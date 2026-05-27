Vietnam - Asia DX Summit 2026: Công nghệ số trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam

Toàn cảnh Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2026.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINASA cho biết, thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ bán dẫn, năng lượng mới và các nền tảng số thế hệ tiếp theo.

Theo bà Giang, những thay đổi này không chỉ tạo ra các ngành công nghiệp mới mà còn tái cấu trúc toàn bộ mô hình tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và vị thế của các quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với Việt Nam, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đang đặt ra nhiều thách thức lớn, đặc biệt là mục tiêu hiện thực hóa tăng trưởng hai con số trong giai đoạn phát triển mới.

“Các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần chạm ngưỡng. Trong bối cảnh đó, công nghệ số không còn là lựa chọn mang tính xu hướng mà đã trở thành hạ tầng của tăng trưởng, năng suất và đổi mới sáng tạo”, bà Giang nhấn mạnh.

Theo đại diện VINASA, năm 2025 quy mô kinh tế số Việt Nam đạt khoảng 39 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 17%, thuộc nhóm tăng nhanh nhất Đông Nam Á. Tỷ trọng kinh tế số hiện vượt 14% GDP.

Trong khi đó, doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số đạt khoảng 198 tỷ USD với hơn 75.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động trên cả nước.

Việt Nam hiện cũng nằm trong nhóm quốc gia có mức độ tiếp cận và ứng dụng AI cao của khu vực, với tỷ lệ người dùng tương tác với AI hằng ngày thuộc nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

Doanh nghiệp công nghệ số được kỳ vọng dẫn dắt mô hình tăng trưởng mới

Tại diễn đàn, các chuyên gia đánh giá hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đang phát triển nhanh cả về quy mô lẫn năng lực công nghệ. Không chỉ dừng ở vai trò gia công hay cung cấp giải pháp, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ, xây dựng nền tảng và tạo ra sản phẩm có khả năng giải quyết các bài toán lớn của quốc gia và khu vực.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy đồng thời ba trụ cột gồm chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Ở lĩnh vực chính phủ số, Việt Nam hướng tới số hóa 100% dịch vụ công toàn trình, xây dựng mô hình hành chính công thông minh lấy dữ liệu làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Ngô Thanh Hiền, Giám đốc Công nghệ IBM Việt Nam.

Đối với kinh tế số, mục tiêu đến năm 2030 là đóng góp khoảng 30% GDP, trong khi hiện nay tỷ lệ này mới đạt khoảng 17-19%.

Trong khi đó, xã hội số được định hướng phát triển kỹ năng công dân số, xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng và tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số toàn diện.

Nhận định tại diễn đàn, ông Ngô Thanh Hiền, Giám đốc Công nghệ IBM Việt Nam cho rằng, mục tiêu tăng trưởng mới của Việt Nam vừa là thách thức vừa mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp số.

Theo ông Hiền, trước đây công nghệ thông tin chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ vận hành, nhưng hiện nay hạ tầng số và kinh tế số đã trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, các mô hình cũ dựa vào đầu tư công hay lao động giá rẻ sẽ không còn phù hợp. Việt Nam buộc phải tạo ra mô hình kinh tế mới dựa trên tri thức và hạ tầng số”, ông Hiền nhận định.

Đại diện IBM Việt Nam cũng cho rằng dữ liệu phân mảnh vẫn là một trong những rào cản lớn đối với quá trình chuyển đổi số hiện nay.

Do đó, Việt Nam cần xây dựng kiến trúc liên thông giữa các bộ, ngành; đẩy mạnh số hóa quy mô lớn và ứng dụng AI vào tái thiết hệ thống dịch vụ công nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ người dân.

“Trước đây chuyển đổi số chủ yếu là đưa giấy tờ lên môi trường trực tuyến. Nhưng như vậy hiện không còn đủ. Chúng ta cần xây dựng các hệ thống thông minh hơn, hiểu rõ nhu cầu người dân hơn và vận hành hiệu quả hơn nhờ AI”, ông Hiền nhấn mạnh.