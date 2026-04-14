Hòa cùng không khí dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 kéo dài nhiều ngày, lễ hội chủ đề “Xứ sở Pony” sẽ diễn ra tại công viên Thiên đường Bảo Sơn từ ngày 25/4 đến hết ngày 3/5/2026, mang đến không gian lễ hội rực rỡ, sôi động và giàu trải nghiệm cho du khách.

Với chuỗi hoạt động phong phú, công viên hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn dành cho các gia đình và du khách khi đến Hà Nội trong dịp nghỉ lễ.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh những chú ngựa Pony đáng yêu, lễ hội được thiết kế với hệ thống tiểu cảnh tươi sáng, bố trí xuyên suốt các trục đường chính và khu vực trung tâm, tạo nên một không gian sinh động, vui tươi và thu hút.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, du khách sẽ được hòa mình vào nhiều hoạt động đặc sắc như giao lưu cùng linh vật tại chương trình “Bữa tiệc Pony và hội bạn sắc màu”, sôi động với “Vũ điệu Pinkie Pie”, hay thưởng thức các tiết mục xiếc, ảo thuật vui nhộn tại “Rạp xiếc cầu vồng muôn thú”.

Điểm nhấn nổi bật là “Fantasy Show” với sự tham gia của ca sĩ We Ji Su và ban nhạc đến từ Hàn Quốc, góp phần làm phong phú thêm không khí lễ hội.

Tại Thủy cung, show diễn dưới nước “Pony tiên cá và đại dương xanh” sẽ đưa du khách bước vào không gian đại dương huyền ảo, với hình ảnh nàng tiên cá uyển chuyển giữa làn nước, tạo nên điểm nhấn mới lạ trong hành trình trải nghiệm.

Đặc biệt, mùa lễ hội năm nay đánh dấu sự ra mắt của Rạp phim Cosmos Theater - “Vũ trụ huyền bí”, không gian trình chiếu ứng dụng công nghệ thị giác 3D không kính (naked-eye 3D) với 10 bộ phim đa dạng chủ đề.

Tại đây, khán giả không chỉ xem phim mà còn có cảm giác như bước vào bên trong từng khung hình, nơi chiều sâu, chuyển động và hiệu ứng hình ảnh được tái hiện sống động, mang đến trải nghiệm thị giác mới mẻ và giàu cảm xúc.

Bên cạnh các hoạt động theo chủ đề, công viên vẫn duy trì đầy đủ hệ thống vui chơi - giải trí như Safari bán hoang dã, Thủy cung, Nông trại Happy Farm và các tổ hợp trò chơi giải trí trong và ngoài trời. Đặc biệt, Công viên nước Castaway Lagoon chính thức mở cửa trở lại, mang đến không gian giải nhiệt mùa hè với hệ thống trò chơi nước đa dạng, phù hợp cho cả gia đình trong những ngày hè.

Trong thời gian từ 25/4 đến 3/5/2026, Công viên mở cửa đón khách từ 8h00 - 17h30 mỗi ngày. Hệ thống dịch vụ ẩm thực và lưu trú nội khu được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và trải nghiệm trọn vẹn của du khách trong kỳ nghỉ lễ.