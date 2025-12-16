Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ số hóa nhanh với gần 80 triệu người sử dụng Internet và nằm trong số rất ít quốc gia đạt mức độ ngang bằng giới trong kỹ năng số ở thanh thiếu niên. Những con số ấy vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với chúng ta.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu khai mạc.

Với quá trình số hóa nhanh chóng tại Việt Nam, không gian mạng đang trở thành một “mặt trận mới” của bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái. "Trong quá trình ấy, nếu phụ nữ và trẻ em không được nâng cao nhận thức, kỹ năng và tiếng nói trên không gian mạng, thì khoảng cách giới và các hình thức bạo lực giới sẽ tiếp tục dịch chuyển từ đời thực sang đời sống số-tinh vi hơn, khó nhận diện hơn và hậu quả khó lường hơn", Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương nêu rõ, với trách nhiệm là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình, đề án, phong trào, cuộc vận động nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

Chuyển đổi số cũng được xác định là một trong hai khâu đột phá của các cấp Hội trong nhiệm kỳ này. Vừa qua, Hội cũng đã phát động phụ nữ hưởng ứng Phong trào Bình dân học vụ số.

Lễ phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của phụ nữ trên không gian mạng .

Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của phụ nữ về an toàn trên không gian mạng với chủ đề “Kết nối 3 an-làm chủ không gian số” được phát động là sự tiếp nối của những nỗ lực đó, với ba định hướng nhằm giúp phụ nữ, trẻ em gái có thể làm chủ không gian số, đó là: “An toàn” - mỗi phụ nữ, trẻ em gái là một người sử dụng mạng hiểu biết và có trách nhiệm; không chỉ là bảo vệ mình mà còn góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn; “An tâm”- không gian mạng là một môi trường thân thiện, nhân văn đối với phụ nữ và trẻ em gái; “An sinh” - biến không gian số thành cơ hội, đòn bẩy cho những ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh, và sinh kế bền vững của phụ nữ góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Chiến dịch truyền thông bao gồm bộ tài liệu "Bình dân học vụ số" chuẩn hóa, đa dạng, dễ hiểu, dễ áp dụng; các khóa tập huấn về kỹ năng số, an toàn thông tin, bộ minigame và các sản phẩm truyền thông sáng tạo trên nền tảng công nghệ.

Thông qua đó, chiến dịch hướng tới việc lan tỏa nhiều thông điệp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy hành động của phụ nữ trong việc làm chủ không gian số, đồng thời kêu gọi tăng cường sự phối hợp liên ngành trong xây dựng môi trường mạng an toàn, bình đẳng và bao trùm.