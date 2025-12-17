Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, lễ kỷ niệm là dịp để Hiệp hội nhìn lại chặng đường 30 năm hoạt động, tri ân những đóng góp tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, hội viên; đồng thời khẳng định vị thế, sứ mệnh và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Khẳng định vai trò cầu nối trong lĩnh vực môi trường đô thị

Trải qua 30 năm phát triển, từ quy mô ban đầu còn khiêm tốn, Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đã từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên trên phạm vi toàn quốc, trở thành cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ môi trường.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Hiện nay, nhiều hội viên của Hiệp hội đang trực tiếp đảm nhiệm các nhiệm vụ trọng yếu như: thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; duy tu, vệ sinh hạ tầng đô thị; cung ứng thiết bị, công nghệ môi trường cho các khu công nghiệp, khu đô thị, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường bền vững.

Trong hoạt động chuyên môn, Hiệp hội đã phát huy rõ vai trò tư vấn, phản biện chính sách khi tham gia đóng góp ý kiến đối với nhiều chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vệ sinh môi trường, quản lý chất thải rắn, xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật và phát triển dịch vụ môi trường đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Nguyễn Hữu Tiến phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Những đóng góp này đã góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động của các đơn vị trong ngành môi trường đô thị và khu công nghiệp.

Nâng cao năng lực hội viên, bắt nhịp xu hướng mới

Song song với hoạt động chính sách, Hiệp hội chú trọng nâng cao năng lực cho hội viên thông qua các hội thảo khoa học, diễn đàn chuyên ngành, lớp tập huấn và hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa dịch vụ môi trường.

Các cán bộ tiêu biểu được trao Bằng khen trong buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Diệu Linh

Nhiều mô hình, giải pháp tiên tiến trong vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, cơ giới hóa và tự động hóa đã được giới thiệu, nhân rộng trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các đơn vị hội viên.

Trong những năm gần đây, Hiệp hội và các đơn vị hội viên đã từng bước tiếp cận và triển khai các xu hướng mới như kinh tế tuần hoàn, phân loại chất thải tại nguồn, tái chế, giảm phát thải và chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tặng Cờ thi đua cho các đơn vị. Ảnh: Diệu Linh

Nhìn lại chặng đường 30 năm, ông Nguyễn Hữu Tiến khẳng định, những kết quả đạt được là thành quả của sự quan tâm, phối hợp của các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt là sự đoàn kết, trách nhiệm và tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và hội viên Hiệp hội qua các thời kỳ. Đây là nền tảng quan trọng để Hiệp hội tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đã trao khen thưởng, vinh danh các tập thể và cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hiệp hội và ngành môi trường đô thị trong suốt 30 năm qua.