VTVratings: Sự bứt phá trong công nghệ đo lường khán giả

Phạm Anh

Phạm Anh

12:57 | 26/03/2025
VTVratings được xem là bước đột phá trong công nghệ đo lường khán giả, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của VTV trong kỷ nguyên số.
Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt hệ thống đo lường khán giả đa nền tảng hiện đại, ứng dụng công nghệ Big Data và trí tuệ nhân tạo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công nghệ đo lường truyền thông tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức công bố Hệ thống các chỉ số đo lường khán giả truyền hình - VTVratings tại Quy Nhơn, Bình Định. Đây được xem là bước đột phá trong công nghệ đo lường khán giả, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của VTV trong kỷ nguyên số.

VTVratings: Sự bứt phá trong công nghệ đo lường khán giả
VTVratings - Hệ thống các chỉ số đo lường khán giả truyền hình ứng dụng công nghệ Big Data và khoa học dữ liệu hiện đại

VTVratings - Công nghệ đo lường đột phá

VTVratings là bộ chỉ số đo lường khán giả truyền hình đa nền tảng, sử dụng dữ liệu đa nguồn để phân tích hành vi xem của khán giả với các kênh truyền hình và nền tảng số của VTV. Hệ thống này đánh dấu bước chuyển mình từ phương pháp đo lường truyền thống sang ứng dụng công nghệ Big Data và khoa học dữ liệu hiện đại.

Điểm đột phá của VTVratings là khả năng thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn đa dạng bao gồm:

  • Hệ thống truyền hình truyền thống
  • Smart TV
  • Nền tảng OTT (Over-The-Top)
  • Các thiết bị kết nối Internet

Nhờ vậy, VTVratings cung cấp bức tranh toàn diện và chính xác về thói quen xem truyền hình của khán giả Việt Nam trong thời đại số.

Từ People Meter đến Big Data: Cuộc cách mạng trong đo lường

Trước đây, ngành truyền hình Việt Nam chủ yếu sử dụng phương pháp đo lường dựa trên Panel - một nhóm hộ gia đình đại diện được trang bị thiết bị People Meter để thu thập dữ liệu về hành vi xem truyền hình. Phương pháp này tuy đã áp dụng nhiều năm nhưng bộc lộ nhiều hạn chế: dữ liệu cập nhật chậm, phụ thuộc vào hành vi khai báo chủ quan của người xem, và không phản ánh kịp thời thói quen xem của khán giả hiện đại trên các nền tảng số.

VTVratings đã khắc phục những hạn chế này bằng việc áp dụng công nghệ Big Data với những ưu điểm vượt trội:

People Meter (Phương pháp cũ) Big Data (VTVratings)
Đo lường trên mẫu nhỏ đại diện Thu thập dữ liệu từ hàng triệu thiết bị
Dữ liệu có độ trễ, cần thời gian xử lý Cập nhật theo thời gian thực
Có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi khai báo Thu thập tự động, giảm thiểu sai số chủ quan
Khó bao quát đa nền tảng Tích hợp dữ liệu từ nhiều nền tảng khác nhau

Dưới lăng kính công nghệ, VTVratings vận hành như một nhà máy dữ liệu hiện đại, biến những thông tin thô sơ thành "vàng ròng" cho ngành truyền thông.

Trước tiên, hệ thống "gột rửa" hàng triệu dữ liệu, loại bỏ những thông tin nhiễu. Tiếp đó, công nghệ tiên tiến của VTV "đan dệt" các luồng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau thành một bức tranh thống nhất, như một nhạc trưởng hòa âm các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng.

Bước đột phá đến từ "bộ não AI" của hệ thống - nơi những thuật toán thông minh "giải mã" hành vi khán giả với độ chính xác chưa từng có, vượt xa khả năng phân tích của con người. Cuối cùng, "bức tranh toàn cảnh" về thị hiếu khán giả được hiển thị theo thời gian thực trên nền tảng trực quan, cho phép các nhà làm nội dung và quảng cáo nắm bắt xu hướng "nóng hổi" ngay khi chúng vừa hình thành, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành truyền hình Việt Nam.

Tác động và lợi ích đa chiều

VTVratings không chỉ là công cụ đo lường đơn thuần, hệ thống này đang kiến tạo một "trật tự mới" cho thị trường quảng cáo và sản xuất nội dung truyền hình trị giá hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

"Đây là cú hích mạnh mẽ cho toàn ngành," ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc VTV nhận định. "VTVratings không đơn thuần là dữ liệu khô khan, mà là la bàn định hướng cho mọi quyết định chiến lược trong kỷ nguyên số."

Đối với các đài truyền hình và nhà sản xuất

VTVratings giống như "kính hiển vi" soi rõ thị hiếu khán giả. Thay vì "mò mẫm" trong bóng tối với những cuộc khảo sát lỗi thời, các nhà làm nội dung giờ đây nắm trong tay "bản đồ chi tiết" về hành trình xem của từng phân khúc khán giả.

"Trước đây, chúng tôi phải chờ đến một tuần để biết liệu chương trình có thành công hay không. Giờ đây, những con số hiện lên theo thời gian thực," một giám đốc sản xuất tại một đài địa phương chia sẻ. "Điều này cho phép chúng tôi điều chỉnh nội dung ngay lập tức, như một đầu bếp nêm nếm món ăn theo khẩu vị thực khách."

"Chìa khóa vàng" cho giới quảng cáo

Đối với các nhà quảng cáo, VTVratings chính là "chìa khóa vàng" mở ra kho báu dữ liệu khán giả. Trong bối cảnh ngân sách marketing ngày càng bị thắt chặt, khả năng "nhắm trúng đích" trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

"ROI giờ đây không còn là con số ước lượng mơ hồ," bà Hoàng Oanh, Giám đốc một agency quảng cáo hàng đầu nhận xét. "VTVratings cho chúng tôi bức tranh sắc nét về từng đồng tiền đầu tư, giúp các nhãn hàng tối ưu chi phí đến từng giây phát sóng."

Hệ thống này cũng mở ra cánh cửa cho phương thức quảng cáo "săn mục tiêu" (target hunting) - khi các nhà quảng cáo có thể tiếp cận chính xác phân khúc khán giả mong muốn, thay vì "tung lưới" đại trà như trước đây.

Bệ phóng cho ngành truyền hình Việt Nam

Đối với toàn ngành, VTVratings là "bệ phóng" đưa truyền hình Việt Nam hội nhập với xu hướng toàn cầu. Tính minh bạch của dữ liệu không chỉ tạo môi trường cạnh tranh công bằng mà còn củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế.

"Đây là bước đi táo bạo, đặt nền móng cho sự chuyển mình toàn diện của ngành," chuyên gia truyền thông Hùng Cường đánh giá. "Khi các quyết định được đưa ra dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính, chất lượng nội dung sẽ tăng vọt, mang lại lợi ích cho cả người xem lẫn nhà đầu tư."

Quan trọng hơn, VTVratings đang "vẽ lại bản đồ" truyền hình Việt Nam trong kỷ nguyên số, nơi ranh giới giữa các nền tảng ngày càng mờ nhạt và hành vi người xem liên tục biến đổi.

"Đây không chỉ là công cụ đo lường, mà là động lực chuyển đổi," đại diện VTV nhấn mạnh. "VTVratings kể câu chuyện về một ngành truyền hình Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi dữ liệu trở thành ngôn ngữ chung và đổi mới là DNA của sự phát triển bền vững."

Bảo mật và tiếp cận

Hệ thống VTVratings được thiết kế với tính bảo mật cao, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật Việt Nam về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mọi dữ liệu đều được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thu thập, xử lý và báo cáo.

Đặc biệt, VTVratings được cung cấp hoàn toàn miễn phí và dễ dàng truy cập trên nền tảng trực tuyến tại địa chỉ: ratings.vtv.vn.

Tương lai của VTVratings

Trong tương lai, VTVratings dự kiến sẽ tiếp tục phát triển với việc ứng dụng sâu rộng hơn công nghệ AI, dữ liệu nâng cao và các phương pháp phân tích chuyên sâu. Hệ thống này sẽ mở ra những cơ hội mới trong việc cá nhân hóa nội dung, tối ưu hóa quảng cáo và dự đoán xu hướng truyền thông.

Sự ra đời của VTVratings không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của Đài Truyền hình Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và dữ liệu, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng của ngành truyền hình Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số. Đây chính là minh chứng cho cam kết của VTV trong việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khán giả trong kỷ nguyên số.

VTVratings Đài Truyền hình Việt Nam đo lường khán giả truyền hình Big Data People Meter

