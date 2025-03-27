Lô diện BMW 3 Series thế hệ mới tại Nürburgring

Ảnh: autoweek

Thử thách trên "Địa ngục xanh"

BMW 3 Series thế hệ tiếp theo đã chính thức lộ diện tại đường đua huyền thoại Nürburgring-Nordschleife - nơi được mệnh danh là "Địa ngục xanh" và là minh chứng cho khả năng vận hành của những mẫu xe hiệu suất cao. Những hình ảnh do các nhiếp ảnh gia chuyên theo dõi xe thử nghiệm ghi lại cho thấy mẫu sedan hạng sang này đang được BMW kiểm tra khắt khe về mặt khả năng vận hành và độ bền trước khi chính thức ra mắt.

Theo truyền thống, BMW 3 Series luôn là một trong những mẫu xe thường xuyên xuất hiện tại Nürburgring, không chỉ dưới dạng xe thử nghiệm mà còn là lựa chọn phổ biến của những người đam mê lái xe thể thao. Sự xuất hiện của thế hệ mới tại đây là một phần trong quá trình phát triển nhằm đảm bảo rằng DNA thể thao đặc trưng của dòng xe này tiếp tục được duy trì và nâng cao.

Ảnh: autoweek

Thiết kế mới - Triết lý mới

Qua lớp ngụy trang, có thể nhận thấy BMW 3 Series thế hệ mới sẽ có diện mạo khác biệt đáng kể so với phiên bản hiện tại. Đáng chú ý, thiết kế mới này được phát triển theo triết lý "Neue Klasse" - ngôn ngữ thiết kế ban đầu được BMW định hướng dành riêng cho các mẫu xe điện, nhưng giờ đây đã được áp dụng cho cả dòng xe động cơ đốt trong.

Một trong những điểm đáng chú ý là phiên bản chạy xăng và phiên bản điện của BMW 3 Series mới sẽ có ngoại hình gần như giống nhau. Chỉ có một số chi tiết nhỏ như hệ thống ống xả mới có thể giúp phân biệt hai phiên bản này. Đây là chiến lược thiết kế mới của BMW nhằm tạo ra sự nhất quán về thương hiệu trong kỷ nguyên chuyển đổi năng lượng.

Hệ truyền động: Kết hợp giữa truyền thống và tương lai

Mặc dù được kiểm tra về khả năng vận hành thể thao, mẫu xe trong hình ảnh không phải là phiên bản hiệu suất cao BMW M3. Theo thông tin từ các nguồn tin đáng tin cậy, BMW M3 thế hệ mới sẽ vẫn được trang bị động cơ 6 xi-lanh truyền thống, trong khi phiên bản điện tương đương sẽ sở hữu đến bốn mô-tơ điện để tạo ra hiệu suất tương đương hoặc vượt trội.

Đối với dòng BMW 3 Series tiêu chuẩn, khách hàng có thể kỳ vọng vào một loạt các tùy chọn động cơ, bao gồm:

Động cơ 6 xi-lanh mạnh mẽ cho các phiên bản cao cấp.

Các động cơ 4 xi-lanh tiết kiệm nhiên liệu với công nghệ mild-hybrid.

Phiên bản plug-in hybrid với khả năng vận hành thuần điện trong quãng đường ngắn.

Phiên bản thuần điện với công nghệ pin và mô-tơ tiên tiến nhất.

Tất cả các phiên bản đều được kỳ vọng sẽ cung cấp hiệu suất và khả năng xử lý đặc trưng của BMW, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt tại các thị trường chính.

Ảnh: autoweek

Công nghệ và tính năng tiên tiến

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế và hệ truyền động, BMW 3 Series mới dự kiến sẽ được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất từ nhà sản xuất xe Đức:

Hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới với màn hình cong kép theo thiết kế "Neue Klasse".

Các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến, tiến gần hơn đến khả năng tự lái cấp độ 2+.

Vật liệu nội thất bền vững và thân thiện với môi trường.

Cấu trúc khung gầm được tối ưu hóa về trọng lượng và độ cứng.

BMW 3 Series luôn là một trong những dòng sản phẩm quan trọng nhất của thương hiệu Đức này. Là mẫu xe bán chạy nhất trong lịch sử BMW với hơn 16 triệu xe đã được bán ra trên toàn cầu kể từ khi ra mắt vào năm 1975, thành công của thế hệ mới có ý nghĩa sống còn đối với chiến lược kinh doanh của hãng.

Trong bối cảnh chuyển đổi sang động cơ điện, việc BMW vẫn duy trì và phát triển dòng xe động cơ đốt trong song song với xe điện cho thấy chiến lược "đa dạng hóa công nghệ" của hãng. Thay vì đặt cược hoàn toàn vào xe điện như một số đối thủ, BMW đang tạo ra sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng dựa trên nhu cầu và cơ sở hạ tầng của từng thị trường.

Thời điểm ra mắt

Theo các nguồn tin từ ngành công nghiệp ô tô, BMW 3 Series thế hệ mới có thể sẽ được giới thiệu chính thức vào cuối năm nay, với khả năng cao sẽ xuất hiện tại một trong những triển lãm ô tô lớn như Frankfurt Motor Show hoặc Los Angeles Auto Show. Sau đó, xe sẽ bắt đầu được bán ra thị trường toàn cầu vào đầu năm 2026.

Với những thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động, BMW 3 Series mới hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì vị thế là chuẩn mực của phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ, đồng thời đối đầu trực tiếp với các đối thủ như Mercedes-Benz C-Class, Audi A4 và Genesis G70.