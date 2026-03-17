Đề xuất tái cấu trúc toàn diện khu dân cư hồ Tây và vùng phụ cận

Ưu tiên tái cấu trúc khu vực trong Vành đai 1 và Vành đai 2

Theo đề xuất của Viện Quy hoạch xây dựng TP Hà Nội và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, phạm vi tái cấu trúc đô thị được xác định từ Vành đai 3 trở vào, trong đó ưu tiên khu vực Vành đai 1 và Vành đai 2.

Một số khu vực trung tâm được định hướng bảo tồn và chỉnh trang gồm khu trung tâm chính trị – hành chính Ba Đình với diện tích khoảng 134,5 ha và khu vực hồ Gươm cùng vùng phụ cận.

Các khu vực này sẽ được quản lý chặt chẽ về kiến trúc cảnh quan, đồng thời bảo tồn và phục dựng các giá trị không gian đô thị đặc trưng như Hoàng thành Thăng Long hay trục văn hóa Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.

Bên cạnh đó, quy hoạch đề xuất mở rộng quảng trường, bổ sung hệ thống vườn hoa, cây xanh và mặt nước, đồng thời tái thiết một số công trình cơ quan và công trình công cộng nhằm hình thành trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính và thương mại xứng tầm khu vực.

Việc phát triển không gian ngầm cũng được ưu tiên triển khai tại các khu vực trung tâm này.

Bảo tồn phố cổ và khu phố Pháp

Đối với khu phố cổ Hà Nội (36 phố phường) rộng khoảng 81 ha, quy hoạch định hướng bảo tồn và phục dựng các giá trị kiến trúc truyền thống, đồng thời xây dựng khu vực này trở thành biểu tượng du lịch cộng đồng đặc trưng của Thủ đô.

Các tuyến phố có thể được quy hoạch theo phong cách kiến trúc truyền thống, trong khi lõi các ô phố sẽ được tổ chức theo mô hình hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Trong khi đó, khu phố cũ rộng khoảng 200 ha, nơi tập trung nhiều công trình kiến trúc Pháp, sẽ được bảo tồn theo mô hình “thành phố vườn”.

Những đặc trưng như hệ thống đường phố bàn cờ, vỉa hè rộng, hệ thống cây xanh cùng các công trình mang phong cách tân cổ điển và kiến trúc Đông Dương sẽ được giữ gìn, cải tạo hài hòa với các công trình mới.

Tái cấu trúc toàn diện khu dân cư quanh hồ Tây

Đối với khu vực hồ Tây và vùng phụ cận với diện tích khoảng 462 ha (không bao gồm hơn 530 ha diện tích mặt hồ), các chuyên gia quy hoạch xác định đây là không gian cảnh quan và môi trường quan trọng bậc nhất của Hà Nội.

Vì vậy, đề xuất đặt ra là bảo tồn các công trình có giá trị lịch sử và văn hóa, đồng thời tái cấu trúc toàn diện khu dân cư hiện hữu, nâng cấp hệ thống giao thông, cải tạo cảnh quan và xây dựng các công trình mới hài hòa với không gian kiến trúc khu vực.

Song song với đó, trục cảnh quan sông Hồng với quy mô khoảng 11.000 ha cũng được định hướng phát triển thành không gian cảnh quan và đô thị đặc sắc của Thủ đô.

Khuyến khích người dân di dời ra các khu đô thị mới

Với các khu vực còn lại trong phạm vi Vành đai 3, quy hoạch đề xuất tái cấu trúc đô thị toàn diện, bao gồm giải tỏa theo từng ô phố nhằm tổ chức lại hạ tầng kỹ thuật và không gian đô thị.

Các trung tâm đô thị mới sẽ được phát triển theo mô hình TOD - đô thị định hướng giao thông công cộng, trong đó khuyến khích phát triển các công trình cao tầng trong bán kính 500 m quanh các ga giao thông công cộng.

Đối với nhà ở, quy hoạch ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người dân bằng các căn hộ chất lượng cao, đầy đủ tiện ích. Phần diện tích còn lại có thể phát triển nhà ở thương mại nhằm cân đối nguồn lực tài chính cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, Hà Nội cũng khuyến khích người dân di chuyển ra các khu đô thị mới đồng bộ ở ngoại thành như Đông Anh và Gia Lâm, với cơ chế hỗ trợ hấp dẫn, trong đó hệ số đền bù dự kiến từ 1 đến 2 lần.

Theo cơ quan soạn thảo, để đảm bảo tính khả thi, việc quy hoạch sẽ đi kèm phương án tài chính cụ thể, tính toán suất đầu tư và giá trị gia tăng của đất đai sau tái thiết nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Dự kiến, khoảng 70% diện tích đất xây dựng đô thị nội đô có thể được tái thiết, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế và nâng tầm diện mạo đô thị của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.