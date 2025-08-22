Triển lãm VR 'Trở về thời khắc thiêng liêng: Công nghệ gắn kết quá khứ và hiện tại

Ngày 19/8, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng” chính thức mở cửa, thu hút hàng nghìn người dân. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chủ trì, phối hợp cùng Báo Điện tử VTC News và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) thực hiện. Công nghệ thực tế ảo (VR) được ứng dụng để tái hiện không khí Quảng trường Ba Đình năm 1945, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hàng dài người dân xếp hàng tại Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) để chờ trải nghiệm tại chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Trải nghiệm lịch sử qua công nghệ hiện đại

Người tham quan được đeo kính VR để “xuyên không” về thời khắc lịch sử cách đây 80 năm. Không gian Quảng trường Ba Đình được phục dựng tỉ mỉ, từ kỳ đài trang nghiêm đến tiếng vỗ tay, hò reo của hàng vạn đồng bào. Công nghệ VR cho phép người xem tự do di chuyển trong không gian ba chiều, đứng ngay dưới lễ đài, cảm nhận rõ nét sự xúc động khi nghe giọng Bác Hồ vang lên. Hệ thống Holobox còn mang đến trải nghiệm tương tác với biên tập viên ảo, giải đáp chi tiết về sự kiện Quốc khánh 2/9 và hành trình phát triển của VOV.

Công nghệ này đã khiến nhiều người bất ngờ vì độ chân thực của nó. Trải nghiệm từ hình ảnh đến âm thanh đều vượt xa so với việc xem những hình ảnh 2D thông thường trên TV. Ảnh: VATVO Studio.

Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 được tái hiện tỉ mỉ đến từng chi tiết: Lễ đài trang nghiêm, dòng người chen kín quảng trường, và lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió mùa thu. Người tham gia có thể tự do di chuyển, xoay nhìn khắp không gian, cảm nhận mình đang thực sự đứng giữa biển người cách đây 80 năm. Trong không khí trang trọng ấy, người tham dự được lắng nghe trọn vẹn lời Tuyên ngôn Độc lập thiêng liêng. Giọng đọc của Bác Hồ vang lên không phải như một bản ghi âm cũ kỹ, mà chân thực và gần gũi, hòa cùng tiếng hô vang “Xin thề!” của cả quảng trường, khiến người tham gia thực sự tin rằng mình đang là một phần của lịch sử.

Dự án vừa tái hiện lịch sử vừa khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Công nghệ VR kết hợp phục chế ảnh kỹ thuật số và khung tranh cảm ứng biến những hình ảnh đen trắng thành không gian sống động. Giám đốc PTIT PGS.TS Đặng Hoài Bắc nhấn mạnh: “Chúng tôi dồn toàn bộ nguồn lực công nghệ để mang đến trải nghiệm chân thực nhất.” Ông Ngô Văn Hải, Phó Tổng Biên tập Báo VTC News đánh giá dự án vượt kỳ vọng và tạo sức lan tỏa lớn.

Triển lãm diễn ra từ ngày 19/8 đến 20/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia và tiếp tục từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội). Người dân có thể đăng ký tham gia qua trang thoikhacthienglieng.vtcnews.vn, điền thông tin cá nhân và chọn khung giờ phù hợp. Sự kiện miễn phí vé vào cửa, mở cửa từ 8h đến 21h. Khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng để thuận tiện di chuyển.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” như cầu nối giữa lịch sử và hiện tại. Dự án truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hun đúc tinh thần yêu nước và khát vọng hòa bình. Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và giá trị lịch sử, triển lãm khẳng định niềm tin vào tương lai phát triển của Việt Nam.