Ảnh: Toyota

Toyota Land Cruiser ghi điểm cao trong bảng chấm của các cây bút Car and Driver và giành giải Editors' Choice nhờ sức kéo dùng được cùng khả năng vượt địa hình thực thụ. Hãng xe Nhật chỉ cung cấp hai phiên bản, song việc cân nhắc giữa chúng vẫn làm không ít người mua đau đầu. Car and Driver cho rằng họ muốn tiết kiệm thời gian cho khách hàng bằng cách chỉ ra bản trang bị và tùy chọn mang lại giá trị xứng đáng nhất, dựa trên đánh giá tại thị trường Mỹ.

Phiên bản cao cấp nhất của Land Cruiser và cũng là phiên bản chúng tôi khuyên dùng mang tên gọi ngắn gọn là Land Cruiser, dễ gây nhầm với tên chung của cả dòng xe. Phiên bản này thay ghế nỉ trên bản gốc bằng ghế bọc da giả, đi kèm màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch thay cho loại 8 inch của bản tiêu chuẩn. Xe còn có ghế lái chỉnh điện, sưởi và làm mát cho hàng ghế trước, vô lăng chỉnh điện, cửa cốp mở điện, sạc không dây, thanh giá nóc, bậc bước chân và thảm sàn dùng cho mọi thời tiết.

Ảnh: Toyota

Ở mảng vượt địa hình, bản này bổ sung lốp địa hình bản rộng hơn, thanh cân bằng trước ngắt được bằng điện tử, núm chọn địa hình giúp tinh chỉnh động cơ và hệ dẫn động theo từng loại mặt đường, cùng đèn sương mù LED Rigid Industries đổi màu được. Car and Driver ví von rằng dải đèn nhiều màu ấy giúp chủ xe giữ nét riêng khi lăn bánh trên cung đường mòn.

Tất cả các mẫu Land Cruiser đều chạy động cơ bốn xi lanh tăng áp đi cùng hỗ trợ hybrid, cho công suất 326 mã lực và mô men xoắn 465 pound-feet. Hệ dẫn động bốn bánh trở thành trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản.

Toyota thường không cung cấp nhiều tùy chọn riêng lẻ, và Land Cruiser cũng không ngoại lệ. Hãng chỉ có một gói nâng cấp mang tên Premium, cộng thêm 4.355 USD vào hóa đơn. Gói này mang lại dàn âm thanh JBL 14 loa, chìa khóa số, cửa sổ trời chỉnh điện, gương chiếu hậu tích hợp camera, ghế trước bọc da chỉnh điện, màn hình hiển thị trên kính lái, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và hỗ trợ lái khi tắc đường. Người mua còn có thể lắp thêm hộp giữ lạnh trên bệ tì tay, giống một chiếc tủ lạnh mini, với giá 170 USD. Riêng cửa sổ trời bán rời mà không cần mua gói Premium, mức giá 850 USD.

Ảnh: Toyota

Land Cruiser là phiên bản cao cấp nhất trong hai phiên bản, người chọn nó gần như không bỏ lỡ tính năng hữu dụng nào. Bản tiêu chuẩn mang tên Land Cruiser 1958 có giá 59.195 USD và dùng cụm đèn pha tròn thay cho đèn vuông, gợi nhớ thiết kế nguyên bản. Car and Driver nhấn mạnh chính cặp đèn tròn ấy trông khá bắt mắt và xem đó là lý do duy nhất khiến họ thoáng nghĩ tới bản thấp hơn.

Câu chuyện giá trị nằm ở chỗ Toyota dồn phần lớn trang bị đáng tiền vào bản Land Cruiser cao cấp, nên người mua đỡ phải đắn đo giữa các lớp tùy chọn rườm rà. Gói Premium giá 4.355 USD chỉ thực sự hợp với ai coi trọng âm thanh, tiện nghi sang trọng và các tính năng hỗ trợ lái, còn người mê đường mòn vẫn đủ vũ khí vượt địa hình ngay từ bản tiêu chuẩn của trim này. Cặp đèn tròn hoài cổ trên bản 1958 nhắc người ta rằng đôi khi một chi tiết nhỏ cũng đủ níu chân người yêu xe, dù lý trí vẫn nghiêng về phiên bản nhiều trang bị hơn.