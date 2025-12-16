Chuyển động số
'Kết nối 3 an – Làm chủ không gian số'

Lê Giang

Lê Giang

09:36 | 16/12/2025
Ngày 14/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN Việt Nam) tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của phụ nữ về an toàn trên không gian mạng với chủ đề “Kết nối 3 an – Làm chủ không gian số”.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ số hóa nhanh với gần 80 triệu người sử dụng Internet và nằm trong số rất ít quốc gia đạt mức độ ngang bằng giới trong kỹ năng số ở thanh thiếu niên. Những con số ấy vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với chúng ta.

Hội LHPN Việt Nam phát động chiến dịch nâng cao nhận thức của phụ nữ về an toàn trên không gian mạng
Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu khai mạc.

Với quá trình số hóa nhanh chóng tại Việt Nam, không gian mạng đang trở thành một “mặt trận mới” của bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái. "Trong quá trình ấy, nếu phụ nữ và trẻ em không được nâng cao nhận thức, kỹ năng và tiếng nói trên không gian mạng, thì khoảng cách giới và các hình thức bạo lực giới sẽ tiếp tục dịch chuyển từ đời thực sang đời sống số-tinh vi hơn, khó nhận diện hơn và hậu quả khó lường hơn", Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương nêu rõ, với trách nhiệm là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình, đề án, phong trào, cuộc vận động nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

Chuyển đổi số cũng được xác định là một trong hai khâu đột phá của các cấp Hội trong nhiệm kỳ này. Vừa qua, Hội cũng đã phát động phụ nữ hưởng ứng Phong trào Bình dân học vụ số.

Hội LHPN Việt Nam phát động chiến dịch nâng cao nhận thức của phụ nữ về an toàn trên không gian mạng
Lễ phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của phụ nữ trên không gian mạng .

Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của phụ nữ về an toàn trên không gian mạng với chủ đề “Kết nối 3 an-làm chủ không gian số” được phát động là sự tiếp nối của những nỗ lực đó, với ba định hướng nhằm giúp phụ nữ, trẻ em gái có thể làm chủ không gian số, đó là: “An toàn” - mỗi phụ nữ, trẻ em gái là một người sử dụng mạng hiểu biết và có trách nhiệm; không chỉ là bảo vệ mình mà còn góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn; “An tâm”- không gian mạng là một môi trường thân thiện, nhân văn đối với phụ nữ và trẻ em gái; “An sinh” - biến không gian số thành cơ hội, đòn bẩy cho những ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh, và sinh kế bền vững của phụ nữ góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Chiến dịch truyền thông bao gồm bộ tài liệu "Bình dân học vụ số" chuẩn hóa, đa dạng, dễ hiểu, dễ áp dụng; các khóa tập huấn về kỹ năng số, an toàn thông tin, bộ minigame và các sản phẩm truyền thông sáng tạo trên nền tảng công nghệ.

Thông qua đó, chiến dịch hướng tới việc lan tỏa nhiều thông điệp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy hành động của phụ nữ trong việc làm chủ không gian số, đồng thời kêu gọi tăng cường sự phối hợp liên ngành trong xây dựng môi trường mạng an toàn, bình đẳng và bao trùm.

Hơn 250 gian hàng tham dự Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric 2025

Hơn 250 gian hàng tham dự Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric 2025

Đổi mới sáng tạo
Từ ngày 16 – 18/12/2025, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hanoi (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm Quốc Tế Ngành Công Nghiệp Dệt May - Thiết Bị, Nguyên Phụ Liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025).
Bệnh viện Quân y 103 - trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân

Bệnh viện Quân y 103 - trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân

Y tế số
Trước những thách thức lớn của y tế hiện đại, việc ứng dụng công nghệ số, AI, công nghệ gen và y học chính xác trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt với một bệnh viện chiến lược tuyến cuối của quân đội như Bệnh viện Quân y 103.
IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Đổi mới sáng tạo
Đội IDS PTIT đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đoạt giải nhất cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" năm 2025 với đề tài "Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu".
VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

Đổi mới sáng tạo
Mười sản phẩm điện tử lọt vào chung kết cuộc thi "Thiết kế Điện tử Việt Nam" năm 2025 - VEDC 2025 đạt chất lượng tiệm cận thị trường, các giải pháp từ điện tử y sinh đến an toàn giao thông đều có tiềm năng ứng dụng ngay vào thực tế.
Công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội

Công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội

Đổi mới sáng tạo
Tối ngày 10/12 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Khung hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và ra mắt Mạng lưới Không gian sáng tạo Hà Nội.
