Soobin, Hòa Minzy cùng dàn sao nổi tiếng hội ngộ đêm nhạc hội 'Việt Nam trong tôi'

Đại nhạc hội trong chuỗi sự kiện triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do- Hạnh phúc với chủ đề "Việt Nam trong tôi" sẽ quy tụ những gương mặt nghệ sĩ được giới trẻ yêu mến. Sự kiện diễn ra lúc 20h ngày 26/8 tại Sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội. Không gian rộng lớn này cho phép đón tiếp hàng nghìn khán giả tham dự chương trình ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Đêm nhạc có sự tham gia của Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies. Những nghệ sĩ này đều sở hữu lượng fan đông đảo, hứa hẹn thu hút hàng nghìn khán giả đến với chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Nhà hát Lớn Hà Nội đảm nhận vai trò thực hiện chương trình dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Ban tổ chức cho biết chương trình nhằm tôn vinh chặng đường 80 năm lịch sử dân tộc, từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện tại. Sự kiện cũng hướng đến việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ.

Sân khấu chương trình hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả tham dự

Với chủ đề "Việt Nam trong tôi", các ca khúc được chọn lọc kỹ lưỡng để vừa mang âm hưởng hào hùng của lịch sử, vừa thể hiện vẻ đẹp con người và đất nước Việt Nam đương đại. Những giai điệu này sẽ kết nối quá khứ với hiện tại, khẳng định tinh thần tự chủ, tự cường của dân tộc.

Điểm đặc biệt của sự kiện là vé tham dự hoàn toàn miễn phí cho khán giả. Ban tổ chức sẽ phát vé trong ba ngày 20, 21, 22/8 tại Nhà hát Lớn, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội. Khán giả cần mang theo căn cước công dân khi đến nhận vé.

Việc lựa chọn các nghệ sĩ trẻ tuổi phản ánh chiến lược tiếp cận thế hệ mới trong việc giáo dục truyền thống. Những ca sĩ như Soobin Hoàng Sơn hay Hòa Minzy không chỉ có sức hút với giới trẻ mà còn từng thể hiện thành công những ca khúc mang tính chất dân tộc.

Đại nhạc hội "Việt Nam trong tôi" có thể trở thành mô hình tham khảo cho các sự kiện văn hóa tương lai, khi kết hợp thành công giữa giá trị truyền thống và sức hút của âm nhạc đương đại. Việc thu hút được sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng sẽ góp phần lan tỏa thông điệp yêu nước đến với đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ Z - những người sẽ đảm nhận trọng trách xây dựng đất nước trong tương lai.