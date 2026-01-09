Tech Awards 2025 vinh danh hơn 30 sản phẩm, nền tảng ứng dụng và thương hiệu công nghệ xuất sắc

Tech Awards 2025

Giải thưởng công nghệ xuất sắc Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên được triển khai trên Báo VnExpress nhằm tôn vinh các sản phẩm, nền tảng và thương hiệu công nghệ xuất sắc trong năm. Chính thức ra mắt lần đầu tiên vào năm 2012, chương trình đã trải qua hơn một thập kỷ với hệ thống tiêu chí rõ ràng, cùng sự tham gia đông đảo của đội ngũ chuyên gia và đã liên tục đổi mới để bắt kịp xu hướng, Tech Awards đã trở thành giải thưởng công nghệ uy tín có tầm ảnh hưởng, đóng vai trò tiên phong trong việc định hình xu hướng, tôn vinh sáng tạo và góp phần thúc đẩy cuộc đua sáng tạo công nghệ tại Việt Nam.

Với tinh thần Tech Up - Life Up, Tech Awards 2025 dã nhấn mạnh vai trò ngày càng rõ nét của công nghệ trong việc nâng tầm chất lượng sống, từ sinh hoạt gia đình, quản lý tài chính cá nhân, đến trải nghiệm số và sáng tạo nội dung, hướng đến một cuộc sống tiện nghi, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Năm nay, giải thưởng Tech Awards 2025 ghi nhận hơn 100 thương hiệu, nền tảng và sản phẩm số tham gia đề cử, bao gồm 16 hạng mục, chia thành bốn nội dung: Thiết bị (6 hạng mục), Ứng dụng (3 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng.

Các đề cử Thiết bị được lựa chọn dựa trên các tiêu chí như: được ra mắt trong năm 2025 và bán chính hãng tại thị trường Việt Nam; mang công nghệ mới, nổi bật, khẳng định được xu hướng của năm 2025 và dự báo xu hướng công nghệ của năm 2026.

Trong khi đó, các hạng mục Thương hiệu và Ứng dụng tập trung vào những dấu ấn, thành tích đạt được trong năm 2025, cũng như mức độ lan tỏa và uy tín

Ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng hướng đến các nhà sáng tạo nội dung trẻ, ghi nhận vai trò của thế hệ sáng tạo mới trong việc lan tỏa kiến thức, xu hướng và trải nghiệm công nghệ đến cộng đồng.

Năm nay, chương trình được chia làm hai vòng: Vòng sơ loại (diễn ra từ 20/11 đến 8/12/2025) và Chung kết (diễn ra từ 11 đến 31/12/2025). Kết quả vòng Sơ loại được đánh giá dựa trên 100% bình chọn của độc giả. Kết quả chung cuộc được tính dựa trên 30% lượt bình chọn của độc giả và 70% điểm của ban giám khảo.

Lễ trao giải Tech Awards 2025 được tổ chức với sự tham gia của hơn 500 khách mời là đại diện các Bộ, ban ngành, nhãn hàng, nhà phân phối, các chuyên gia công nghệ, cơ quan báo chí, truyền thông, và được phát trực tuyến trên Báo VnExpress, fanpage VnExpress.net.

Tại đây, BTC Tech Awards 2025 đã vinh danh 32 sản phẩm, thương hiệu và nền tảng ứng dụng công nghệ xuất sắc nhất năm 2025 vừa qua. Trong đó:

TOP 10 Sản phẩm tôi yêu 2025

Sản phẩm tôi yêu 2025 đã thuộc về 1 Máy lau nhà khô ướt được yêu thích nhất Tineco Floor One S9 Artist Steam 2 Máy hút ẩm kiêm lọc khí cao cấp được yêu thích nhất Lumias D6 series 3 Đồng hồ thông minh được yêu thích nhất Garmin Forerunner 970 4 Máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng Amway - New eSpring 5 Tai nghe True Wireless được yêu thích nhất Apple AirPods Pro 3 6 Máy lọc không khí có công nghệ màng lọc ấn tượng Amway Atmosphere Mini 7 Máy lọc nước có công nghệ điện phân ion kiềm ấn tượng Karofi SA9 Premium 8 Quạt trần tiết kiệm năng lượng được yêu thích nhất Sunhouse Apex 5 cánh APF7676W 9 Máy lọc nước Hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất Hòa Phát HyperS HPA885 10 Điện thoại quay chụp concert được yêu thích nhất Samsung Galaxy S25 Ultra

Top Thương hiệu gia dụng được yêu thích

Hệ sinh thái gia dụng thông minh xuất sắc đã được trao cho Xiaomi

Thương hiệu gia dụng của năm đã được trao cho thương hiệu Samsung

1 Hệ sinh thái gia dụng thông minh xuất sắc 2025 Xiaomi Home 2 Thương hiệu gia dụng Việt ấn tượng 2025 Hòa Phát 3 Thương hiệu tủ lạnh được yêu thích nhất 2025 Toshiba 4 Thương hiệu máy giặt được yêu thích nhất 2025 Toshiba 5 Thương hiệu robot hút bụi cao cấp được yêu thích nhất năm 2025 Ecovacs 6 Thương hiệu máy lọc nước nổi bật năm 2025 Amway 7 Thương hiệu gia dụng của năm 2025 Samsung

Các nền tảng xuất sắc nhất năm 2025 đã thuộc về:

4 nền tảng ứng dụng xuất sắc nhất năm 2025

1 Ứng dụng gọi xe xuất sắc XanhSM 2 Ứng dụng tài chính cá nhân thông minh 2025 Momo 3 Giải pháp Tài chính số Tối ưu Trải nghiệm Ứng dụng CUB Vietnam 4 Ứng dụng Thương mại Điện tử Xuất sắc 2025 Shopee

Sản phẩm số xuất sắc đã được trao cho

6 sản phẩm số xuất sắc nhất năm 2025

1 Phụ kiện công nghệ thông minh tốt nhất 2025 Xiaomi Smart Band 10 2 Laptop xuất sắc 2025 Apple MacBook Pro 14 inch M5 3 TV phổ thông tốt nhất 2025 LG QNED evo AI QNED86 4 TV xuất sắc 2025 Sony Bravia 8 II 5 Điện thoại dẫn đầu trào lưu 2025 Xiaomi 15T Pro 6 Điện thoại xuất sắc 2025 Vivo X300 Pro

TOP thương hiệu công nghệ xuất sắc đã vinh danh

Thương hiệu công nghệ được yêu thích

1 Thương hiệu Smart home được yêu thích nhất IMOU 2 Thương hiệu bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích CellphoneS 3 Thương hiệu công nghệ Việt được yêu thích nhất XanhSM 4 Thương hiệu công nghệ sáng tạo của năm Vinmotion 5 Thương hiệu công nghệ của năm 2025 Viettel

TOP 3 Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng

Đồng thời BTC Tech Awards 2025 cũng vinh danh 3 nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng được yêu thích nhất năm 2025, đó là

1. Hà Nhi - Nhi Thỏ

2.Đinh Ngọc Dũng - Didu

3.Trịnh Nhữ Ánh Ngọc - Alo Ngọc Nghe

Sự kiện Tech Show 2025 cũng đã được tổ chức

Trong khuôn khổ của chương trình, sáng ngày 8/1/2026 sự kiện Tech Show 2025 cũng đã được tổ chức nhằm mang đến không gian trải nghiệm công nghệ trực tiếp dành cho khách tham dự. Tại đây, khán giả có cơ hội theo dõi các màn trình diễn robot, tìm hiểu và tương tác với những sản phẩm gia dụng thông minh, giải pháp công nghệ giúp nâng tầm cuộc sống.

Khu vực Tech Expo cũng quy tụ gian trưng bày đến từ các nhãn hàng và thương hiệu công nghệ, giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, xu hướng công nghệ mới và những ứng dụng thực tiễn trong đời sống hiện đại.

Thông tin chi tiết lễ trao giải Tech Awards 2025 xem thêm tại https://vnexpress.net/khoa-hoc-cong-nghe/tech-awards-2025