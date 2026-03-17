Đề xuất tái cấu trúc toàn diện khu dân cư hồ Tây và vùng phụ cận

18:16 | 17/03/2026
Trong dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, các cơ quan chuyên môn của thành phố đề xuất một chương trình tái cấu trúc đô thị quy mô lớn đối với khu vực nội đô, đặc biệt là khu dân cư quanh hồ Tây và vùng phụ cận. Định hướng này nhằm giải quyết bài toán quá tải hạ tầng, đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đặc trưng của Thủ đô.
Ưu tiên tái cấu trúc khu vực trong Vành đai 1 và Vành đai 2

Theo đề xuất của Viện Quy hoạch xây dựng TP Hà Nội và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, phạm vi tái cấu trúc đô thị được xác định từ Vành đai 3 trở vào, trong đó ưu tiên khu vực Vành đai 1 và Vành đai 2.

Một số khu vực trung tâm được định hướng bảo tồn và chỉnh trang gồm khu trung tâm chính trị – hành chính Ba Đình với diện tích khoảng 134,5 ha và khu vực hồ Gươm cùng vùng phụ cận.

Các khu vực này sẽ được quản lý chặt chẽ về kiến trúc cảnh quan, đồng thời bảo tồn và phục dựng các giá trị không gian đô thị đặc trưng như Hoàng thành Thăng Long hay trục văn hóa Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.

Bên cạnh đó, quy hoạch đề xuất mở rộng quảng trường, bổ sung hệ thống vườn hoa, cây xanh và mặt nước, đồng thời tái thiết một số công trình cơ quan và công trình công cộng nhằm hình thành trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính và thương mại xứng tầm khu vực.

Việc phát triển không gian ngầm cũng được ưu tiên triển khai tại các khu vực trung tâm này.

Bảo tồn phố cổ và khu phố Pháp

Đối với khu phố cổ Hà Nội (36 phố phường) rộng khoảng 81 ha, quy hoạch định hướng bảo tồn và phục dựng các giá trị kiến trúc truyền thống, đồng thời xây dựng khu vực này trở thành biểu tượng du lịch cộng đồng đặc trưng của Thủ đô.

Các tuyến phố có thể được quy hoạch theo phong cách kiến trúc truyền thống, trong khi lõi các ô phố sẽ được tổ chức theo mô hình hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Trong khi đó, khu phố cũ rộng khoảng 200 ha, nơi tập trung nhiều công trình kiến trúc Pháp, sẽ được bảo tồn theo mô hình “thành phố vườn”.

Những đặc trưng như hệ thống đường phố bàn cờ, vỉa hè rộng, hệ thống cây xanh cùng các công trình mang phong cách tân cổ điển và kiến trúc Đông Dương sẽ được giữ gìn, cải tạo hài hòa với các công trình mới.

Tái cấu trúc toàn diện khu dân cư quanh hồ Tây

Đối với khu vực hồ Tây và vùng phụ cận với diện tích khoảng 462 ha (không bao gồm hơn 530 ha diện tích mặt hồ), các chuyên gia quy hoạch xác định đây là không gian cảnh quan và môi trường quan trọng bậc nhất của Hà Nội.

Vì vậy, đề xuất đặt ra là bảo tồn các công trình có giá trị lịch sử và văn hóa, đồng thời tái cấu trúc toàn diện khu dân cư hiện hữu, nâng cấp hệ thống giao thông, cải tạo cảnh quan và xây dựng các công trình mới hài hòa với không gian kiến trúc khu vực.

Song song với đó, trục cảnh quan sông Hồng với quy mô khoảng 11.000 ha cũng được định hướng phát triển thành không gian cảnh quan và đô thị đặc sắc của Thủ đô.

Khuyến khích người dân di dời ra các khu đô thị mới

Với các khu vực còn lại trong phạm vi Vành đai 3, quy hoạch đề xuất tái cấu trúc đô thị toàn diện, bao gồm giải tỏa theo từng ô phố nhằm tổ chức lại hạ tầng kỹ thuật và không gian đô thị.

Các trung tâm đô thị mới sẽ được phát triển theo mô hình TOD - đô thị định hướng giao thông công cộng, trong đó khuyến khích phát triển các công trình cao tầng trong bán kính 500 m quanh các ga giao thông công cộng.

Đối với nhà ở, quy hoạch ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người dân bằng các căn hộ chất lượng cao, đầy đủ tiện ích. Phần diện tích còn lại có thể phát triển nhà ở thương mại nhằm cân đối nguồn lực tài chính cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, Hà Nội cũng khuyến khích người dân di chuyển ra các khu đô thị mới đồng bộ ở ngoại thành như Đông Anh và Gia Lâm, với cơ chế hỗ trợ hấp dẫn, trong đó hệ số đền bù dự kiến từ 1 đến 2 lần.

Theo cơ quan soạn thảo, để đảm bảo tính khả thi, việc quy hoạch sẽ đi kèm phương án tài chính cụ thể, tính toán suất đầu tư và giá trị gia tăng của đất đai sau tái thiết nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Dự kiến, khoảng 70% diện tích đất xây dựng đô thị nội đô có thể được tái thiết, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế và nâng tầm diện mạo đô thị của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Hà Nội ban hành Danh mục công nghệ chiến lược đến năm 2035

Hà Nội ban hành Danh mục công nghệ chiến lược đến năm 2035

Chuyển động số
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 về Danh mục công nghệ chiến lược ưu tiên của thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2035, nhằm định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai quyết liệt Nghị quyết 57 để phát triển công nghệ chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai quyết liệt Nghị quyết 57 để phát triển công nghệ chiến lược

Chính sách số
Chiều 12/3/2026, tại phiên họp thứ nhất của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu triển khai quyết liệt Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Thái Nguyên khai trương Trung tâm Dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Thái Nguyên khai trương Trung tâm Dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Chuyển động số
Sáng 13/3, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai trương Trung tâm Dữ liệu tỉnh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chính sách số
Chiều 12/3/2026, tại trụ sở Chính phủ (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái giữ chức Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng: Thống nhất danh sách 29 Hội

Sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng: Thống nhất danh sách 29 Hội

Chính sách số
Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
Loạt laptop Intel Core Ultra Series 3 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Loạt laptop Intel Core Ultra Series 3 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Lenovo chính thức ra mắt thế hệ laptop AI mới

Lenovo chính thức ra mắt thế hệ laptop AI mới

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Claude tăng tốc phân tích dữ liệu với biểu đồ trực quan ở hội thoại

Claude tăng tốc phân tích dữ liệu với biểu đồ trực quan ở hội thoại

HDBank sẽ triển khai đại lý thanh toán tại 900 điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc

HDBank sẽ triển khai đại lý thanh toán tại 900 điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc

Hà Nội ra mắt nền tảng điều hành tập trung

Hà Nội ra mắt nền tảng điều hành tập trung 'Một điểm đến của mọi nhiệm vụ' cho Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp

Dell và NVIDIA hợp tác thúc đẩy agent AI trong bảo mật

Dell và NVIDIA hợp tác thúc đẩy agent AI trong bảo mật

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu

Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam

Hà Nội giảm tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số thí sinh dự thi tăng vọt

Hà Nội giảm tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số thí sinh dự thi tăng vọt

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thúc đẩy nghiên cứu khoa học qua hội nghị thường niên

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thúc đẩy nghiên cứu khoa học qua hội nghị thường niên

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang lao dốc sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang lao dốc sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Khách Trung Quốc giảm mạnh, du lịch Nhật Bản vẫn ổn định

Khách Trung Quốc giảm mạnh, du lịch Nhật Bản vẫn ổn định

Lazada Siêu Sale Sinh Nhật: Voucher 14 triệu, mua 1 tặng 1 và LazMall giảm 50%

Lazada Siêu Sale Sinh Nhật: Voucher 14 triệu, mua 1 tặng 1 và LazMall giảm 50%

Ngân hàng Trung ương Úc tiếp tục tăng lãi suất lần thứ hai lên mức 4,1%

Ngân hàng Trung ương Úc tiếp tục tăng lãi suất lần thứ hai lên mức 4,1%

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Toyota triệu hồi hơn 2.000 xe Camry tại Việt Nam để khắc phục lỗi

Toyota triệu hồi hơn 2.000 xe Camry tại Việt Nam để khắc phục lỗi

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng