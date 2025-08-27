VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Theo thông báo số 128/TB-THVN ngày 26/8/2025, từ 6h00 đến 9h15 ngày 2/9/2025 Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) sẽ thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp và chia sẻ trên mạng xã hội “Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/2045-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025)” trên kênh VTV1.

Các cơ quan báo chí trong nước chủ động thời gian tiếp sóng theo các nội dung cụ thể như sau:

- Từ 06h00 đến 06h25: Không khí trước Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Những thông tin về một số cuộc diễu binh, diễu hành từ trước đến nay.

- Từ 06h25 đến 08h45 (dự kiến): Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

- Từ 08h45 đến 09h15 (dự kiến): Không khí sau Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và hậu trường tập luyện, chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Quy định tiếp sóng nghiêm ngặt

VTV yêu cầu các cơ quan báo chí trong nước chủ động thời gian tiếp sóng theo từng nội dung cụ thể đã được thông báo. Việc này nhằm đảm bảo tính đồng bộ và chất lượng của chương trình trên toàn quốc.

Các đơn vị có chức năng hoạt động truyền hình trên cả nước có thể tiếp sóng chương trình này thông qua hạ tầng truyền dẫn kênh VTV1 hiện có. Tín hiệu chương trình được phát sóng qua hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T2 từ các trạm phát sóng trên địa bàn hoặc thu tín hiệu trực tiếp qua vệ tinh.

Đối với báo điện tử trong nước, VTV cho phép tiếp sóng chương trình để phát trên nền tảng web của báo. Để tránh tranh chấp bản quyền, các báo cần cung cấp địa chỉ web cho Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital) để cập nhật danh sách trắng. Website báo có thể nhúng link Youtube VTV24 để có luồng trực tiếp sự kiện.

Không cung cấp tín hiệu cho mạng xã hội

VTV nhấn mạnh không cung cấp tín hiệu trực tiếp để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp phát trực tiếp trên mạng xã hội như Youtube, Facebook, TikTok. Tuy nhiên, họ có thể chia sẻ, lấy tín hiệu từ hệ thống các trang mạng xã hội của VTV để đưa lên tài khoản mạng xã hội của mình.

VTV cung cấp hai địa chỉ chính thức: Fanpage VTV24 tại https://www.facebook.com/tintucvtv24 và Youtube VTV24 tại https://www.youtube.com/@vtv24.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Thông báo đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về tôn trọng bản quyền. Các đơn vị tiếp sóng phải giữ nguyên vẹn chương trình, bao gồm logo VTV1, không được che lấp hoặc thay thế logo của VTV trong suốt quá trình tiếp sóng.

Việc chia sẻ từ các trang mạng xã hội của VTV phải đảm bảo tính nguyên vẹn, không cắt ghép làm sai lệch nội dung gốc, xé lẻ hình ảnh hoặc thay đổi, bóp méo nội dung. VTV cảnh báo việc sử dụng vào mục đích ngoài tiếp sóng trực tiếp là vi phạm.

VTV chỉ cấp quyền đối với nội dung chương trình do đài sản xuất (miễn phí). Đài không chịu trách nhiệm về khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba có thể phát sinh trên nền tảng mà các đơn vị sử dụng để đăng/phát, ví dụ khiếu nại về âm nhạc, hình ảnh phụ trợ từ các thuật toán tự động của nền tảng mạng xã hội.

VTV giữ toàn quyền chủ động dừng quyền tiếp sóng và đăng phát đối với bất kỳ đơn vị nào nếu phát hiện hành vi cắt ghép, xuyên tạc, sử dụng sai mục đích hoặc lợi dụng chương trình gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đài.