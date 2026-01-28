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Lễ hội du xuân đặc sắc chào Tết Bính Ngọ 2026 tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn

Phước Hà

Phước Hà

19:01 | 28/01/2026
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Nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, Công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức lễ hội đầu xuân với chủ đề “Thiên mã khai xuân”.
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Lễ hội diễn ra từ mùng 3 đến hết mùng 6 Tết (19-22/02), là hoạt động kết hợp giữa nghệ thuật, vui chơi giải trí và trải nghiệm văn hóa nhằm mang đến không gian du xuân rực rỡ, tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách trong những ngày đầu năm mới.

Trong thời gian này, toàn bộ Công viên Thiên đường Bảo Sơn được trang hoàng sinh động với các tiểu cảnh xuân rực rỡ sắc hoa và chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc. Từ cổng chào, du khách được chào đón bởi Khai tiệc linh thú, nơi các mascot giao lưu, mang đến không khí vui tươi và gần gũi.

Lễ hội du xuân đặc sắc chào Tết Bính Ngọ 2026 tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn

Tiếp nối hành trình là Đại hoa thức giấc, tiểu cảnh hoa khổng lồ ứng dụng công nghệ cảm ứng, cho phép du khách trực tiếp tương tác để hoa dần hé nở. Không chỉ là điểm check-in ấn tượng, Đại hoa thức giấc còn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự sinh sôi, khởi đầu và những điều tốt đẹp trong năm mới.

Tại Xứ sở Pony lấp lánh trong nông trại Happy Farm, các gia đình và du khách nhỏ tuổi có cơ hội chụp ảnh, giao lưu cùng Hoàng tử, Công chúa và những chú ngựa lùn pony đáng yêu. Trong khi đó, Vũ tiệc đại dương tại Thủy cung nước mặn mang đến trải nghiệm huyền ảo với màn trình diễn nàng tiên cá trong bể kính rộng lớn. Xen kẽ trong hành trình là Vũ điệu mộng hoa, chương trình biểu diễn âm nhạc và giao lưu đầu năm, góp phần mang đến không khí rộn ràng, tươi mới và cảm xúc khởi đầu đầy hứng khởi.

Lễ hội du xuân đặc sắc chào Tết Bính Ngọ 2026 tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn
Du khách có thể trải nghiệm Safari bán hoang dã tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn.
Lễ hội du xuân đặc sắc chào Tết Bính Ngọ 2026 tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn
Công viên mở cửa từ 8h30 - 17h30 mỗi ngày, cùng hệ thống ẩm thực và lưu trú nội khu, mang đến kỳ nghỉ xuân trọn vẹn cho du khách.

Bên cạnh các hoạt động lễ hội, Thiên đường Bảo Sơn tiếp tục làm mới tổ hợp vui chơi giải trí nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách trong dịp đầu năm. Hai trò chơi mới Cốc xoay diệu kỳ và Đường đua gia tốc chính thức ra mắt từ đầu năm 2026, bổ sung thêm các lựa chọn giải trí đa dạng, phù hợp cho gia đình, trẻ nhỏ cũng như nhóm bạn trẻ yêu thích vận động và tương tác.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ, toàn bộ hệ thống vui chơi - giải trí tại Thiên đường Bảo Sơn vẫn vận hành đầy đủ. Du khách có thể trải nghiệm Safari bán hoang dã, khám phá đại dương kỳ thú tại Thủy cung, vui chơi sáng tạo tại Nông trại hoặc để các em nhỏ thỏa sức vận động trong không gian Kids Town - tổ hợp trò chơi trong nhà dành riêng cho trẻ em.

Công viên mở cửa từ 8h30 - 17h30 mỗi ngày, cùng hệ thống ẩm thực và lưu trú nội khu, mang đến kỳ nghỉ xuân trọn vẹn cho du khách.

Công viên Thiên đường Bảo Sơn

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

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Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

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