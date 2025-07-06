BYD ATTO 2 - SUV đô thị đậm chất thời trang, thể thao

Xe mang thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến đặc trưng của BYD như pin Blade Battery đột phá, công nghệ Cell-to-Body hiện đại cùng các trang bị thông minh vượt trội – hứa hẹn trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng đô thị đang tìm kiếm một chiếc SUV điện thời thượng, dễ tiếp cận và an toàn.

Ông Võ Minh Lực - Giám đốc điều hành BYD Việt Nam, chia sẻ: “Bổ sung BYD ATTO 2 vào phân khúc SUV đô thị cỡ B thể hiện rõ vị thế xe điện không còn là lựa chọn của tương lai, mà đã trở thành lựa chọn của hiện tại. Đó cũng là minh chứng cho chiến lược của BYD: phát triển bền vững, công nghệ vì con người, và kiến tạo những giá trị thật sự thiết thực cho cuộc sống hàng ngày”.

Thiết kế gọn gàng ấn tượng

BYD ATTO 2 mang đậm phong cách SUV đặc trưng bên trong một thân xe gọn gàng. Kích thước tổng thể của xe đạt 4.310 x 1.830 x 1.675 mm (dài x rộng x cao) - ngắn hơn 145 mm và hẹp hơn 45 mm so với BYD ATTO 3. Trục cơ sở dài 2.620 mm giúp tối ưu không gian nội thất, rút ngắn phần nhô trước và sau, tăng khả năng vượt địa hình và tạo hình ảnh SUV mạnh mẽ.

Phía trước xe nổi bật với cụm đèn full-LED thiết kế liền khối cùng dải đèn định vị thanh mảnh, kết hợp mặt ca-lăng sáng màu tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Cản trước tạo hình góc cạnh, trang trí các chi tiết sáng và có khe gió đứng hai bên giúp tăng tính khí động học.

Phần hông xe có ốp nhựa tối màu, kết hợp điểm nhấn sáng màu tạo cảm giác cao ráo nhưng vẫn năng động. Đường nóc xe tạo hiệu ứng “lơ lửng” với các trụ sơn tối màu. Các đường gân nổi bật cùng bộ mâm hợp kim 16 inch tạo cảm giác chuyển động và tràn đầy năng lượng.

Đuôi xe trang bị cánh lướt gió lớn, dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang kết hợp cụm đèn hậu tạo hình “lucky ring” và biểu tượng vô cực, tượng trưng cho may mắn dồi dào. Cản sau thiết kế dạng khối kết hợp cùng các chi tiết sáng màu tạo vẻ thể thao hiện đại.

Tại thị trường Việt Nam, BYD ATTO 2 có 4 tùy chọn màu sơn ngoại thất: màu trắng - Ski White, màu xám - Harbour Grey, màu xanh cốm - Breeze Green và màu hồng - Petal Pink. Tất cả tùy chọn màu sắc đều đi kèm nội thất hai tông màu: Trắng – Đen hoặc Đỏ – Xám (chỉ áp dụng với màu sơn hồng - Petal Pink).

Khoang nội thất tối giản hiện đại

Bên trong, BYD ATTO 2 kết hợp phong cách hình học hiện đại với vật liệu cao cấp và bố cục trực quan. Không gian phía trước lấy cảm hứng từ thiết kế ngoại thất với bảng táp-lô mang các đường nét đơn giản, tinh tế. Điểm nhấn khu vực này là màn hình trung tâm 12,8 inch có thể xoay 90 độ, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều khiển giọng nói tiếng Việt.

Toàn bộ các điểm chạm chính như bảng điều khiển trung tâm hay khu vực tay nắm cửa đều được bọc da mềm mại, tạo sự thoải mái cho người dùng. Bệ trung tâm tích hợp 2 khay để ly và bệ tỳ tay, bên dưới là không gian chứa đồ tiện lợi. Cần số tạo hình lấy cảm hứng từ viên kim cương cắt tinh xảo, xung quanh là các phím cứng cho chức năng cơ bản, núm chỉnh âm lượng và nút chuyển chế độ lái.

Không gian hàng ghế sau mang đến sự thoải mái với sàn xe phẳng tuyệt đối. Điều này nhờ vào nền tảng e-Platform 3.0 kết hợp cùng công nghệ CTB (Cell-to-Body). Dung tích khoang hành lý đạt 400 lít và có thể mở rộng tới 1.320 lít khi gập hàng ghế sau.

Pin Blade Battery và công nghệ CTB

BYD ATTO 2 khai thác triệt để tiềm năng nền tảng e-Platform 3.0 độc quyền cho xe điện và công nghệ pin Blade Battery danh tiếng. Đây là mẫu SUV đô thị đầu tiên được BYD ứng dụng kết cấu CTB – tích hợp pin trực tiếp vào khung xe, nắp trên của cụm pin chính là sàn xe – tăng độ vững chắc thân vỏ và tối ưu không gian.

Pin Blade Battery sử dụng vật liệu LFP (Lithium Iron Phosphate), không chứa Cobalt hay Nickel, có ưu điểm an toàn, bền bỉ và hiệu suất cao hơn so với pin Lithium-ion truyền thống. Pin cũng chịu được nhiệt độ cao, ít suy giảm dung lượng sau nhiều chu kỳ sạc, xả.

Kết cấu pin Blade Battery đạt tiêu chuẩn an toàn cực cao, vượt qua bài kiểm tra đâm xuyên – bài kiểm nghiệm nghiêm ngặt về sự ổn định nhiệt sau va chạm nặng.

Động cơ điện mạnh mẽ, linh hoạt

BYD ATTO 2 trang bị động cơ điện đặt ở phía trước, công suất 130 kW (tương đương 174 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,3 giây, mang đến khả năng bứt tốc linh hoạt trong đô thị.

Cung cấp năng lượng cho động cơ là bộ pin dung lượng 45,12 kWh, cho phép xe di chuyển 380 km (NEDC) chỉ sau một lần sạc đầy. BYD ATTO 2 có thể sạc AC lẫn DC, giúp người dùng linh hoạt lựa chọn phương thức sạc phù hợp.