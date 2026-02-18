Việc Làm Tốt triển khai 'Hò Lô Tô Việc Làm' tại 2 bến xe lớn, cam kết không để ai thất nghiệp tháng Giêng

Lần đầu tiên tại Việt Nam, nền tảng tuyển dụng Việc Làm Tốt mang “lì xì công việc” đến tận bến xe, triển khai hoạt động “Hò Lô Tô Việc Làm” tại hai đầu mối giao thông lớn của TP.HCM, với thông điệp cam kết không để người lao động bước vào tháng Giêng trong cảnh thất nghiệp.

Chiến dịch nằm trong chuỗi hoạt động thường niên “Việc tới tay, đi làm ngay 2026”, hướng đến nhóm lao động phổ thông quay lại thành phố sau Tết. Theo khảo sát thực tế, nhiều lao động mất trung bình 15–20 ngày để tìm việc mới sau kỳ nghỉ, tương đương nửa tháng thu nhập bị gián đoạn.

Quầy “Hò Lô Tô Lộc Tới Lộc Tới” tại bến xe miền Đông mới.

Sau Tết Nguyên đán, thị trường lao động tại TP.HCM thường rơi vào nghịch lý: người lao động loay hoay tìm việc trong khi doanh nghiệp “khát” nhân sự để khởi động sản xuất.

Bà Hoàng Thị Minh Ngọc, Giám đốc Việc Làm Tốt, cho biết:“Về quê ăn Tết mà lòng vẫn nơm nớp lo chuyện làm ăn là tâm lý chung của nhiều lao động. Chúng tôi quyết định đưa cơ hội việc làm đến trước khi vấn đề xảy ra, để họ thực sự được an tâm nghỉ Tết.”

Năm 2026 là năm thứ hai chiến dịch được triển khai, với định hướng đảo ngược thói quen tìm việc sau Tết bằng cách kết nối tuyển dụng ngay từ thời điểm cận Tết tại các bến xe lớn.

“Hò Lô Tô Việc Làm” – Giải trí Tết kết hợp kết nối tuyển dụng

Trong giai đoạn 1 (13–14/2), các quầy “Hò Lô Tô Việc Làm” được dựng tại Bến xe Miền Đông mới và Bến xe Miền Tây. Thay vì quầy tư vấn truyền thống, chương trình lấy cảm hứng từ trò chơi lô tô dân gian miền Nam, tạo không khí rộn ràng ngày Tết.

Người tham gia nhận quà tặng, túi lô tô, đồng thời được giới thiệu các vị trí tuyển dụng và cơ hội phỏng vấn ưu tiên trên nền tảng Việc Làm Tốt.

Giai đoạn 2 (17–22/2, tức Mùng 1–6 Tết), chương trình livestream “Hò Lô Tô” với sự tham gia của Đoàn Lô Tô Tân Thời được phát trên fanpage Việc Làm Tốt. Mỗi con số lô tô tương ứng một vị trí tuyển dụng; người xem bình luận để nhận thưởng và thông tin việc làm. Hoạt động dự kiến tiếp cận hơn 2 triệu lao động trực tuyến.

Giai đoạn 3 (23–28/2, Mùng 6–13 Tết), người lao động xem 4 công việc, ứng tuyển và tích điểm đổi quà từ các đối tác như Viva Star Coffee, bTaskee, Vé Xe Rẻ, Nha Khoa Parkway… qua mục “Ưu đãi của tôi”.

Những người chơi trúng quà lô tô tại sự kiện.

Năm nay, Việc Làm Tốt dự kiến sẽ dành tặng 4.000 phần quà xuyên suốt chương trình trong tháng 2; Trao tặng 5.000 "cơ hội việc làm ưu tiên" với các vị trí từ phổ thông đến có kỹ năng; Kết nối 200+ doanh nghiệp đối tác sẵn sàng tuyển dụng ngay sau Tết ; Cơ hội việc làm được phát trực tiếp tại các bến xe cho hơn 50,000 người lao động ; Livestream tư vấn việc làm dành cho hơn 2 triệu người lao động trực tuyến trong xuyên suốt mùa Tết.

"Lời chúc Tết thiết thực nhất mà Việc Làm Tốt có thể trao là sự an tâm: biết rằng khi Mùng 10 đến, đã có cơ hội phù hợp chờ sẵn để chủ động lựa chọn.", Bà Hoàng Thị Minh Ngọc, Giám đốc Việc Làm Tốt nói.