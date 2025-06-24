Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động kiểm toán

Ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán

Ứng dụng CNTT đem đến nhiều kết quả nổi bật

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng cho biết, việc ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là CNTT là động lực then chốt để Kiểm toán Nhà nước nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng

Một trong những dấu ấn quan trọng là việc thành lập Cục CNTT trực thuộc Kiểm toán Nhà nước theo Nghị quyết số 1044/NQ-UBTVQH15 ngày 23/4/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cục chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2024 mang ý nghĩa chiến lược, mở ra cơ hội lớn để tập trung nguồn lực, chuyên môn hóa và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kiểm toán số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để công tác ứng dụng CNTT được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất và có định hướng rõ ràng, Kiểm toán Nhà nước đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng và ban hành kịp thời hệ thống các văn bản quy phạm, chương trình, đề án và quy chế quản lý về CNTT.

Điểm nhấn là việc ban hành Chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể CNTT của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030, giúp định hướng chiến lược cho toàn bộ hoạt động phát triển và ứng dụng CNTT của ngành. Đồng thời, việc ban hành kiến trúc cơ sở dữ liệu của Kiểm toán Nhà nước đã tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành theo hướng tập trung, thống nhất, bảo đảm tính toàn vẹn và khả năng chia sẻ dữ liệu.

Nhận thức được hạ tầng là nền tảng, Kiểm toán Nhà nước đã đầu tư xây dựng hạ tầng CNTT ngày càng hiện đại, đồng bộ. Hiện tại, đơn vị đã vận hành hai trung tâm dữ liệu, đáp ứng tốt yêu cầu triển khai các phần mềm ứng dụng, khai thác dịch vụ mạng, phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.

Đến nay, 13 phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành đã được xây dựng và triển khai, tạo nên sự thay đổi căn bản trong mô hình quản trị nội bộ của Kiểm toán Nhà nước. Cùng với đó, 14 ứng dụng hỗ trợ trực tiếp cho công tác kiểm toán đã được phát triển và áp dụng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, quản lý hoạt động kiểm toán và hỗ trợ đắc lực cho tác nghiệp của kiểm toán viên.

Nâng cao năng lực kiểm toán nhờ ứng dụng công nghệ

Nhiều công cụ hỗ trợ chuyên sâu đã được xây dựng cho kiểm toán viên trong các lĩnh vực phức tạp như đầu tư xây dựng cơ bản, kiểm toán doanh nghiệp và tài chính ngân hàng. Phần mềm quản lý hoạt động kiểm toán đã trở thành công cụ quản lý tập trung, xuyên suốt từ khâu lập kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn, đến lập phương án tổ chức kiểm toán chi tiết, thực hiện kiểm toán, tổng hợp kết quả và theo dõi thực hiện kiến nghị.

Công tác số hóa hồ sơ kiểm toán cũng được đẩy mạnh, tạo lập cơ sở dữ liệu hồ sơ kiểm toán điện tử phục vụ hiệu quả cho việc quản lý, lưu trữ, tra cứu và khai thác, từng bước hình thành dữ liệu lớn (Big Data) của Kiểm toán Nhà nước. Kiểm toán Nhà nước cũng đã chủ động và tích cực triển khai kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử với các bộ, ngành như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước... theo các quy chế phối hợp đã ký.

Những năm qua, Kiểm toán Nhà nước xác định chuyển đổi số là mũi nhọn ưu tiên hàng đầu. Mới đây, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm toán là “nhiệm vụ cấp bách, cần triển khai ngay” để nâng cao hiệu quả quản lý, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số quốc gia.

Tháng 4 vừa qua, đơn vị đã thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán tại cuộc kiểm toán chuyên đề việc đầu tư, ứng dụng phần mềm CNTT, các hoạt động thuê dịch vụ CNTT phục vụ chuyển đổi số tại các địa phương giai đoạn 2021-2024.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nhiệm kỳ mới

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nhận diện những thách thức và cơ hội mới, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước xác định tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT và công nghệ cao là nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt trong giai đoạn 2025-2030.

Mục tiêu tổng quát là “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, gắn với cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm toán; hình thành hệ thống nền tảng quản trị thông minh, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi phương pháp kiểm toán truyền thống sang phương pháp kiểm toán hiện đại dựa trên dữ liệu số; tăng cường các cuộc kiểm toán tại trụ sở; kiểm toán số phù hợp với lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số ở Việt Nam, giúp Kiểm toán Nhà nước thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần đưa Kiểm toán Nhà nước tham gia tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số”.

Kiểm toán Nhà nước nỗ lực triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán

Để thực hiện mục tiêu này, Kiểm toán Nhà nước sẽ bám sát Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể CNTT của Kiểm toán Nhà nước trong giai đoạn 2025-2030. Trọng tâm là tăng cường hiện đại hóa, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý nhà nước, quản trị điều hành nội bộ và hoạt động kiểm toán.

Đặc biệt, cần tạo đột phá trong việc áp dụng công nghệ cao và CNTT hiện đại vào công tác kiểm toán để tăng dần số lượng các cuộc kiểm toán thực hiện tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước, giảm thiểu thời gian kiểm toán trực tiếp tại đơn vị, từ đó nâng cao hiệu quả và giảm phiền hà cho đơn vị được kiểm toán. Công tác chỉ đạo cần quyết liệt hơn nữa, song song với việc nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng CNTT cho toàn thể cán bộ, công chức.

Trong giai đoạn tới, Kiểm toán Nhà nước tin tưởng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong việc ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là CNTT vào mọi mặt hoạt động. Điều này không chỉ giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó mà còn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng một nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.