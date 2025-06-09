Ứng dụng khoa học công nghệ cao, tạo bước đột phá về chất lượng kiểm toán

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 7/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là một trong hai đơn vị được Đảng ủy Quốc hội lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, lãnh đạo đại diện cho các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Kiểm toán nhà nước cùng 177 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tham dự Đại hội.

Công cụ trọng yếu của Đảng, Nhà nước trong kiểm soát quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, cởi mở, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; rút ra những bài học sâu sắc; đồng thời thông qua Nghị quyết quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội nghe công bố Quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán nhà nước gồm 32 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước gồm 10 đồng chí.

Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu khai mạc đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, giữ chức Bí thư Đảng ủy Kiểm toán nhà nước; bà Hà Thị Mỹ Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Kiểm toán nhà nước.

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đoàn kết, chia sẻ, thương yêu nhau.

Đặc biệt quan tâm công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

“Mỗi tổ chức đảng phải thực sự là một điển hình về phát huy dân chủ, đoàn kết. Các đồng chí phải thường xuyên đối mặt với nhiều nguy cơ, cạm bẫy, chỉ cần một phút lơ là, không vững vàng về tư tưởng chính trị, là có thể sa ngã,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ giám sát tối cao của Quốc hội; tăng cường kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; những vấn đề nóng được Quốc hội và cử tri quan tâm; đẩy mạnh kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán nhằm tạo bước đột phá về chất lượng, hiệu lực kiểm toán. Thực hiện nghiêm việc kiểm toán tài chính, tài sản công.

Cùng với đó, lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên,” có năng lực chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng; thực hiện tốt việc điều động, luân chuyển, đào tạo, quy hoạch cán bộ; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đồng thời, Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lãnh đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật về tổ chức và hoạt động kiểm toán; phối hợp tốt với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các đơn vị được kiểm toán để thực hiện tốt chức năng kiểm toán; nâng cao hiệu quả việc thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Kiểm toán nhà nước quán triệt, thực hiện các hoạt động kiểm toán về 4 Nghị quyết được coi là “bộ tứ trụ cột” để đất nước cất cánh. Đó là Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2045.

Với khí thế của Đại hội, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Đảng bộ Kiểm toán nhà nước sẽ luôn vững vàng, lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động, khẳng định vai trò, công cụ trọng yếu, hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Kiến nghị xử lý tài chính hơn 281.000 tỷ đồng

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Kiểm toán nhà nước đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ được triển khai bài bản; kỷ luật Đảng được giữ vững; đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, tạo sự thống nhất, đồng thuận.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định cho Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ, Kiểm toán nhà nước ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý, đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với hoạt động kiểm toán.

Việc đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, góp phần nâng cao hoạt động, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả của các đơn vị trực thuộc.

Đặc biệt, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, xây dựng phương án tổ chức kiểm toán khoa học và chặt chẽ, lồng ghép hợp lý các cuộc kiểm toán.

Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực trong nội bộ và trong hoạt động kiểm toán...

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên đã mang lại những kết quả ấn tượng. Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tài chính đạt hơn 281.000 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung 1.048 văn bản pháp luật, trong đó có nhiều kiến nghị quan trọng, tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội...

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, lần đầu tiên Tổng Kiểm toán nhà nước tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước.

Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Kiểm toán nhà nước xác định rõ phương châm hành động là “Kỷ cương - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Chất lượng - Hội nhập,” trong đó, đặc biệt đề cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kỷ cương, liêm chính, nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch trong thực thi công vụ.

Tập trung nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác kiểm toán. Tăng cường hội nhập quốc tế, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm quốc tế đối với những lĩnh vực kiểm toán mới.

Để thực hiện mục tiêu và hoàn thành xuất sắc các nội dung của Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030, Đảng bộ Kiểm toán nhà nước nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, kiên quyết, kiên trì, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng cũng như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với 3 giải pháp đột phá chiến lược theo tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị. Theo đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Kiểm toán nhà nước chuyên nghiệp, chất lượng.

Cùng với đó, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của Kiểm toán nhà nước, đáp ứng yêu cầu của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với tinh giản biên chế và tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.