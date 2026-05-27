Triển lãm 'We are made of Sun' mở ra hành trình đa giác quan về phát triển bền vững

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã phối hợp cùng Fustic. Studio và nghệ sĩ Bách Vũ khai mạc triển lãm nghệ thuật thị giác “We are made of Sun”.

Triển lãm kết hợp ánh sáng, công nghệ tương tác và nghệ thuật số, mở ra hành trình khám phá đa giác quan về phát triển bền vững cũng như vai trò của con người với tương lai xanh.

Triển lãm nghệ thuật thị giác “We are made of Sun”.

Triển lãm We are made of Sun” nằm trong chương cuối của chiến dịch “Nhấn kết nối - Bật thay đổi” thuộc khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway). Triển lãm “We are made of Sun” tiếp nối hành trình khám phá ba nguyên tố: Gió - phản ánh năng lượng của sự đổi mới; “Nước” - đại diện cho khả năng thích ứng linh hoạt; “Mặt trời” - hình ảnh trung tâm của nguồn sống, nền tảng tri thức và sức mạnh tạo nên tác động lâu dài cho tương lai.

Triển lãm We are made of Sun” với sự tham gia của Fustic. Studio và nghệ sĩ Bách Vũ, mở ra một cuộc đối thoại đa tầng giữa ký ức và suy tưởng, giữa trực giác con người và logic máy móc, giữa tính lặp và sự biến thể.

Thông qua chuỗi hình ảnh động 5 kênh “Sun” và sắp đặt ánh sáng kết hợp âm thanh tương tác “CONVERGENCE”, các nghệ sĩ giao thoa nghệ thuật thị giác cùng công nghệ để khám phá đường biên nơi quy trình máy tính vượt ra khỏi công năng thuần túy và trở thành một hình thức biểu đạt nghệ thuật.

Trong triển lãm, nghệ sĩ Bách Vũ cùng Fustic.Studio đồng sáng tạo chuỗi hình ảnh động 5 kênh “Sun” - được phát triển bằng công nghệ tạo sinh,

Trong triển lãm, nghệ sĩ Bách Vũ cùng Fustic. Studio đồng sáng tạo chuỗi hình ảnh động 5 kênh “Sun”, được phát triển bằng công nghệ tạo sinh. Những nét vẽ nguyên bản của nghệ sĩ Bách Vũ được chuyển hóa thành các cấu trúc thị giác động thông qua ngôn ngữ công nghệ do Fustic. Studio phát triển. Xuyên suốt năm giai đoạn, tác phẩm tái hiện hành trình của ánh sáng từ nguồn năng lượng khởi nguyên, chuyển hóa thành vật chất, sự sống, tri thức và những hệ hình văn hóa - công nghệ của con người.

Không dừng lại ở một trải nghiệm thị giác thuần túy, chuỗi tác phẩm còn gợi mở về mối liên kết liên tục giữa tự nhiên, tiến hóa và các hệ sinh thái đang duy trì sự sống, cũng như kết nối với những câu chuyện thực tiễn từ các dự án do Liên minh châu Âu hỗ trợ tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bền vững.

Cùng với đó, một sắp đặt ánh sáng kết hợp âm thanh tương tác “CONVERGENCE” do Fustic. kiến tạo đã kết hợp điêu khắc ánh sáng, chuyển động vật lý và hệ thống âm thanh để hình thành một “Mặt Trời sống”, vận hành dựa trên sự hiện diện của con người. Thông qua các trạm cảm biến hơi thở đặt xung quanh, mỗi nhịp thở của khán giả sẽ kích hoạt một luồng sáng di chuyển về lõi trung tâm, khiến khối năng lượng dần rực sáng và chuyển động mạnh mẽ hơn. Cơ chế này trở thành một ẩn dụ trực quan cho tính bền vững - rằng mọi thay đổi tích cực chỉ có thể được duy trì bằng sự tham gia liên tục và có ý thức của con người.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu tại triển lãm.

Phát biểu tại triển lãm, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier chia sẻ: “Phát triển bền vững không đơn thuần dừng lại ở giải pháp công nghệ hay hạ tầng kỹ thuật. Điều này phụ thuộc cốt lõi vào yếu tố con người, nền tảng tri thức và năng lực cộng hưởng để tạo ra thay đổi. EU tin rằng, hành trình chuyển đổi xanh chỉ thực sự mang lại giá trị lâu dài khi được nuôi dưỡng bằng kỹ năng chuyên môn cùng sự tham gia của thế hệ trẻ. Cũng như mặt trời lan tỏa năng lượng để duy trì sự sống, thế hệ trẻ Việt Nam, với tri thức và kỹ năng - sẽ là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới, kết nối cộng đồng và dẫn dắt thay đổi trong tương lai”.

Theo đại diện EU tại Việt Nam, thông điệp của Mặt trời tại triển lãm đồng thời phản ánh tinh thần của các dự án phát triển bền vững do EU tài trợ tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, bảo tồn thiên nhiên, phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực cộng đồng.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Nổi bật trong đó có các dự án về kinh tế tuần hoàn ca cao tại Đắk Lắk; quản lý cảnh quan bền vững và phát triển không gây mất rừng tại Lâm Đồng; hỗ trợ phụ nữ miền Trung áp dụng kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; cùng các sáng kiến huy động tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường tại Đà Nẵng. Thông qua các dự án này, EU hướng tới việc thúc đẩy một mô hình tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên và đầu tư vào con người.

Triển lãm “We are made of Sun” mở cửa miễn phí phục vụ du khách tại Tòa nhà S2, Hoàng thành Thăng Long - 19C Hoàng Diệu, Hà Nội. Triển lãm kéo dài từ 26-31/5. Khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian triển lãm, tương tác cùng các sắp đặt nghệ thuật và lưu lại những khoảnh khắc truyền cảm hứng của riêng mình.

Được biết, sau Hà Nội, triển lãm sẽ được giới thiệu tới công chúng TP. Hồ Chí Minh trong tháng 6/2026.