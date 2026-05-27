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Vietnam - Asia DX Summit 2026: Công nghệ số trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam

16:07 | 27/05/2026
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Ngày 27/5, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2026 (Vietnam - Asia DX Summit 2026), quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và đại diện các tập đoàn trong và ngoài nước nhằm thảo luận về vai trò của công nghệ số trong tăng trưởng kinh tế giai đoạn mới.
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Toàn cảnh hội thảo 1 Vietnam - Asia DX Summit 2026.
Toàn cảnh Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2026.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINASA cho biết, thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ bán dẫn, năng lượng mới và các nền tảng số thế hệ tiếp theo.

Theo bà Giang, những thay đổi này không chỉ tạo ra các ngành công nghiệp mới mà còn tái cấu trúc toàn bộ mô hình tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và vị thế của các quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với Việt Nam, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đang đặt ra nhiều thách thức lớn, đặc biệt là mục tiêu hiện thực hóa tăng trưởng hai con số trong giai đoạn phát triển mới.

“Các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần chạm ngưỡng. Trong bối cảnh đó, công nghệ số không còn là lựa chọn mang tính xu hướng mà đã trở thành hạ tầng của tăng trưởng, năng suất và đổi mới sáng tạo”, bà Giang nhấn mạnh.

Theo đại diện VINASA, năm 2025 quy mô kinh tế số Việt Nam đạt khoảng 39 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 17%, thuộc nhóm tăng nhanh nhất Đông Nam Á. Tỷ trọng kinh tế số hiện vượt 14% GDP.

Trong khi đó, doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số đạt khoảng 198 tỷ USD với hơn 75.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động trên cả nước.

Việt Nam hiện cũng nằm trong nhóm quốc gia có mức độ tiếp cận và ứng dụng AI cao của khu vực, với tỷ lệ người dùng tương tác với AI hằng ngày thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

Doanh nghiệp công nghệ số được kỳ vọng dẫn dắt mô hình tăng trưởng mới

Tại diễn đàn, các chuyên gia đánh giá hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đang phát triển nhanh cả về quy mô lẫn năng lực công nghệ. Không chỉ dừng ở vai trò gia công hay cung cấp giải pháp, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ, xây dựng nền tảng và tạo ra sản phẩm có khả năng giải quyết các bài toán lớn của quốc gia và khu vực.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy đồng thời ba trụ cột gồm chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Ở lĩnh vực chính phủ số, Việt Nam hướng tới số hóa 100% dịch vụ công toàn trình, xây dựng mô hình hành chính công thông minh lấy dữ liệu làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

ông Ngô Thanh Hiền, Giám đốc Công nghệ IBM Việt Nam.
Ông Ngô Thanh Hiền, Giám đốc Công nghệ IBM Việt Nam.

Đối với kinh tế số, mục tiêu đến năm 2030 là đóng góp khoảng 30% GDP, trong khi hiện nay tỷ lệ này mới đạt khoảng 17-19%.

Trong khi đó, xã hội số được định hướng phát triển kỹ năng công dân số, xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng và tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số toàn diện.

Nhận định tại diễn đàn, ông Ngô Thanh Hiền, Giám đốc Công nghệ IBM Việt Nam cho rằng, mục tiêu tăng trưởng mới của Việt Nam vừa là thách thức vừa mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp số.

Theo ông Hiền, trước đây công nghệ thông tin chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ vận hành, nhưng hiện nay hạ tầng số và kinh tế số đã trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, các mô hình cũ dựa vào đầu tư công hay lao động giá rẻ sẽ không còn phù hợp. Việt Nam buộc phải tạo ra mô hình kinh tế mới dựa trên tri thức và hạ tầng số”, ông Hiền nhận định.

Đại diện IBM Việt Nam cũng cho rằng dữ liệu phân mảnh vẫn là một trong những rào cản lớn đối với quá trình chuyển đổi số hiện nay.

Do đó, Việt Nam cần xây dựng kiến trúc liên thông giữa các bộ, ngành; đẩy mạnh số hóa quy mô lớn và ứng dụng AI vào tái thiết hệ thống dịch vụ công nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ người dân.

“Trước đây chuyển đổi số chủ yếu là đưa giấy tờ lên môi trường trực tuyến. Nhưng như vậy hiện không còn đủ. Chúng ta cần xây dựng các hệ thống thông minh hơn, hiểu rõ nhu cầu người dân hơn và vận hành hiệu quả hơn nhờ AI”, ông Hiền nhấn mạnh.

Chuyển đổi số kinh tế số Việt Nam trí tuệ nhân tạo (AI) Vietnam-Asia DX Summit 2026 Doanh nghiệp công nghệ số Hạ tầng số

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
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Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

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POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Xe và phương tiện

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026