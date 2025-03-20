Tesla bị 'cấm cửa' tại Triển lãm Ô tô Vancouver vì lo ngại an toàn

Loạt sự cố này bắt nguồn từ làn sóng phản đối gay gắt nhằm vào các chính sách cắt giảm ngân sách liên bang quy mô lớn do CEO Tesla Elon Musk chủ trì trong vai trò cố vấn của Tổng thống Donald Trump. Căng thẳng còn gia tăng khi dư luận Canada bày tỏ phẫn nộ trước tuyên bố gây sốc của Trump về kế hoạch sáp nhập đất nước láng giềng thành một bang mới của Mỹ, cùng với các rào cản thuế quan mà Nhà Trắng vừa áp đặt lên hàng hóa Canada.

Ban tổ chức Triển lãm Ô tô Quốc tế Vancouver khẳng định đã nhiều lần đề nghị Tesla "tự nguyện rút lui" trước khi buộc phải ra quyết định loại bỏ hãng xe điện này. "An toàn của tất cả những người tham gia, khách tham quan và nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi," đại diện ban tổ chức nhấn mạnh.

Ảnh minh họa: autoweek

Làn sóng biểu tình nhắm vào Musk đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho Tesla khi nhiều xe và showroom bị tấn công. Nhiều mẫu Cybertruck bị thiêu rụi, trong khi các biểu tượng phát xít bị vẽ bậy lên xe Tesla khắp nơi. FBI hiện đang tiến hành điều tra các vụ phóng hỏa tại Las Vegas và Kansas City, vụ việc mà Tổng thống Trump đã lên án là "khủng bố nội địa".

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi xác nhận đã có nhiều đối tượng bị truy tố liên quan đến các vụ phá hoại. "Chúng tôi đang mở rộng điều tra để xác định những kẻ đứng sau hậu trường, điều phối và tài trợ cho các cuộc tấn công này," bà Bondi nhấn mạnh.

Musk và vai trò mới trong chính quyền Trump

Elon Musk, người đồng thời điều hành SpaceX, X (trước đây là Twitter) và nhiều công ty khác, đã trở thành một nhân vật có ảnh hưởng trong chính quyền Trump mới. Sau chiến thắng bầu cử tháng 11/2024, Trump đã bổ nhiệm Musk làm đồng chủ tịch của "Cơ quan Hiệu quả Chính phủ" mới, một tổ chức được giao nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu liên bang.

Musk đã công khai ủng hộ việc cắt giảm mạnh mẽ, tuyên bố mục tiêu cắt giảm hàng nghìn tỷ đô la từ ngân sách liên bang. Những nỗ lực này đã gây ra phản ứng dữ dội, đặc biệt là tại Canada, nơi nhiều người lo ngại về tác động của chính sách thương mại và đối ngoại của Trump đối với quốc gia họ.

Ảnh hưởng đến hình ảnh và doanh số của Tesla

Mối liên hệ ngày càng tăng của Musk với chính trị đã bắt đầu ảnh hưởng đến thương hiệu Tesla, vốn từng được coi là biểu tượng tiến bộ trong lĩnh vực xe điện và năng lượng tái tạo. Các báo cáo gần đây cho thấy doanh số xe Tesla đã chậm lại tại một số thị trường, khi một bộ phận khách hàng tiềm năng tìm kiếm các lựa chọn thay thế từ các nhà sản xuất khác.

Các nhà phân tích công nghiệp lưu ý rằng trong khi Tesla vẫn dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu, sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các công ty như BYD của Trung Quốc, cùng với các nhà sản xuất ô tô truyền thống đang đẩy mạnh sản xuất xe điện, đang tạo ra một cảnh quan cạnh tranh hơn.

Việc loại bỏ khỏi Triển lãm Ô tô Vancouver là dấu hiệu của những thách thức hình ảnh mà Tesla đang phải đối mặt, khi các hoạt động chính trị của Musk có thể gây ra tác động tiêu cực đến nhận thức về thương hiệu, đặc biệt là ở các thị trường quốc tế như Canada.

Phản ứng từ cộng đồng quốc tế

Các cuộc biểu tình chống lại Tesla không chỉ giới hạn ở Bắc Mỹ. Các báo cáo cho thấy sự phản đối tương tự đã xuất hiện tại châu Âu và các khu vực khác, nơi vai trò chính trị của Musk và mối quan hệ với chính quyền Trump gây ra tranh cãi.

Tại Vancouver, quyết định loại bỏ Tesla khỏi triển lãm ô tô đã nhận được phản ứng trái chiều. Một số người ủng hộ quyết định này vì lý do an toàn, trong khi những người khác lo ngại về tác động của chính trị đối với một sự kiện thương mại và công nghiệp.

Khi căng thẳng tiếp tục gia tăng, vẫn chưa rõ làm thế nào Tesla sẽ điều chỉnh chiến lược tiếp thị và quan hệ công chúng của mình để đối phó với tình hình mới này, đặc biệt là khi Musk tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chính quyền Trump.