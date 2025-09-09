BMW iX3 2026 đối đầu Mercedes GLC EV: Cuộc chiến SUV điện cao cấp Đức

Nguồn: bmwblog

BMW iX3 2026 và Mercedes GLC EV ra mắt cách nhau chỉ hai ngày, phản ánh cuộc cạnh tranh gay gắt trong phân khúc SUV điện cao cấp. Cả hai hãng xe Đức đều nhắm đến nhóm khách hàng ưa chuộng công nghệ điện hóa tiên tiến. Khi đặt hai đối thủ cạnh nhau, sự khác biệt trong triết lý thiết kế hiện rõ như những điểm tương đồng về định vị thị trường.

Thiết kế ngoại thất: Hai triết lý đối lập

BMW iX3 2026 thể hiện sự đột phá trong ngôn ngữ thiết kế của thương hiệu Bavaria. Mẫu SUV điện này mang diện mạo hoàn toàn mới, khác biệt rõ rệt so với các sản phẩm BMW truyền thống. Đường cong Hofmeister đặc trưng và những đường nét góc cạnh tạo nên vẻ hiện đại, thể thao.

Ngược lại, Mercedes GLC EV theo đuổi phong cách tiến hóa thay vì cách mạng. Thiết kế mặt trước vẫn giữ nguyên bản sắc Mercedes với logo ba cánh nổi bật. Lưới tản nhiệt mới và hệ thống đèn LED phía sau lấy cảm hứng từ Concept AMG GT XX, tạo nên vẻ thanh lịch đặc trung của thương hiệu Stuttgart.

Về kích thước, Mercedes GLC EV dài hơn BMW iX3 khoảng 51mm. Đường nóc êm ái hơn khiến xe giữ chút hình oval quen thuộc từ dòng EQS, trong khi BMW iX3 toát lên vẻ cứng cáp, nam tính hơn.

Không gian nội thất: Công nghệ đối đầu sự tinh tế

Mercedes GLC EV gây ấn tượng mạnh với màn hình Hyperscreen khổng lồ 39,1 inch, chiếm gần như toàn bộ táp-lô. Công nghệ này thể hiện tham vọng số hóa hoàn toàn của Mercedes, biến cabin thành trung tâm điều khiển tương lai. Vô lăng và ghế ngồi mới mang phong cách truyền thống hơn, tạo sự cân bằng giữa công nghệ và sự quen thuộc.

BMW iX3 chọn hướng tiếp cận "công nghệ khiêm tốn" với màn hình 17,9 inch và hệ thống Panoramic Vision đặt ở chân kính chắn gió. Triết lý này nhằm giảm thiểu sự phân tâm của người lái, tập trung vào trải nghiệm lái xe thuần túy.

Về không gian thực dụng, BMW iX3 nhỉnh hơn một chút với 61,8 feet khối khoang hành lý so với 61,4 feet khối của Mercedes GLC EV khi gập toàn bộ ghế sau.

Hiệu suất và phạm vi hoạt động: BMW dẫn trước

BMW iX3 2026 thể hiện ưu thế vượt trội về phạm vi hoạt động với 805km theo chuẩn WLTP, vượt xa Mercedes GLC 400 chỉ đạt 713km. Sự chênh lệch này đến từ pin lớn hơn của BMW: 108,7 kWh so với 94 kWh của Mercedes.

Khả năng sạc nhanh cũng nghiêng về BMW khi iX3 có thể bổ sung 372km phạm vi trong 10 phút, trong khi GLC EV chỉ đạt 303km cùng thời gian. Tuy nhiên, Mercedes GLC EV bù đắp bằng công suất mạnh hơn: 483 mã lực so với 463 mã lực của BMW iX3.

Công nghệ thông minh: Hai cách tiếp cận khác biệt

Mercedes GLC EV tập trung vào trải nghiệm đa phương tiện với màn hình Hyperscreen tích hợp AI, điều khiển giọng nói tiên tiến và hệ sinh thái MBUX phong phú. Tuy nhiên, Hyperscreen không phải trang bị tiêu chuẩn, khiến giá thành có thể tăng cao.

BMW iX3 ưu tiên sự tập trung lái xe với màn hình Panoramic Vision tiêu chuẩn và giao diện iDrive đơn giản hóa. Cả hai đều hỗ trợ CarPlay/Android Auto và các tính năng kết nối hiện đại.

Thị trường và định giá

Mercedes chưa công bố giá chính thức cho GLC EV, nhưng dự đoán mức giá gần với giá của iX3 50 xDrive, vốn có giá khởi điểm "dưới 60.000 USD".

Theo người viết nhìn nhặn BMW iX3 2026 hướng đến khách hàng ưa tiên công nghệ thực dụng và phạm vi hoạt động xa. Mercedes GLC EV thu hút những người yêu thích công nghệ giải trí và thiết kế quen thuộc.

Cuộc đua SUV điện cao cấp giữa hai ông lớn Đức này phản ánh xu hướng điện hóa toàn diện của ngành ô tô. BMW tập trung vào hiệu quả và trải nghiệm lái, trong khi Mercedes ưu tiên sang trọng và công nghệ giải trí. Người tiêu dùng cuối cùng sẽ quyết định triết lý nào chiến thắng trong cuộc đối đầu này.