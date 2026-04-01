Bếp ăn của một trường tiểu học ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội), kiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1995; trú tại: Ngọc Hồi, Hà Nội) trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (thôn 3, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội). Quá trình kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị Hiền đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

Hiền cùng một số đối tượng đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn thịt).

Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Quá trình tìm hiểu cho thấy, thịt lợn từ Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát không cung cấp trực tiếp cho các trường học.

Thay vào đó, doanh nghiệp này ký hợp đồng cung ứng thịt với Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội và một số doanh nghiệp khác.

Từ đây, thực phẩm tiếp tục được đưa vào bếp ăn, chế biến và phục vụ học sinh.

Hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội thể hiện:

Hợp đồng mua bán thực phẩm với nhiều đơn vị trong đó có hợp đồng mua bán thịt lợn với Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát; ngoài ra hồ sơ còn có danh sách mã QR truy xuất nguồn gốc thịt từ doanh nghiệp này.

Hợp đồng của Cường Phát với công ty suất ăn công nghiệp Hà Nội.

Một công ty liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu suất ăn học đường giá trị lớn ở Hà Nội

Qua khảo sát trên hệ thống thông tin đấu thầu công khai, phóng viên chúng tôi tìm thấy nhiều gói thầu về cung cấp suất ăn bán trú của các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội được phê duyệt cho Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội trúng thầu.

Trong đó, có nhiều gói thầu có giá trị lên đến cả chục tỷ đồng như:

- Trường Tiểu học Trần Phú: khoảng 11,3 tỷ đồng

- Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện: khoảng 10,6 tỷ đồng

- Trường Tiểu học Tứ Hiệp: khoảng 10,6 tỷ đồng

- Trường Tiểu học Vĩnh Quỳnh: khoảng 10,9 tỷ đồng

- Trường THCS Chu Văn An (phường Yên Sở): khoảng 11,9 tỷ đồng

- Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B: khoảng 13,6 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội trúng loạt gói thầu cung cấp suất ăn bán trú cho các trường tại Hà Nội.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội cũng trúng nhiều gói thầu cung cấp suất ăn bán trú trị giá tiền tỷ tại các trường khác trên địa bàn Hà Nội, có thể kể đến như:

Gói thầu trị giá 7.621.020.000 đồng (hơn 7,6 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Phụng Châu (phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Gói thầu trị giá 6.804.000.000 (hơn 6,8 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Tiên Phương (phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Gói thầu tại Trường Tiểu học Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội) với giá trúng thầu là 6.783.480.000 đồng (gần 6,8 tỷ đồng).

Gói thầu trị giá 7.886.340.000 đồng (gần 7,9 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hà Đông, Hà Nội).

Gói thầu của Trường Trung học cơ sở Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội) với giá 7.338.870.000 đồng (hơn 7,3 tỷ đồng).

Gói thầu trị giá 7.169.580.000 đồng (gần 7,2 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Đại Thanh, Hà Nội).

Gói thầu trị giá 6.771.600.000 đồng (gần 6,8 tỷ đồng) của Trường Tiểu học Ngũ Hiệp (xã Thanh Trì, Hà Nội).

Một đơn vị trúng thầu quy mô lớn, cung cấp suất ăn cho nhiều trường học, đồng nghĩa với việc mỗi lựa chọn nguồn thực phẩm không chỉ dừng lại ở một bếp ăn. Khi chuỗi cung ứng có nhiều đơn vị tham gia, rủi ro nếu có cũng có thể lan rộng theo quy mô ấy.

Từ một vụ việc tại cơ sở giết mổ hàng trăm tấn lợn bệnh để tiêu thụ, lần theo chuỗi cung ứng cho thấy thực phẩm có thể đi qua nhiều đầu mối trước khi xuất hiện trong bữa ăn học đường.

Nhà trường có thể nói mình không kiểm soát được nguồn đầu vào, doanh nghiệp suất ăn cũng có thể nhận mình chỉ là trung gian. Nhưng giữa những lời giải thích ấy, các em học sinh vẫn là người trực tiếp gánh rủi ro.

Cùng ngày 31/3, báo Vietnamnet cũng đưa tin: "Sau vụ 300 tấn thịt lợn bẩn, hơn 2.900 trường ở Hà Nội rà soát thực phẩm bán trú", nội dung cụ thể như sau:

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã và các trường học trực thuộc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn.

Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú; kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm.

Cùng đó, tổ chức rà soát, đánh giá lại các đầu mối, cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn phục vụ bữa ăn bán trú; đối chiếu hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng, điều kiện vận chuyển, truy xuất nguồn gốc và lịch sử chấp hành quy định của các đơn vị cung cấp để kịp thời chấn chỉnh, thay thế hoặc kiến nghị xử lý đối với trường hợp không bảo đảm yêu cầu.

Sở cũng đề nghị các trường học rà soát toàn bộ quy trình nội bộ về tổ chức bữa ăn bán trú theo các bước từ xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận thực phẩm, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất, phục vụ, kiểm tra, giám sát, lưu hồ sơ và xử lý sự cố.

Các trường phải rà soát lại toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nước uống, sữa, sản phẩm từ sữa... và suất ăn phục vụ học sinh; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy tờ đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng, hồ sơ nhân sự, hồ sơ tập huấn, khám sức khỏe, chứng từ giao nhận, hóa đơn, chứng từ truy xuất nguồn gốc.

Sở yêu cầu các trường thực hiện nghiêm việc kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, ghi chép sổ giao nhận thực phẩm hằng ngày, theo dõi điều kiện bảo quản, vệ sinh khu vực bếp ăn, nhà ăn, dụng cụ chế biến, dụng cụ ăn uống...; kiểm soát chặt chẽ khâu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào, kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm không bảo đảm chất lượng, thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đúng hợp đồng.

Các trường phải niêm yết công khai thực đơn, định lượng món ăn, định lượng năng lượng, danh sách nhà cung cấp và thông tin nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm theo quy định.

Khi phát hiện vi phạm hoặc nghi ngờ có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, các trường phải khẩn trương tạm dừng tiếp nhận lô thực phẩm, suất ăn hoặc tạm dừng sử dụng nhà cung cấp liên quan để kiểm tra, xác minh; đồng thời báo cáo ngay UBND phường/xã, cơ quan y tế địa phương và Sở để phối hợp xử lý theo quy định.