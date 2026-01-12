Wi-Fi 8 lộ diện tại CES 2026: Cuộc chơi mới khi Wi-Fi 7 chỉ vừa ra mắt

Theo các chuyên gia, nếu người dùng đang cân nhắc đầu tư mạnh để nâng cấp lên Wi-Fi 7, CES 2026 mang đến một lời khuyên đáng suy ngẫm: hãy kiên nhẫn thêm. Dù mới ra mắt vài năm, Wi-Fi 7 đã nhanh chóng bị “đặt cạnh” thế hệ kế nhiệm - Wi-Fi 8 (chuẩn IEEE 802.11bn), với triết lý phát triển khác biệt và tham vọng lớn hơn.

Không chạy đua tốc độ, Wi-Fi 8 ưu tiên sự ổn định

Khác với các thế hệ Wi-Fi trước vốn tập trung vào việc nâng trần tốc độ đo bằng Mbps hay Gbps, Wi-Fi 8 hướng đến tính ổn định và hiệu quả tổng thể. Chuẩn mới vẫn kế thừa băng thông rất cao của Wi-Fi 7, nhưng bổ sung nhiều cải tiến nhằm tối ưu trải nghiệm thực tế.

Khi nhiều người còn chưa lên Wi-Fi 7, thì Wi-Fi 8 đã lộ diện tại CES 2026

Điểm nhấn đáng chú ý là hiệu suất năng lượng. Wi-Fi 8 được thiết kế để tiêu thụ ít điện hơn, giúp smartphone, laptop và các thiết bị di động tiết kiệm pin trong quá trình kết nối liên tục. Song song đó là thông lượng (throughput) cao hơn, cho phép truyền tải khối lượng dữ liệu lớn với ít điểm nghẽn, đặc biệt trong môi trường nhiều thiết bị truy cập cùng lúc.

Wi-Fi 8 cũng cải thiện khả năng kết nối liền mạch, duy trì tốc độ và độ ổn định khi người dùng di chuyển xa router hoặc di chuyển giữa các phòng. Với game thủ, điều này đồng nghĩa với việc giảm đáng kể hiện tượng giật, lag. Với người dùng phổ thông, trải nghiệm xem livestream hay nội dung 4K/8K được đảm bảo liên tục, hạn chế tối đa tình trạng rớt mạng.

Các “ông lớn” nhanh chóng nhập cuộc

Ngay tại CES 2026, nhiều nhà sản xuất bán dẫn đã công bố các nền tảng phần cứng hỗ trợ Wi-Fi 8.

Dòng chip Filogic 8000

MediaTek giới thiệu dòng chip Filogic 8000, hướng đến việc trang bị Wi-Fi 8 cho smartphone, laptop, TV và các thiết bị nhà thông minh cao cấp ngay trong năm 2026. Broadcom cũng tham gia cuộc chơi với APU BCM4918 cùng hai bộ đàm băng tần kép BCM6714 và BCM6719, nhắm đến phân khúc router gia đình.

Ở mảng thiết bị hoàn chỉnh, ASUS ROG là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất. Hãng mang đến CES bản concept router Wi-Fi 8 mang tên ROG NeoCore, với thiết kế hoàn toàn khác biệt so với các router “hầm hố” truyền thống.

ASUS ROG NeoCore với thiết kế độc đáo

NeoCore có hình dạng đa diện giống một viên xúc xắc 20 mặt, không sử dụng anten ngoài và có thể treo tường. ASUS khẳng định thiết kế này giúp cải thiện thông lượng và giảm độ trễ so với các dòng router hiện tại.

Dù nhiều hãng dự kiến thương mại hóa router Wi-Fi 8 ngay trong năm nay, chuẩn IEEE 802.11bn trên thực tế phải đến năm 2028 mới được phê duyệt hoàn toàn. Điều đó đồng nghĩa các thiết bị xuất hiện tại CES 2026 đều dựa trên bản dự thảo. Người dùng mua sớm có thể cần cập nhật firmware trong tương lai để tương thích đầy đủ với chuẩn chính thức.

Ông Kevin Robinson, CEO của Wi-Fi Alliance

Ông Kevin Robinson, CEO của Wi-Fi Alliance, nhận định: “Những gì xuất hiện tại CES 2026 phản ánh sự hào hứng rất lớn của ngành công nghiệp đối với thế hệ Wi-Fi tiếp theo”. Phát biểu này cho thấy Wi-Fi 8 không còn là câu chuyện của tương lai xa, mà đã bắt đầu định hình ngay từ hiện tại.

Trong bối cảnh Wi-Fi 7 chưa kịp trở thành tiêu chuẩn phổ biến, sự xuất hiện sớm của Wi-Fi 8 đặt người dùng trước một bài toán quen thuộc: nâng cấp ngay hay chờ đợi. Tuy nhiên, với những gì được hé lộ tại CES 2026, Wi-Fi 8 đang cho thấy đây sẽ là một bước tiến mang tính nền tảng, tập trung vào trải nghiệm ổn định và bền vững hơn, thay vì chỉ chạy theo những con số tốc độ.