Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 1379/UBND-NC ngày 3/4/2026 về việc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới. Công văn được ban hành nhằm triển khai Chỉ thị số 05/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, đặt ra hàng loạt nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, với trục xuyên suốt là đưa công nghệ thông tin vào vận hành thực tế công tác phòng ngừa tội phạm và giáo dục người vi phạm pháp luật ngay tại địa bàn dân cư.

Công nghệ thông tin và Nghị quyết 57 trở thành trụ cột trong phòng, chống tội phạm cơ sở

Điểm cốt lõi của Công văn 1379 là yêu cầu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, áp dụng trực tiếp vào các nhóm nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống tội phạm và quản lý, giáo dục đối tượng. Đây là bước chuyển quan trọng khi Nghị quyết 57, vốn được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực kinh tế và giáo dục, được đưa vào làm căn cứ chỉ đạo công tác an ninh trật tự ở cấp phường, xã.

Theo yêu cầu của UBND Thành phố, các đơn vị phải đẩy mạnh việc kết nối, khai thác và làm giàu dữ liệu đối tượng trên phần mềm quản lý chuyên dụng, bảo đảm thông tin về từng đối tượng được cập nhật liên tục, chính xác và có thể khai thác liên thông giữa các cơ quan liên quan. Phần mềm quản lý đối tượng không còn là công cụ lưu trữ đơn thuần mà phải trở thành nền tảng phối hợp nghiệp vụ thực sự giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương.

Song song với yêu cầu về hạ tầng dữ liệu, UBND Thành phố yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ vào việc ghi nhận phản ánh của người dân, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan trong thực hiện công tác quản lý đối tượng. Mục tiêu hướng đến là một hệ sinh thái thông tin khép kín, có khả năng cảnh báo sớm, theo dõi diễn biến và hỗ trợ ra quyết định xử lý kịp thời, thay thế cách làm thủ công, rời rạc vốn tồn tại lâu nay ở nhiều địa phương.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được đặt vào vị trí trách nhiệm trực tiếp trong toàn bộ quá trình triển khai. UBND Thành phố yêu cầu xem xét xử lý nghiêm đối với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ để xảy ra tình trạng buông lỏng công tác quản lý, giáo dục đối tượng dẫn đến tội phạm gia tăng trên địa bàn phụ trách. Công an Thành phố được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND phường, xã trong việc tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đối tượng trên thực tế.

Thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL là giải pháp đổi mới mạnh mẽ cách thức tiếp cận pháp luật cho người dân.

Tái hòa nhập cộng đồng gắn với hỗ trợ thiết thực và vận động toàn dân

Bên cạnh nhiệm vụ kỹ thuật và nghiệp vụ, Công văn 1379 đặt trọng tâm đáng kể vào công tác xã hội hóa trong quản lý, giáo dục đối tượng, đặc biệt là nhóm người sau khi chấp hành xong hình phạt tù và người nghiện ma túy. UBND Thành phố yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức quần chúng tham gia trực tiếp vào quá trình vận động, giáo dục, cảm hóa đối tượng, đồng thời vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện thay vì chờ đến khi phải cưỡng chế.

Các mô hình hay, hiệu quả trong phòng ngừa tội phạm và giám sát, giáo dục đối tượng tại cơ sở được yêu cầu củng cố, nhân rộng, đi kèm với việc kịp thời khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây là cách tiếp cận lấy cộng đồng làm lực lượng nòng cốt thay vì giao toàn bộ gánh nặng cho lực lượng công an, phù hợp với thực tế rằng phần lớn quá trình tái hòa nhập của đối tượng diễn ra trong môi trường dân cư, không phải trong cơ quan nhà nước.

Về chính sách hỗ trợ tái hòa nhập, UBND Thành phố yêu cầu vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ vay vốn, hướng nghiệp và tạo điều kiện để người vi phạm pháp luật sớm ổn định cuộc sống, giảm nguy cơ tái phạm. Công tác tuyên truyền được yêu cầu triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân hiểu rõ vai trò của mình trong việc hỗ trợ, giám sát và cùng các cấp chính quyền tham gia công tác quản lý đối tượng tại địa bàn.

Khung pháp lý cho công tác tái hòa nhập cũng được xác định cụ thể, bao gồm Luật Thi hành án hình sự, Thông tư số 10/2024/TT-BCA của Bộ Công an và Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc kết hợp thực hiện đồng bộ các văn bản trên nhằm tránh tình trạng mỗi cơ quan làm theo một hướng, gây ra khoảng trống trong quản lý đối tượng sau khi ra tù.

Công văn 1379/UBND-NC cho thấy Hà Nội xác định công nghệ thông tin và chuyển đổi số không phải là lĩnh vực riêng của kinh tế hay giáo dục, mà phải thấm sâu vào từng khâu của công tác an ninh trật tự, từ phần mềm quản lý đối tượng đến cơ sở dữ liệu dân cư cấp phường, xã, tạo nền tảng để Hà Nội thực sự bảo đảm an toàn xã hội trong điều kiện tình hình mới.