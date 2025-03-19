Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Chấm dứt cảnh phụ huynh xếp hàng chờ nộp hồ sơ

Cải tiến quy trình tuyển sinh

Năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã đưa ra những giải pháp quyết liệt để chấm dứt tình trạng phụ huynh phải xếp hàng dài, thậm chí xuyên đêm để nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 tại các trường tư thục. Đây là hiện tượng từng gây bức xúc trong dư luận những năm học trước.

Theo đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội, để được giao chỉ tiêu tuyển sinh, các trường tư thục bắt buộc phải xây dựng cổng thông tin tuyển sinh trực tuyến và cam kết thực hiện nghiêm việc tổ chức tuyển sinh theo hình thức này đúng thời gian quy định.

"Điều này giúp bảo đảm minh bạch, công bằng trong tuyển sinh, đồng thời tránh hiện tượng phụ huynh phải xếp hàng chờ nộp hồ sơ trực tiếp tại trường," đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Áp lực từ số lượng học sinh tăng và mong muốn con em được học tại các trường tư thục có chất lượng cao đã khiến nhiều phụ huynh Hà Nội từng chấp nhận xếp hàng xuyên đêm, thậm chí chen lấn để nộp hồ sơ cho con. Năm nay, Sở GD-ĐT cam kết không để xảy ra hiện tượng này và sẽ giám sát chặt tình hình tuyển sinh ở các trường tư thục.

Ảnh: Hanoimoi

Siết chặt điều kiện giao chỉ tiêu

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở sẽ căn cứ tình hình thực tế và năng lực đáp ứng để xem xét số lượng chỉ tiêu của từng trường, đồng thời khẳng định sẽ không giao chỉ tiêu cho các trường chưa bảo đảm điều kiện hoạt động.

Cụ thể, Sở sẽ không giao chỉ tiêu đối với các trường nằm trong một trong các trường hợp sau:

Chưa hoàn thiện cơ sở pháp lý về địa điểm hoạt động

Chưa bảo đảm về quy hoạch mạng lưới trường học như đã cam kết

Chưa đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền

Có tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình tổ chức dạy học

Không bảo đảm thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định

Quyết định này được đưa ra sau sự cố xảy ra trong kỳ tuyển sinh năm học 2024-2025, khi 174 học sinh khối 10 của Trường THPT Tô Hiến Thành (quận Hà Đông) bị phát hiện không có mã số học sinh trên hệ thống của Sở GD-ĐT Hà Nội. Nguyên nhân được xác định là do nhà trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh bởi chưa đủ điều kiện pháp lý về địa điểm hoạt động. Sau đó, toàn bộ số học sinh này đã phải chuyển sang một trường tư thục tại quận Đống Đa.

Công bố chỉ tiêu vào tháng 4

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm nay sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường vào tháng 4/2025. Điều này giúp học sinh và phụ huynh có thời gian chuẩn bị và lên kế hoạch xét tuyển phù hợp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào ngày 7 và 8/6/2025. Tuy nhiên, thời gian này có thể được điều chỉnh do Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản đề nghị Bộ GD-ĐT điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, lịch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Hà Nội được căn cứ vào lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến của Bộ GD-ĐT, do đó có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào quyết định của Bộ.

Lưu ý về cách sắp xếp nguyện vọng

Để bảo đảm cơ hội trúng tuyển, Sở GD-ĐT Hà Nội khuyến nghị học sinh cần lưu ý cách sắp xếp thứ tự nguyện vọng, trong đó căn cứ quan trọng nhất là năng lực học tập của bản thân:

Nguyện vọng 1: Nên đặt ở trường có điểm chuẩn phù hợp với năng lực, sở thích.

Nguyện vọng 2: Nên chọn trường có điểm chuẩn thấp hơn khoảng 3 điểm so với trường nguyện vọng 1. Hai trường nguyện vọng 1 và 2 phải cùng thuộc một khu vực tuyển sinh.

Nguyện vọng 3: Học sinh có thể chọn trường ở khu vực tuyển sinh bất kỳ và là trường có điểm chuẩn thấp hơn ít nhất 3 điểm so với điểm chuẩn của trường nguyện vọng 2 để bảo đảm an toàn.

Công thức tính điểm xét tuyển

Công thức tính điểm xét tuyển (ĐXT) vào lớp 10 của Hà Nội năm nay như sau:

ĐXT = Điểm Toán + điểm Ngữ Văn + điểm Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có) + điểm khuyến khích (nếu có).

Tỷ lệ chọi giảm nhẹ

Năm học 2025-2026, Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS, giảm gần 6.000 so với năm học trước. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập là 79.000.

Như vậy, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường công lập năm nay dự kiến đạt hơn 62%, tăng nhẹ so với mức 60-61% của các năm trước, mang đến cơ hội lớn hơn cho các em học sinh.

Việc siết chặt quy định tuyển sinh, đặc biệt là yêu cầu bắt buộc tuyển sinh trực tuyến đối với các trường tư thục, được đánh giá là bước tiến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, đồng thời góp phần bảo đảm quyền lợi cho học sinh và phụ huynh, tránh những bất cập như đã từng xảy ra trong các năm học trước.