Lễ hội du xuân đặc sắc chào Tết Bính Ngọ 2026 tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn

Lễ hội diễn ra từ mùng 3 đến hết mùng 6 Tết (19-22/02), là hoạt động kết hợp giữa nghệ thuật, vui chơi giải trí và trải nghiệm văn hóa nhằm mang đến không gian du xuân rực rỡ, tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách trong những ngày đầu năm mới.

Trong thời gian này, toàn bộ Công viên Thiên đường Bảo Sơn được trang hoàng sinh động với các tiểu cảnh xuân rực rỡ sắc hoa và chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc. Từ cổng chào, du khách được chào đón bởi Khai tiệc linh thú, nơi các mascot giao lưu, mang đến không khí vui tươi và gần gũi.

Tiếp nối hành trình là Đại hoa thức giấc, tiểu cảnh hoa khổng lồ ứng dụng công nghệ cảm ứng, cho phép du khách trực tiếp tương tác để hoa dần hé nở. Không chỉ là điểm check-in ấn tượng, Đại hoa thức giấc còn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự sinh sôi, khởi đầu và những điều tốt đẹp trong năm mới.

Tại Xứ sở Pony lấp lánh trong nông trại Happy Farm, các gia đình và du khách nhỏ tuổi có cơ hội chụp ảnh, giao lưu cùng Hoàng tử, Công chúa và những chú ngựa lùn pony đáng yêu. Trong khi đó, Vũ tiệc đại dương tại Thủy cung nước mặn mang đến trải nghiệm huyền ảo với màn trình diễn nàng tiên cá trong bể kính rộng lớn. Xen kẽ trong hành trình là Vũ điệu mộng hoa, chương trình biểu diễn âm nhạc và giao lưu đầu năm, góp phần mang đến không khí rộn ràng, tươi mới và cảm xúc khởi đầu đầy hứng khởi.

Du khách có thể trải nghiệm Safari bán hoang dã tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn.

Công viên mở cửa từ 8h30 - 17h30 mỗi ngày, cùng hệ thống ẩm thực và lưu trú nội khu, mang đến kỳ nghỉ xuân trọn vẹn cho du khách.

Bên cạnh các hoạt động lễ hội, Thiên đường Bảo Sơn tiếp tục làm mới tổ hợp vui chơi giải trí nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách trong dịp đầu năm. Hai trò chơi mới Cốc xoay diệu kỳ và Đường đua gia tốc chính thức ra mắt từ đầu năm 2026, bổ sung thêm các lựa chọn giải trí đa dạng, phù hợp cho gia đình, trẻ nhỏ cũng như nhóm bạn trẻ yêu thích vận động và tương tác.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, toàn bộ hệ thống vui chơi - giải trí tại Thiên đường Bảo Sơn vẫn vận hành đầy đủ. Du khách có thể trải nghiệm Safari bán hoang dã, khám phá đại dương kỳ thú tại Thủy cung, vui chơi sáng tạo tại Nông trại hoặc để các em nhỏ thỏa sức vận động trong không gian Kids Town - tổ hợp trò chơi trong nhà dành riêng cho trẻ em.

Công viên mở cửa từ 8h30 - 17h30 mỗi ngày, cùng hệ thống ẩm thực và lưu trú nội khu, mang đến kỳ nghỉ xuân trọn vẹn cho du khách.