Tiền ăn bán trú tối đa 45.000 đồng/bữa trưa

Theo Quyết định số 163/2026/QĐ-UBND, Hà Nội quy định mức trần đối với từng khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục công lập. Đối với tiền ăn, bậc mầm non áp dụng mức trần 22.000 đồng/bữa sáng và 35.000 đồng/bữa trưa, bữa phụ. Tại các trường tiểu học, THCS và THPT, mức trần tiền ăn là 25.000 đồng/bữa sáng và 45.000 đồng/bữa trưa.

Bên cạnh tiền ăn, thành phố quy định mức trần dịch vụ chăm sóc bán trú là 235.000 đồng/học sinh/tháng. Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú có mức thu tối đa 200.000 đồng/học sinh/năm đối với cơ sở giáo dục mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với cơ sở giáo dục phổ thông. Đối với các dịch vụ ngoài giờ, mức trần trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ là 12.000 đồng/học sinh/giờ. Dịch vụ giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục công lập thực hiện có mức trần 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy hoặc tiết dạy, tùy cấp học và loại hình cơ sở giáo dục.

Quyết định cũng quy định mức thu tối đa 10.000 đồng/học sinh/km đối với dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô; 16.000 đồng/học sinh/tháng đối với nước uống học sinh. Riêng tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú, không bao gồm Trường Phổ thông dân tộc nội trú, có mức trần 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Thành phố quy định mức trần dịch vụ chăm sóc bán trú là 235.000 đồng/học sinh/tháng. Nguồn ảnh: Trường Tiểu học Nguyễn Siêu

Thu dịch vụ trên tinh thần tự nguyện, công khai

Theo quy định, các cơ sở giáo dục căn cứ mức trần do thành phố ban hành để xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh. Việc thỏa thuận phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch và không vượt mức trần. Các trường đồng thời có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp để phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra và giám sát. Việc thu chỉ được thực hiện khi người học có nhu cầu và tự nguyện tham gia dịch vụ.

Quyết định nghiêm cấm các cơ sở giáo dục thu những khoản đã được ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc thuộc chương trình giáo dục bắt buộc. Đối với nội dung đã được ngân sách hỗ trợ hoặc bố trí từ nguồn kinh phí khác, nhà trường chỉ được thu phần chênh lệch (nếu có). Về quản lý tài chính, các cơ sở giáo dục phải mở sổ sách kế toán, theo dõi riêng doanh thu và chi phí của từng hoạt động, bảo đảm ghi nhận đầy đủ, chính xác. Trường hợp thu nhỏ hơn chi, đơn vị phải tự bù đắp phần thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp, ngân sách nhà nước không cấp bù.

Nhà trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu làm căn cứ xác định mức thu. Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải có chế độ miễn, giảm phù hợp đối với học sinh thuộc diện chính sách hoặc có hoàn cảnh khó khăn. UBND TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc. UBND các phường, xã tổ chức kiểm tra theo phân cấp quản lý, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp thu, chi không đúng quy định.

Đối với một số hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa đã được phê duyệt hoặc triển khai trước ngày 15/11/2026 theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND thành phố, các cơ sở giáo dục được tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc năm học 2026-2027, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.