thông về quyền con người ‘Việt Nam hạnh phúc’.
“Việt Nam hạnh phúc 2025 hội tụ tác giả ở các vùng miền khác nhau, nhưng có chung một mục tiêu là chuyển tải, lan tỏa niềm hạnh phúc của Việt Nam vươn ra thế giới. Đây không chỉ là cuộc thi mà là ngày hội của những người muốn nói lên hạnh phúc; là nơi để cộng đồng người Việt Nam lan tỏa, sẻ chia những niềm tự hào, hạnh phúc” - Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình chia sẻ.
Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã vinh danh các tác giả, nhóm tác giả ở hai hạnh mục: Ảnh và Video. Mỗi hạng mục sẽ được trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 1 giải Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất. Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích sự sáng tạo của người tham gia, Ban Tổ chức cũng trao một giải thưởng sáng tạo ở mỗi hạng mục (ảnh và video) cho các tác phẩm có ý tưởng mới, sáng tạo về nội dung và hình thức thể hiện.
|Các tác giả nhận giải Ba tại Lễ trao Giải thưởng truyền thông về quyền con người ‘Việt Nam hạnh phúc’.
Giải Nhất ở hạng mục Ảnh được trao cho tác phẩm “Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình” của tác giả Phạm Ngọc Long Thiên. Ban tổ chức trao giải Nhì cho bộ ảnh “Vô địch ASEAN Cup 2024 - lần thứ ba đội tuyển Việt Nam chinh phục đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á” của tác giả Bùi Cương Quyết; bộ ảnh “Bản giao hưởng bên sông” của tác giả Trương Công Minh. Ban tổ chức cũng trao giải Ba cho tác phẩm “Thủ tướng Phạm Minh Chính và CEO NVIDIA thảnh thơi dạo phố đêm, uống bia Hà Nội” của tác giả Nguyễn Giang Nam; bộ ảnh “Độc đáo Lễ hội trình nghề: “Trâu rơm, Bò rạ”” của tác giả Đinh Hải Ngọc; bộ ảnh “Hào khí A80” của tác giả Lê Đức Kim.
Giải Nhất ở hạng mục Video được trao cho tác phẩm “Những nụ cười hạnh phúc” của tác giả Lưu Minh Khương. Ban tổ chức trao giải Nhì cho tác phẩm “Nước mắm từ Na-uy” của tác giả Đặng Thị Thanh Huyền; tác phẩm “Tây Ninh – Vùng đất thiêng” của tác giả Đinh Văn Quốc Thanh. Ban tổ chức cũng trao giải Ba cho tác phẩm “Cao nguyên đá Đồng Văn – Nơi khởi nguồn hành trình văn hóa châu Á” của tác giả Hoàng Văn Tính; “Thư viện trên đá” của tác giả Nguyễn Việt Hùng; “Phiêu lãng trời mây” của tác giả Nguyễn Văn Việt.