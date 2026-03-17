HDBank sẽ triển khai đại lý thanh toán tại 900 điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc

Theo đó, thông qua mô hình đại lý thanh toán, người dân có thể thực hiện nhiều dịch vụ ngân hàng của HDBank ngay tại các điểm giao dịch VNPT như: nộp – rút tiền mặt, chuyển tiền, mở tài khoản thanh toán, mở thẻ tín dụng HDBank và nhiều dịch vụ tài chính khác theo quy định tại Thông tư 07/2024 của Ngân hàng Nhà nước.

Việc triển khai mô hình ngân hàng đại lý giúp rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ tài chính, đặc biệt đối với người dân tại các khu vực chưa có nhiều chi nhánh ngân hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số.

Đáng chú ý vào ngày 14/03 vừa qua tại Bắc Ninh, HDBank và VNPT-Media đã chính thức khai trương điểm đại lý thanh toán đầu tiên tại hệ thống điểm giao dịch VNPT, đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi triển khai mô hình ngân hàng đại lý của HDBank tại gần 900 điểm giao dịch VNPT trên toàn quốc. Mạng lưới này dự kiến sẽ từng bước hình thành các điểm chạm tài chính rộng khắp từ đô thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Hình ảnh khai trương điểm đại lý thanh toán đầu tiên tại Bắc Ninh

Chia sẻ về chiến lược hợp tác lần này, đại diện VNPT-Media cho biết: “Với mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp trên toàn quốc, VNPT có lợi thế quan trọng trong việc đưa các dịch vụ tài chính số đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Cùng với hệ sinh thái tài chính số toàn diện VNPT Money, việc triển khai dịch vụ Đại lý thanh toán – mô hình ngân hàng đại lý cùng HDBank là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính số theo hướng tích hợp giữa nền tảng số và mạng lưới giao dịch trực tiếp. Sự hợp tác này không chỉ hiện thực hóa định hướng phát triển các điểm giao dịch VNPT trở thành những điểm cung cấp đa dịch vụ, đa tiện ích mà còn mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại, an toàn và thuận tiện cho người dân trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu phổ cập tài chính số một cách toàn diện và bền vững”.

Nhân dịp khai trương các điểm đại lý thanh toán, HDBank và VNPT-Media cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Theo đó, khách hàng đến thực hiện các giao dịch như mở tài khoản, nộp – rút tiền hoặc chuyển tiền tại điểm giao dịch VNPT sẽ được miễn phí mọi giao dịch trong 2 tháng đầu, đồng thời nhận nhiều phần quà hấp dẫn khi trải nghiệm dịch vụ tại các điểm đại lý ngân hàng. Chương trình ưu đãi được áp dụng đến hết ngày 5/5/2026.

Người dân khi đến trải nghiệm dịch vụ sẽ nhận được những phần quà ý nghĩa từ HDBank

Theo đại diện hai đơn vị, việc triển khai dịch vụ đại lý thanh toán là bước đi chiến lược trong hợp tác giữa HDBank và VNPT-Media, đồng thời mở ra cơ hội phát triển thêm nhiều giải pháp tài chính – công nghệ số, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.