Concert 'Việt Nam Trong Tôi' quyên góp 4,2 tỷ đồng cho miền Trung

Ảnh: Bộ VHTTDL

Chương trình "Việt Nam trong tôi" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là sự kiện nghệ thuật trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Đêm nhạc được tổ chức quy mô hoành tráng, đặc biệt, có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng được đông đảo công chúng yêu thích.

Ảnh: Bộ VHTTDL

Concert "Việt Nam Trong Tôi" vừa khép lại với kết quả quyên góp ấn tượng 4,2 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp đến tay người dân miền Trung đang gánh chịu hậu quả từ cơn bão số 5.

Ban Tổ chức đêm nhạc “Việt Nam trong tôi" (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước nghĩa cử của khán giả. Dù thời tiết mưa gió, hàng chục nghìn người vẫn có mặt tại chương trình, thể hiện tinh thần đoàn kết đặc trưng của dân tộc Việt Nam.

Đông đảo công chúng có mặt tại chương trình dù trời mưa to. Ảnh: Bộ VHTTDL

"Việt Nam trong tôi" trở thành biểu tượng của lòng nhân ái. Chương trình không đơn thuần là một đêm nhạc mà còn là nơi hội tụ của tình yêu thương và những nghĩa cử cao đẹp.

Sự thành công của concert cho thấy sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối cộng đồng, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn. Việc tổ chức trong dịp kỷ niệm lịch sử quan trọng của đất nước tạo thêm ý nghĩa đặc biệt cho chương trình.

Toàn bộ số tiền 4,2 tỷ đồng sẽ được chuyển đến những gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây là minh chứng rõ nét cho truyền thống "lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam qua các thế hệ.

Bộ VHTTDL xin chân thành cảm ơn quý khán giả, các nghệ sĩ, các nhà hảo tâm và toàn bộ đội ngũ tham gia chương trình đã góp phần tạo nên một đêm nhạc đầy ý nghĩa và xúc động, góp phần ghi thêm một dấu ấn trong bản hòa ca giàu cảm xúc hướng tới Quốc khánh của toàn thể dân tộc Việt Nam ta