Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 có những điểm hấp dẫn gì?

Chiều ngày 25/2, tại Ban Quản Lý Di Tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, UBND Thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp báo về Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng cho biết, Lễ hội năm nay được tổ chức trong bối cảnh quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa Thế giới, đánh dấu bước phát triển mới và đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng phát biểu tại họp báo.

“Vì vậy, thành phố xác định rõ nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức; nâng cao chất lượng các nghi lễ, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và dịch vụ du lịch; bảo đảm tổ chức trang trọng, bài bản, chuyên nghiệp, xứng tầm giá trị đặc biệt của di sản, từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội mang tầm vóc quốc gia và quốc tế”, ông Nguyễn Minh Hùng nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ sớm, bài bản, đồng bộ. Ban Tổ chức đã hoàn thiện thiết kế tổng thể các nghi lễ trọng tâm gồm: Lễ tưởng niệm, Khai hội, Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mạch nguồn Di sản”, Lễ rước nước, Lễ tế trời đất tại Ngũ Nhạc linh từ; tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại; trưng bày chuyên đề “Khoảnh khắc di sản”… Đồng thời, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ đại biểu và Nhân dân về dự Lễ hội.

Điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là, việc gắn kết chặt chẽ Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả với Khai hội mùa Xuân và chương trình nghệ thuật quy mô lớn, được đầu tư công phu, hiện đại nhưng vẫn bảo đảm chiều sâu văn hóa truyền thống. Các nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, chuẩn mực; các hoạt động nghệ thuật được dàn dựng bài bản, làm nổi bật tư tưởng, tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm và giá trị đặc sắc của di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Cùng với đó là, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại kéo dài 12 ngày, tổ chức tại khu vực phía trước Hồ Bán Nguyệt với không gian trên 10.000m², tạo cảnh quan lễ hội hài hòa, thuận lợi cho các hoạt động quy mô lớn.

Toàn cảnh họp báo.

Đặc biệt, trong Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026, Hải Phòng chú trọng việc xây dựng không gian Phật giáo Trúc Lâm nhằm gìn giữ, giới thiệu và lan tỏa tinh thần, tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm gắn với các giá trị lịch sử - văn hóa của Côn Sơn. Không gian này góp phần quảng bá hình ảnh di sản Trúc Lâm nói chung và dấu ấn Trúc Lâm tại Hải Phòng nói riêng, đồng thời mở rộng tuyến du lịch Côn Sơn - Kiếp Bạc - Thanh Mai kết nối Yên Tử - Vĩnh Nghiêm.

Lần đầu tại Khu Di sản Thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc, Hải Phòng sẽ tổ chức “Ngày hội sách Di sản”. Đây là bước đổi mới trong cách tiếp cận và phát huy giá trị di sản, đưa di sản đến với cộng đồng thông qua con đường tri thức. Ngày hội góp phần giới thiệu có hệ thống các giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng gắn với Côn Sơn - Kiếp Bạc và Thiền phái Trúc Lâm, qua đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, đồng thời xây dựng gian văn hóa đọc gắn với trải nghiệm di sản, hướng tới bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững.

Bên cạnh đó là Giải thể thao Bán Marathon với chủ đề “Côn Sơn, Kiếp Bạc - Hành trình di sản thế giới” năm 2026. Giải được tổ chức ngày 7/3/2026 (tức ngày 19 tháng Giêng âm lịch) với số lượng khoảng 800 vận động viên.

Những hoạt động mới được triển khai trong khuôn khổ lễ hội không chỉ làm phong phú nội dung và hình thức tổ chức mà còn thể hiện rõ định hướng đổi mới trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, không chỉ góp phần tôn vinh các bậc tiền nhân, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc mà còn là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh Di sản Thế giới, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa - tâm linh bền vững, khẳng định vị thế của Côn Sơn - Kiếp Bạc trong hệ thống di sản văn hóa Việt Nam và thế giới.