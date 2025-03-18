Khởi động chiến dịch 'EU Good Food - Good Life' tại Việt Nam

Sáng kiến này được đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu (EU). Đơn vị điều phối chương trình là Hiệp hội các Nhà sản xuất và Doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thịt (UPEMI), đơn vị thụ hưởng là Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Imathia (ASIAC). Chiến dịch nhấn mạnh vào chất lượng truyền thống, hương vị đặc biệt và tiêu chuẩn cao của các sản phẩm châu Âu.

Màn trình diễn nấu ăn đặc sắc của bếp trưởng Hoàng Văn Dương tại sự kiện

Lễ khởi động có sự tham gia của các đại diện quan trọng đến từ hai hiệp hội, ông Stelios Pantelidis - đại diện hiệp hội Imathias (ASIAC) và ông Wiesław Różański - đại điện Liên minh các Nhà sản xuất và chủ doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thịt của Ba lan (UPEMI). Tại chương trình cũng diễn ra màn trình diễn nấu ăn đặc sắc của bếp trưởng Hoàng Văn Dương, cùng cơ hội thưởng thức các sản phẩm châu Âu tiêu biểu.

Qua chia sẻ của bà Ariadni Sachinoglou - Quản lý Dự án Mang sản phẩm thực phẩm chất lượng cao của Châu Âu tới Việt Nam của Công ty Novacert, sản phẩm thực phẩm của Châu Âu nổi tiếng toàn cầu về sự an toàn, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính xác thực. Hiện nay, để đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, Liên minh Châu Âu áp dụng một số tiêu chuẩn và hệ thống kiểm soát chuyên dụng có thể lặp lại ở mọi giai đoạn sản xuất. Các tiêu chuẩn này bao gồm yêu cầu về điều kiện sản xuất, vệ sinh, kiểm soát phòng thí nghiệm và hệ thống giám sát các mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Chiến dịch "EU Good Food - Good Life" hướng đến việc nâng cao nhận thức về giá trị dinh dưỡng và tính an toàn của các sản phẩm nông nghiệp châu Âu, đồng thời quảng bá tiêu chuẩn sản xuất châu Âu, bao gồm các quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường và phúc lợi động vật.

Dự án “EU Good Food - Good Life” được đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu chính thức ra mắt

Dự án cũng kỳ vọng thúc đẩy sự quan tâm ngày càng gia tăng của người tiêu dùng Việt Nam đối với thực phẩm châu Âu chất lượng cao, cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và công nghệ nông nghiệp tiên tiến để tạo ra những sản phẩm không chỉ có hương vị tuyệt hảo mà còn bền vững và an toàn.

Thông qua chương trình “EU Good Food - Good Life”, người tiêu dùng tại Việt Nam có thể hiểu rõ hơn về thịt và trái cây Châu Âu, đánh giá cao những đặc điểm về truyền thống, chất lượng và hương vị đặc biệt.